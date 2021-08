La Cour suprême indique que l’audience physique pourrait bientôt reprendre

in

Le tribunal suprême entend des affaires par vidéoconférence depuis mars de l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19 et plusieurs barreaux et avocats ont demandé que les audiences physiques reprennent immédiatement.

La Cour suprême a indiqué mercredi que l’audience physique devant le tribunal suprême, qui mène des procédures pratiquement au milieu de la pandémie de COVID-19 depuis mars de l’année dernière, pourrait bientôt reprendre.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a déclaré que l’audience physique devant le tribunal suprême pourrait commencer dans les 10 jours.

Le banc, comprenant également les juges Surya Kant et Aniruddha Bose, a déclaré cela lors de l’audition des plaidoyers contre le verdict de la Haute Cour de Bombay dans une affaire liée à l’ordonnance tarifaire adoptée par l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde l’année dernière.

La magistrature a déclaré lors d’une audience virtuelle qu’elle était parfois incapable de voir ou d’entendre des avocats plaidant l’affaire.

Nous pouvons entendre physiquement après une semaine ou 10 jours, a observé le CJI.

En juillet de cette année, l’Association du barreau de la Cour suprême (SCBA) avait écrit une lettre au CJI demandant la reprise de l’audience physique devant le tribunal suprême, affirmant que la situation du COVID-19 dans la capitale nationale est devenue presque normale ».

Plus tôt en mars de cette année, le tribunal suprême avait entamé une procédure hybride, une combinaison d’audiences virtuelles et physiques, au milieu des demandes des avocats pour la reprise des audiences physiques complètes.

