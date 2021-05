La Cour suprême fait face à une confrontation importante sur l’avortement cette semaine

La Cour suprême a siégé sur une affaire d’avortement potentiellement très importante au cours des deux derniers mois, une affaire que les règles de la Cour indiquent qu’elle devrait rejeter. Nous saurons probablement cette semaine si la Cour rejettera cette affaire, et cette décision pourrait nous en dire long sur la rapidité avec laquelle la Cour prévoit de faire reculer les droits à l’avortement.

En février, environ un mois après l’entrée en fonction du président Joe Biden, la Cour suprême a annoncé qu’elle entendrait trois affaires consolidées contestant une politique de l’administration Trump visant les cliniques d’avortement.

Une loi fédérale de 1970, souvent appelée Titre X, accorde des subventions fédérales aux prestataires de soins de santé qui offrent des soins de «planification familiale» tels que le contrôle des naissances et les traitements contre l’infertilité. En 2019, l’administration Trump a imposé plusieurs limites strictes aux fournisseurs qui reçoivent des subventions de titre X.

Entre autres choses, il est interdit à ces prestataires de référer un patient à un prestataire d’avortement. Les bénéficiaires d’une subvention de titre X peuvent fournir une liste de prestataires de soins à un patient, mais seule une minorité des prestataires de cette liste peuvent pratiquer des avortements – et la liste peut ne pas «identifier les prestataires de la liste pratiquant l’avortement».

En outre, les bénéficiaires de subventions du titre X qui pratiquent également des avortements doivent imposer une «séparation physique et financière claire» entre tout programme financé par le titre X et les services d’avortement. Planned Parenthood a estimé que le coût du respect de cette exigence de «séparation physique» serait de «près de 625 000 dollars par site de service concerné».

De nombreux fournisseurs, y compris Planned Parenthood, ont complètement abandonné le programme Title X parce qu’ils considéraient les règles de l’administration Trump trop lourdes.

La décision de la Cour suprême d’entendre ces affaires, qui sont regroupées sous le nom de l’affaire American Medical Association c.Becerra, était quelque peu surprenante parce que le président Biden avait déjà entamé le processus d’abrogation de la politique de l’ère Trump lorsque la Cour a annoncé qu’elle le reprendrait. ce cas. Biden a ordonné au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) de «revoir» la politique de Trump et de «considérer, dès que possible, s’il fallait la suspendre, la réviser ou l’annuler» un peu plus d’une semaine après son entrée en fonction.

Bien que l’abrogation de cet effort de l’ère Trump pour réduire l’accès à l’avortement prendra des mois – l’administration Biden doit terminer un long processus connu sous le nom de «notification et commentaire» – l’administration actuelle prédit qu’elle achèvera ce processus au début de l’automne, ce qui rendra American Medical L’association est discutable bien avant que la Cour ne statue sur l’affaire.

En effet, en mars, l’administration Biden a déposé une demande conjointe aux côtés des différentes parties contestant la règle du titre X de l’administration Trump, qui a demandé à la Cour de rejeter l’American Medical Association. Cela aurait dû être la fin de l’affaire, car les règles de la Cour suprême prévoient que «chaque fois que toutes les parties déposent auprès du greffier un accord écrit pour le rejet d’une affaire», la Cour «rendra une ordonnance de rejet».

Et pourtant, la Cour s’est accrochée à l’affaire – du moins pour le moment – même si la Cour n’accepte généralement pas d’entendre des affaires dont elle sait qu’elles deviendront sans objet avant que l’affaire ne puisse être informée, argumentée et tranchée. Et il tient rarement une affaire après que toutes les parties ont demandé que l’affaire soit classée.

Nous apprendrons probablement très bientôt ce que les juges prévoient de faire avec l’American Medical Association. Fin avril, la Cour a demandé des mémoires expliquant si l’administration Biden prévoyait d’appliquer la règle de l’administration Trump jusqu’à ce que les nouveaux règlements annulant cette règle soient finalisés. Le dernier de ces mémoires est attendu cette semaine, de sorte que les juges vont probablement se prononcer très prochainement sur le rejet de l’affaire.

Si la Cour s’accroche à l’affaire, ce serait un signe profondément inquiétant pour les partisans du droit à l’avortement. Cela suggérerait que les juges pourraient se précipiter pour rendre une décision confirmant le règne de l’administration Trump avant que l’administration Biden ne puisse l’annuler. Et cela peut également permettre à la majorité conservatrice 6-3 de la Cour d’élargir la capacité du gouvernement à restreindre l’avortement.

