La Cour suprême envoie un avis au gouvernement du Kerala concernant l’assouplissement des bordures Covid-19 pour Bakrid; entendre demain

Le gouvernement du Kerala dirigé par Pinarayi Vijayan a annoncé des assouplissements des bordures COVID-19 en raison de Bakrid.

La Cour suprême de l’Inde a demandé une réponse du gouvernement du Kerala à un plaidoyer contre sa décision d’assouplir les restrictions avant l’Aïd-ul-Azha (Bakrid) à un moment où l’État assiste à une augmentation des cas de COVID-19. Le tribunal a inscrit l’affaire pour audience demain. Le tribunal suprême a matraqué l’affaire avec son affaire suo motu liée au Kanwar Yatra.

Le plaidoyer a été déposé par un résident de Delhi, PKD Nambiar, qui a déclaré que malgré le Kerala montrant une augmentation alarmante des cas de COVID, il avait décidé d’assouplir les trottoirs à cause de Bakrid. Il a qualifié la décision du gouvernement du Kerala de choquante et a déclaré qu’en cas d’urgence médicale, le gouvernement joue avec la vie des citoyens à travers de telles mesures.

Notamment, alors que la plupart des États connaissent une baisse des nouveaux cas de COVID-19, le Kerala a été témoin d’une augmentation du nombre de cas. Samedi, le Kerala a signalé plus de 16 000 nouveaux cas alors qu’il en a signalé plus de 13 000 hier.

L’Association médicale indienne a déjà écrit au gouvernement de gauche dirigé par Pinarayi Vijayan, exhortant l’État à revenir sur sa décision. Dans un communiqué publié hier, le président de l’IMA, JA Jayalal, a déclaré que la décision du gouvernement du Kerala d’assouplir les restrictions liées au COVID-19 à l’occasion de l’Aïd-Al-Adha était injustifiée et inappropriée en cette période d’urgence médicale.

L’IMA avait également averti de frapper aux portes du SC si le gouvernement du Kerala n’appliquait pas un comportement approprié à Covid pour réduire le nombre croissant de cas.

« L’IMA est peiné de voir qu’au milieu de l’augmentation des cas et de la séropositivité, le gouvernement du Kerala a émis un ordre pour assouplir le verrouillage suivi dans l’État sous prétexte de rassemblements religieux de Bakrid. C’est injustifié et inapproprié en cette période d’urgence médicale », a déclaré l’IMA dans son communiqué.

Il est à noter que bien que l’Uttarakhand ait déjà interdit Kanwar Yatra, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a également accepté d’arrêter le yatra après que la Cour suprême a violé le gouvernement sur sa décision de poursuivre le pèlerinage.

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a récemment annoncé un assouplissement des bordures COVID-19 compte tenu des célébrations de Bakrid qui ont créé un tollé sur les réseaux sociaux. Vijayan avait déclaré qu’en vue de Bakrid le 21 juillet, les textiles, les magasins de chaussures, les bijoux, les magasins de fantaisie, les magasins vendant des appareils ménagers et des articles électroniques, tous les types de magasins de réparation et de magasins vendant des articles essentiels seront autorisés à ouvrir le 18 et 19 juillet. et 20 de 7h à 20h dans les zones de catégorie A, B et C. Dans les zones de catégorie D, ces magasins ne peuvent fonctionner que le 19 juillet. Les zones avec un taux de positivité aux tests inférieur à cinq pour cent sont incluses dans la catégorie A, celles avec cinq à 10 pour cent sont incluses dans la catégorie B, les zones avec 10 à 15 pour cent dans la catégorie C et ceux au-dessus de 15 pour cent seront dans la catégorie D, a rapporté PTI.

