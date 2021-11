La Cour suprême examinera cette semaine une importante affaire sur les droits des armes à feu

La Cour suprême des États-Unis entendra cette semaine les plaidoiries dans une affaire majeure concernant les droits des armes à feu qui pourrait avoir des implications importantes pour les droits du deuxième amendement à l’échelle nationale.

La Haute Cour entendra les arguments mercredi dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, une affaire impliquant les lois strictes de l’État de New York concernant le port d’armes à feu. Plusieurs États se sont joints à l’affaire pour défendre les droits du deuxième amendement.

Dans le cas en question, Robert Nash et Brandon Koch ont demandé à recevoir des licences de transport dissimulées, mais leur demande a été rejetée.

En vertu de la loi de New York, les représentants de l’État affirment que les permis de transport dissimulés ne peuvent être accordés que lorsque les demandeurs établissent une « motif légitime » au-delà d’un « besoin non spéculatif d’autodéfense ». Selon les responsables, les hommes n’ont pas atteint ce seuil.

« En l’absence d’un tel besoin, les demandeurs peuvent recevoir un permis « de locaux » qui leur permet de garder une arme à feu dans leur maison ou leur lieu de travail, ou un permis « restreint » qui leur permet de porter en public à toute autre fin pour laquelle ils ont a montré un besoin non spéculatif – comme la chasse, le tir à la cible ou l’emploi », a écrit la défense des États. « Les pétitionnaires individuels ici ont reçu des licences restreintes. »

Nash a signalé plusieurs vols près de son domicile dans un appel au déni. Une filiale new-yorkaise de la National Rifle Association s’est associée aux deux propriétaires d’armes à feu pour déposer leur contestation judiciaire, qui est maintenant devant la Cour suprême.

Ils soutiennent que les résidents de New York devraient être autorisés à porter une arme sans être forcés de respecter les normes élevées et arbitraires de l’État.

« Une loi qui interdit catégoriquement aux citoyens ordinaires respectueux des lois de porter une arme de poing pour se défendre en dehors de chez eux ne peut être conciliée avec l’affirmation par la Cour du droit individuel de posséder et de porter des armes en cas de confrontation », ont déclaré les challengers dans leur dossier. . « Le deuxième amendement n’existe pas pour protéger uniquement les droits des quelques heureux qui se distinguent du corps du « peuple » par une « cause juste ». Au contraire, le deuxième amendement existe pour protéger les droits de tous les peuples.

District of Columbia v. Heller, une affaire historique sur les droits des armes à feu en 2008 qui traitait du « droit individuel de posséder et de porter des armes en cas de confrontation », a été une victoire majeure pour les défenseurs du deuxième amendement. L’affirmation par le tribunal de ce droit à l’autodéfense a permis aux citoyens de faire pression pour avoir des armes à feu à la maison même lorsque les gouvernements locaux l’interdisent.

L’affaire Heller portait sur « l’interdiction de la possession d’armes de poing utilisables à la maison » et a décidé qu’une telle interdiction n’était pas constitutionnelle.

Maintenant, le tribunal examinera comment ce droit de porter une arme pour se défendre se poursuit en dehors du domicile.

« L’État de New York interdit à ses citoyens ordinaires respectueux des lois de porter une arme de poing à l’extérieur de chez eux sans permis, et il refuse des permis à tout citoyen qui ne parvient pas à convaincre l’État qu’il a un « motif valable » de porter une arme à feu », challengers a écrit dans un dossier judiciaire.

L’affaire Heller pourrait devenir le nœud de la contestation judiciaire.

« Il suffit de noter, comme nous l’avons observé, que le peuple américain a considéré l’arme de poing comme l’arme d’autodéfense par excellence », a écrit le regretté juge adjoint Antonin Scalia dans l’opinion Heller. « Les armes de poing sont l’arme la plus populaire choisie par les Américains pour l’autodéfense à la maison, et une interdiction complète de leur utilisation est invalide. »

Plusieurs États ont pesé sur l’affaire, déposant un mémoire conjoint pour la défense des droits du deuxième amendement. Ces États comprennent l’Arizona, l’Alabama, l’Alaska, l’Arkansas, la Floride, la Géorgie, l’Idaho, l’Indiana, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Nebraska, le Dakota du Nord, l’Ohio, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, le Texas, l’Utah, et Virginie-Occidentale.

« Les citoyens qui reçoivent des permis sont nettement plus respectueux des lois que le grand public, et des études établissent un lien entre les régimes objectifs et la diminution des taux de meurtres et l’absence d’augmentation des autres crimes violents », indique le mémoire. « La sécurité publique est également renforcée au niveau individuel lorsque les citoyens portent pour se défendre et répondent à une attaque criminelle avec une arme à feu ; ces utilisations défensives des armes à feu laissent la victime visée indemne plus fréquemment que toute autre option et ne nécessitent presque jamais de tirer un coup de feu.