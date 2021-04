La Cour suprême fixe le calendrier pour que le Centre efface les noms des juges pour nomination dans les hautes cours

Citant les postes vacants, le CS a observé que les tribunaux de grande instance sont en crise car il y a environ 40 pour cent de postes vacants.

La Cour suprême a fixé un calendrier pour que le Centre efface les noms des juges recommandés par les High Court Collegiums. La cour a souligné la nécessité de faciliter la nomination en temps opportun des juges pour résoudre la crise dans les hautes cours. Le banc dirigé par le juge en chef de l’Inde, SA Bobde, a également déclaré que si le SC Collegium acceptait une recommandation renvoyée par le gouvernement central, la nomination devrait être faite dans un délai de 3 à 4 semaines.

Le banc a également déclaré que le Bureau du renseignement (IB) devrait soumettre son rapport au Centre dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la date de recommandation du High Court Collegium. Le tribunal supérieur a noté qu’il serait souhaitable que le Centre transmette les recommandations à la Cour suprême dans un délai de 8 à 12 semaines à compter de la date de réception des contributions du Bureau international.

Il appartiendrait ensuite au Gouvernement de procéder immédiatement à la nomination sur la base de la considération susmentionnée et, sans aucun doute, si le Gouvernement a des réserves sur la pertinence ou dans l’intérêt public, dans le même délai, elle pourra être renvoyée au Collège de la Cour suprême. avec les raisons spécifiques de la réservation enregistrées », a déclaré la cour suprême.

La question des vacances au sein des hautes cours a été soulevée lors de l’audition d’un plaidoyer demandant le transfert d’une affaire de la haute cour d’Orissa en raison d’une grève en cours des avocats sur place.

Le procureur général KK Venugopal a soutenu que, sur l’effectif sanctionné de 1 080 juges de la Haute Cour, alors que 664 ont déjà été nommés, 416 postes restent à pourvoir, le gouvernement n’ayant reçu jusqu’à présent que 196 recommandations contre ces vacances.

La cour suprême a déclaré que selon le protocole de procédure (MoP) finalisé par le Collège de la Cour suprême le 10 mars 2017 pour la nomination des juges, les États ne devraient pas prendre plus de six semaines pour envoyer leurs points de vue et le Centre ne peut présumer aucune objection. du gouvernement de l’État si leurs opinions ne sont pas reçues dans les six semaines.

Citant le MoP, le tribunal a noté que le CJI doit envoyer des recommandations au ministre de la Justice dans un délai de quatre semaines et que le ministre de la Justice doit soumettre la proposition au Premier ministre dans un délai de trois semaines pour avis du Président.