Bref historique du titre X et de la «règle du bâillon» anti-avortement

Le titre X fournit environ 286 millions de dollars de financement chaque année pour «la planification familiale complète et les services de santé préventifs connexes», selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec «priorité […] donné aux personnes issues de familles à faible revenu. »

Selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche et de plaidoyer qui soutient un large accès aux soins de la reproduction, Title X «prend en charge près de 4 000 sites de services dans tout le pays, desservant environ quatre millions de personnes par an».

Selon la loi, aucune subvention du titre X «ne doit être utilisée dans des programmes où l’avortement est une méthode de planification familiale», de sorte que l’argent ne peut pas être utilisé directement pour fournir des soins d’avortement. Mais les administrations passées ne sont pas d’accord sur le degré de séparation qui doit exister entre les prestataires de santé qui reçoivent des fonds du Titre X et les prestataires ou établissements d’avortement.

En 1988, l’administration Reagan a imposé des restrictions assez strictes aux prestataires du Titre X – y compris le fait que les projets financés par le Titre X «ne peuvent pas fournir de conseils concernant l’utilisation de l’avortement comme méthode de planification familiale ou fournir une référence pour l’avortement comme méthode familiale. Planification.” Cette règle de 1988 était souvent qualifiée de «règle du bâillon» et la Cour suprême l’a confirmée en Rust contre Sullivan (1991).

Mais quelques mois après la décision de la Cour suprême, le président George HW Bush a renoncé à la règle du bâillon, écrivant dans une note de 1991 au HHS que les renvois «peuvent être effectués par les programmes du Titre X vers des prestataires de soins de santé à service complet qui pratiquent des avortements». à condition que l’avortement ne soit pas «l’activité principale» du prestataire. Puis, en 1993, le président Bill Clinton a pris ses fonctions et il a rapidement annulé la «règle du bâillon» de l’ère Reagan. En 2000, l’administration Clinton a publié une règle finale qui exigeait que les programmes du Titre X fournissent «des informations et des conseils» sur «l’interruption de grossesse» et un aiguillage vers une clinique d’avortement «à la demande» de la patiente, une règle qui restait en vigueur. place à travers les administrations George W. Bush et Obama.

Puis, en 2019, l’administration Trump a mis en œuvre sa règle, qui imposait des limites strictes aux destinataires du titre X similaires à celles imposées par la règle du bâillon de l’ère Reagan.

Les arguments juridiques de l’American Medical Association, brièvement expliqués

Les plaignants de l’American Medical Association et les affaires consolidées soulèvent plusieurs contestations de la règle de l’administration Trump.

Le Congrès a promulgué deux lois dans les années qui ont suivi Rust qui limitent sans doute le pouvoir du gouvernement de rétablir la version de 1988 de la règle du bâillon. Le premier était un avenant du budget de 1996 qui précisait que les fonds du Titre X «ne seront pas dépensés pour les avortements», mais qui prévoyait également que «tous les conseils en matière de grossesse ne doivent pas être directifs» – ne dirigeant les patientes ni vers les avortements, ni loin d’eux. Et une disposition de la loi sur les soins abordables, que le président Barack Obama a signée en 2010, prévoit que HHS «ne promulguera aucun règlement qui … interfère avec les communications concernant une gamme complète d’options de traitement entre le patient et le prestataire.»

Les plaignants soutiennent que la règle Trump viole à la fois l’exigence «non directive» de 1996 et l’exigence de la loi sur les soins abordables.

Ils soutiennent également que l’administration Trump n’a pas fourni une justification adéquate pour de nombreuses parties de son règne. Dans le cadre du processus «d’avis et de commentaires», une agence qui a l’intention de rendre un nouveau règlement doit généralement annoncer son projet de règlement à l’avance et donner aux membres du public l’occasion de le commenter. Bien que l’agence ne soit pas obligée d’abandonner une proposition simplement parce que certains de ces commentaires ne sont pas d’accord avec elle, les agences fédérales ont une certaine obligation de fournir une réponse aux commentateurs et une explication de toute préoccupation soulevée par les commentateurs.

Plusieurs commentateurs ont exprimé des inquiétudes quant au fait que l’exigence de l’administration Trump que les services d’avortement soient physiquement séparés des programmes du Titre X imposerait des coûts déraisonnables aux prestataires – comme mentionné ci-dessus, Planned Parenthood a estimé qu’il lui faudrait payer en moyenne 625000 USD par établissement pour se conformer à cette exigence. .

