La Cour suprême lève les restrictions de la Californie sur les rassemblements religieux privés ⋆ .

Le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis à Washington, DC (Molly Riley / .)

La Cour suprême a annulé les restrictions de la Californie sur les rassemblements religieux dans les maisons privées, dans une décision 5–4 vendredi soir.

La majorité a critiqué les restrictions de l’État sur les rassemblements religieux privés, affirmant que la Californie traitait les activités non religieuses «plus favorablement» lors de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des coronavirus.

«La Californie traite certaines activités laïques comparables plus favorablement que les exercices religieux à domicile, autorisant les salons de coiffure, les magasins de détail, les services de soins personnels, les cinémas, les suites privées lors d’événements sportifs et de concerts et les restaurants en salle», a écrit la majorité dans une opinion non signée. «L’État n’a pas montré que« la santé publique serait mise en péril »en employant des mesures moins restrictives» pour les rassemblements religieux privés.

Le juge en chef John Roberts s’est joint aux trois juges libéraux de la Cour pour voter contre la levée des restrictions relatives à la pandémie. Cependant, Roberts n’a pas expliqué son raisonnement et ne s’est pas joint à une dissidence écrite par la juge Elena Kagan.

«La Californie limite les rassemblements religieux dans les maisons à trois ménages», a écrit Kagan à son avis. «Si l’État limite également tous les rassemblements laïques dans les foyers à trois ménages, il s’est conformé au premier amendement. Et l’État fait exactement cela: il a adopté une restriction générale sur les rassemblements à domicile de toutes sortes, religieux et laïques.

Kagan a ajouté que la Californie n’avait pas besoin de «traiter les rassemblements religieux à domicile de la même manière que les quincailleries et les salons de coiffure», tout comme «la loi n’exige pas que l’État traite également les pommes et les pastèques».

Depuis la confirmation de la juge Amy Coney Barrett en octobre, la Cour s’est prononcée à plusieurs reprises en faveur de groupes religieux qui soutiennent que les restrictions imposées aux coronavirus par les États sont discriminatoires à l’égard des lieux de culte. La Cour a suspendu une partie des restrictions de la Californie sur le culte en salle en février.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.