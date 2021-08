La Cour suprême et le flibustier doivent tous deux changer si notre démocratie doit être sauvée .

— de Daily Kos

La représentante de l’Alabama, Terri Sewell, s’est tenue mardi sur le tristement célèbre pont Edmund Pettus, le site des brutalités du dimanche sanglant contre les manifestants des droits civiques le 7 mars 1965, pour présenter officiellement la loi sur l’avancement des droits de vote de John Lewis à la Chambre. Elle a été rejointe par le sénateur Patrick Leahy du Vermont, qui parraine le projet de loi au Sénat. La Chambre va se saisir du projet de loi la semaine prochaine, lors de sa courte session d’août.

“Aujourd’hui, les vieilles batailles sont redevenues nouvelles alors que nous faisons face à l’attaque la plus pernicieuse contre le droit de vote depuis des générations”, a déclaré Sewell mardi. « C’est clair : une surveillance fédérale est nécessaire de toute urgence. » Un comité de la Chambre a également tenu une audience sur le projet de loi cette semaine en vue de sa présentation. La procureure générale adjointe aux droits civiques, Kristen Clarke, a déclaré au panel : « Nous avons assisté à une recrudescence des modifications apportées aux lois électorales qui rendent plus difficile le vote des citoyens minoritaires et c’est avant même que nous soyons confrontés à une série de redécoupage décennal où les juridictions peuvent attirer de nouveaux cartes qui ont pour but ou pour effet de diluer ou de rétrograder le pouvoir de vote des minorités.

Pourquoi oui, nous avons. C’est grâce à la décision de la majorité de la Cour suprême de John Roberts dans l’affaire Shelby v. Holder de 2013 de vider la loi sur les droits de vote en mettant fin à la surveillance fédérale des États et des localités ayant des antécédents de suppression des électeurs. En vertu de la VRA, les États et les localités devaient obtenir l’approbation du ministère de la Justice pour modifier les lois sur l’enregistrement et le vote. Une fois cette disposition invalidée, l’enfer s’est déchaîné dans la guerre contre le vote. Cette session, la Cour suprême extrémiste a annulé la dernière partie de la loi qui avait vraiment du mordant pour arrêter la suppression des électeurs.

Le rétablissement de la VRA est essentiel pour restaurer la démocratie, tout comme l’est l’étape supplémentaire consistant à adopter la loi pour le peuple. Les législateurs républicains à travers le pays sont diaboliquement créatifs et brutaux en adoptant de nouvelles lois sur la suppression des électeurs. Le processus de redécoupage actuellement en cours va également être dominé par les républicains dans une grande partie du pays, et cimentera davantage le pouvoir des minorités. C’est-à-dire, à moins que le gerrymandering ne soit terminé au niveau fédéral. C’est une chose que le For the People Act ferait.

L’adoption de ce projet de loi à la Chambre se fera. Cela ne se produira pas au Sénat—non sans mettre fin à l’obstruction législative. La seule républicaine à avoir indiqué qu’elle voterait avec les démocrates pour rétablir les droits de vote est Lisa Murkowski de l’Alaska. Les neuf votes GOP nécessaires restants n’existent tout simplement pas, quoi que les démocrates Joe Manchin et Kyrsten Sinema essaient de vous dire. C’est le premier obstacle institutionnel à surmonter pour restaurer une démocratie représentative simple dans cette nation.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, se lance à nouveau. Avant le départ du Sénat pour les vacances d’août, il a organisé un vote sur la loi pour le peuple comme l’une des premières actions pour le retour du Sénat en septembre. « Les droits de vote, les droits de vote, seront le premier sujet des affaires législatives lorsque le Sénat reprendra ses sessions en septembre. Notre démocratie n’exige pas moins », a déclaré Schumer. Il devrait adopter un nouveau mantra : « Réforme de l’obstruction systématique, réforme de l’obstruction systématique, réforme de l’obstruction systématique », car sans cela, les droits de vote n’existent pas.

L’obstruction systématique n’est cependant pas le seul obstacle institutionnel au droit de vote. Parce que cette Cour suprême, avec ses six conservateurs (et au moins quatre extrémistes) cherchera probablement n’importe quelle excuse pour abroger ces lois. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a fallu autant de temps à la Chambre pour adopter la législation sur les droits de vote de Lewis. Ils ont construit l’historique législatif pour essayer de le rendre à l’épreuve des balles devant les tribunaux.

« Quelle que soit la manière dont le Congrès tenterait de modifier la Loi sur les droits de vote et de rétablir une forme de précontrôle, il y aura une Cour suprême où au moins certains membres seront extrêmement sceptiques quant au pouvoir du Congrès dans ce domaine », Rick Hasen, professeur de droit à l’Université de Californie, a déclaré Irvine à CNN. C’est ce à quoi la Chambre a tenté de répondre.

Ils ont amassé des milliers de pages de témoignages et de documents pour démontrer que le rétablissement du précontrôle est nécessaire face à la discrimination raciale actuelle en matière de vote. “Nous le rassemblons dans un rapport afin que la prochaine fois qu’il y ait un procès, ils ne puissent pas le jeter au motif que les données sont anciennes, que nous les basons sur quelque chose qui est obsolète”, a déclaré une administration de la Chambre. a déclaré un membre du personnel du comité. « Parce que nous sommes sortis et avons recueilli des preuves et des témoignages, des milliers de pages. » La Chambre, au moins, reconnaît qu’ils ont un véritable ennemi à la Cour suprême. Jusqu’à présent, le président Biden et une majorité démocrate au Sénat n’ont pas accepté cela.

C’est le deuxième grand changement institutionnel qui doit se produire : la Cour suprême doit être réformée. Le moyen le plus simple et probablement le plus essentiel pour cela est l’expansion, mais cela pourrait également inclure quelque chose comme des limites de mandat. Il doit absolument inclure l’assujettissement de la Cour suprême au Code de conduite des juges américains, dont elle est actuellement exemptée.

Il est difficile de trop insister sur l’urgence de l’obstruction systématique et de la réforme des tribunaux. Le redécoupage est en cours en ce moment. Des lois de suppression des électeurs de plus en plus restrictives sont promulguées dans de nombreux États. Les prochaines élections fédérales, dans un peu plus d’un an, pourraient marquer la fin des majorités démocrates à la Chambre et au Sénat, et la fin de la capacité de Biden à mener à bien son programme. Cela pourrait également signifier que Biden est le dernier président démocrate dans un avenir prévisible. Ce n’est pas du tout une exagération – c’est exactement ce pour quoi tout le Parti républicain et les groupes d’argent noir qui le soutiennent se sont battus bec et griffes tandis que les démocrates respectent poliment la tradition.

_______

À propos de l’auteur

Une fille bleue de longue date dans un état rouge, je suis maintenant écrivain politique principal pour Daily Kos. N’importe quel jour, je préfère être à cheval, mais il y a plus de demande d’écrivains politiques que de cow-girls.