Pourtant, l’administration Trump a affirmé, sans aucune justification apparente, qu’il ne coûterait que 30000 dollars aux fournisseurs du titre X pour se conformer à l’exigence de séparation physique. Comme l’a expliqué un tribunal inférieur en annulant cette exigence, «il n’y a aucune justification dans la règle finale pour le montant de 30 000 dollars», et un avocat de l’administration Trump n’a été en mesure de fournir qu’une vague explication sur l’origine de ce chiffre. “Pour tout ce que nous pouvons dire”, a conclu le tribunal inférieur, “ce numéro a été tiré de nulle part.”

Le tribunal a également conclu qu’en se fondant sur cette estimation apparemment arbitraire de 30000 dollars, l’administration Trump ne s’était pas acquittée de son obligation d’expliquer pourquoi elle mettait en œuvre la nouvelle règle et d’offrir une réponse motivée aux commentateurs.

Il existe donc de solides arguments juridiques contre la règle de l’ère Trump. Néanmoins, les juges des juridictions inférieures se sont largement divisés selon les partis lorsqu’ils ont été invités à répondre si cette règle devait être maintenue.

Un panel conservateur de 11 juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, par exemple, a confirmé la règle du bâillon de l’ère Trump – en s’appuyant largement sur l’argument selon lequel Rust reste une bonne loi et qu’il n’a pas été remplacé par le 1996 ou Lois de 2010 régissant la relation entre les prestataires et les patients. Les quatre membres démocrates de ce panel étaient en désaccord.

De même, le Quatrième Circuit de gauche s’est entièrement divisé selon les lignes du parti dans sa décision d’annuler le règne de Trump – chaque candidat démocrate se joignant à ce résultat et chaque candidat républicain étant dissident.

Alors, quel est l’enjeu de l’American Medical Association?



Compte tenu de cette division partisane entre les juges des tribunaux inférieurs, il n’est pas difficile de deviner comment la Cour suprême – où les républicains détiennent six des neuf sièges – est susceptible de décider de l’American Medical Association si elle en a la possibilité. La question incertaine dans l’American Medical Association n’est pas de savoir comment ces juges percevront les questions juridiques soulevées par l’affaire, c’est de savoir si la Cour suprême honorera la demande des parties de classer l’affaire.

Si les juges n’honorent pas cette demande, cela pourrait déclencher une course inconvenante où la Cour se précipite pour rendre sa décision avant que l’administration Biden n’annule la règle de l’ère Trump et rend l’affaire sans objet.

Selon les procédures ordinaires de la Cour, le plus tôt les juges pourraient entendre cette affaire est octobre prochain – pas assez tôt pour gagner la course si l’administration Biden a raison de dire que sa nouvelle règle sera finalisée au début de l’automne. La Cour devrait donc s’écarter de ses procédures ordinaires, soit en organisant une rare plaidoirie d’été, soit en contournant complètement les plaidoiries, afin de trancher cette affaire avant qu’elle ne devienne théorique.

Comme on ne sait toujours pas si l’affaire sera classée ou non, les parties n’ont même pas informé l’affaire. En effet, on ne sait même pas qui la Cour nommerait pour défendre le régime de l’administration Trump, bien qu’une coalition de procureurs généraux républicains et une autre coalition de groupes de santé conservateurs et religieux demandent le droit de le faire.

Sans un briefing complet, ce qui est en jeu dans l’affaire n’est pas tout à fait clair; nous ne savons pas encore ce que les défenseurs de la règle demanderont dans leurs mémoires. À tout le moins, cependant, la Cour pourrait rejeter fermement les différents arguments juridiques contre la règle du bâillon et permettre à une future administration républicaine de rétablir le régime de l’ère Trump peu de temps après son entrée en fonction.

La Cour pourrait également inclure un libellé dans son opinion suggérant que la règle du bâillon est requise par la loi fédérale. Dans un avis de 2020 concernant l’interprétation par l’administration Trump d’une disposition d’Obamacare, l’opinion majoritaire du juge Clarence Thomas comprenait un tas de termes gratuits suggérant que plusieurs dispositions importantes d’Obamacare sont inconstitutionnelles. La Cour pourrait répéter cette performance dans l’affaire de l’American Medical Association, en l’utilisant effectivement comme un moyen de limiter l’accès à l’avortement pendant les administrations démocratiques.

Dans le pire des cas pour les droits à l’avortement, la Cour pourrait même inclure un libellé dans son avis suggérant que les États et le gouvernement fédéral ont une large autorité pour restreindre l’avortement.

En tout état de cause, la marche à suivre évidente est que la Cour devrait rejeter cette affaire. C’est ce que demandent les règles de la Cour, et le licenciement est particulièrement approprié parce que l’affaire est sur le point de devenir sans objet.

Si les juges décident de ne pas prendre cette ligne de conduite évidente, cela pourrait être un signe très inquiétant pour l’avenir des droits à l’avortement.