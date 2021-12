La Cour suprême gèle les ressources des actionnaires populaires jusqu’à la décision européenne

16/12/2021 à 15h41 CET

La Cour suprême a décidé suspendre le traitement des recours présentés par les actionnaires de la Banco Popular jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rende un arrêt définitif, une fois l’avis de l’Avocat général de la Cour européenne connu.

Dans un arrêt en date du 14 décembre, le tribunal civil rappelle que le tribunal provincial de La Corogne a posé en septembre 2020 une décision préjudicielle à la Cour européenne, qui a obtenu un premier avis du General Counsel, faute de connaître la sentence définitive.

Le 2 décembre, Le General Counsel de la CJUE a décidé que les anciens actionnaires de la banque ne seraient pas en mesure d’exiger une indemnisation de la part du banque Santander, qu’après la résolution de l’entité qui a converti le prix des actions à zéro, il a été repris au prix symbolique d’un euro.

Pour l’avocat, les informations qu’ils ont reçues lors de l’acquisition des actions n’étaient pas inexactesPar conséquent, il n’est pas possible d’obtenir un remboursement des fonds investis.

La directive applicable s’oppose à ce que ceux qui ont acquis leurs actions avant le début de la procédure de dissolution puissent ultérieurement présenter des demandes d’indemnisation à l’entité émettrice ou à l’entité résultant d’une fusion ultérieure au motif que le prospectus d’émission contenait des informations erronées.

La législation européenne ne permet pas non plus à l’entité émettrice ou à son successeur d’être obligée de restituer la valeur des actions et de payer des intérêts pour la déclaration de nullité du contrat de souscription.