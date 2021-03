La Cour suprême fait bien d’exclure les promoteurs peu scrupuleux

Compte tenu de la façon dont les promoteurs égarés font tout leur possible pour essayer de conserver le contrôle de leurs entreprises même après l’ouverture d’une procédure de faillite, la décision établit le bon précédent.

La Cour suprême a bien fait de fermer la porte dérobée aux promoteurs espiègles qui tentent tous les trucs du livre pour pouvoir conserver leurs entreprises en faillite. Dans un verdict récent, la cour suprême a clairement indiqué qu’une personne inadmissible en vertu du IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) à déposer un plan de résolution ne peut pas recourir à la Companies Act pour ce faire. Il a affirmé que l’article 230 de la loi de 2013 sur les sociétés, qui permet à quiconque de proposer un «système de compromis ou d’arrangement» avec les créanciers des sociétés, doit être interprété dans l’esprit du CIB. La magistrature dirigée par le juge DY Chandrachud a observé: «Le but de l’inadmissibilité en vertu de l’article 29A est un rétablissement durable et de s’assurer qu’une personne qui est la cause du problème ne peut pas faire partie du processus de la solution».

La décision est très importante car elle renforce l’esprit du CIB, une mesure législative brillante et attendue depuis longtemps pour le secteur financier. L’affaire récente concernait les promoteurs de Gujarat NRE Coke, qui ont contesté une disposition spécifique disant que toute personne disqualifiée par l’IBC ne pouvait pas utiliser l’article 230 du Companies Act à la place pour proposer un plan de résolution. Le CS a observé que l’article 230 de la loi sur les sociétés ne pouvait pas passer outre l’article 29A de l’IBC, qui empêche les promoteurs de soumissionner pour leurs propres sociétés. «… Nous constatons que l’interdiction posée par le Parlement à l’article 29A et à l’article 35 (1) (f) de l’IBC doit également se rattacher à un système de compromis ou d’arrangement en vertu de l’article 230 de la loi de 2013, lorsque la société est en cours de liquidation sous les auspices de l’IBC », a statué le tribunal.

Compte tenu de la façon dont les promoteurs égarés font tout leur possible pour essayer de conserver le contrôle de leurs entreprises même après l’ouverture d’une procédure de faillite, la décision établit le bon précédent. Il est, sans aucun doute, possible que, dans certains cas, la société ait connu des moments difficiles sans la faute du promoteur, mais en raison d’autres circonstances. Et, par conséquent, il pourrait bien y avoir un argument pour permettre aux promoteurs d’essayer de relancer l’entreprise.

Cependant, en fin de compte, ceux qui sont responsables de l’échec de l’entreprise doivent payer pour cela. Autoriser des exceptions ne serait pas souhaitable car il y a toutes les chances que celles-ci soient mal utilisées. Comme nous l’avons vu, il y a eu plusieurs exemples de promoteurs qui ont tenté de retarder le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) et même de le bloquer sous le moindre prétexte. Certains ont produit par magie de grosses sommes d’argent à la onzième heure. Certains poursuivent la question même après que la résolution a été achevée et que la société a été reprise par une autre entreprise. C’est une perte de temps pour les tribunaux. Par conséquent, chaque échappatoire doit être comblée.

Le code permet une résolution rapide des entreprises malades et permet de libérer des capitaux et de les mettre au travail. Certes, les délais spécifiés n’ont pas été respectés, mais il faut s’y attendre avec toute nouvelle loi importante. En outre, il est vrai que les prêteurs ont dû prendre de grandes coupes de cheveux, avec la valeur réalisée de la part des créances admises à un peu plus de 40%, mais plusieurs grandes entreprises – Essar Steel, Bhushan Power – ont trouvé de nouveaux propriétaires solides qui peut ressusciter l’entreprise. Plus de 4 000 entreprises ont trouvé le chemin des tribunaux des faillites, et la décision de la SC donnera aux créanciers opérationnels et financiers la confiance nécessaire pour agir contre les promoteurs errants.