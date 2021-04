La Cour suprême lève l’interdiction de la pandémie de Californie sur les rassemblements religieux à domicile ⋆ .

La Cour suprême des États-Unis a statué vendredi soir que la Californie ne pouvait pas interdire les services religieux à domicile tout en autorisant d’autres activités similaires dans le monde laïc, statuant une fois de plus en faveur de la liberté religieuse au milieu de la pandémie de coronavirus.

La décision 5-4 a été dirigée par les juges les plus conservateurs de la cour, y compris le nouveau membre Amy Coney Barrett, tandis que le juge en chef John Robert a de nouveau rejoint le bloc libéral comme il l’a fait lors de l’épidémie de COVID-19.

“La Californie traite certaines activités laïques comparables plus favorablement que les exercices religieux à domicile, autorisant les salons de coiffure, les magasins de détail, les services de soins personnels, les cinémas, les suites privées lors d’événements sportifs et de concerts et les restaurants en salle”, a déclaré l’opinion majoritaire.

Vous pouvez lire la décision complète ici.

La décision a annulé la 9e US Circuit Court of Appeals, qui avait confirmé l’interdiction. La majorité a réprimandé le tribunal inférieur pour avoir ignoré ses directives antérieures dans les décisions en faveur de la liberté religieuse sur les restrictions en cas de pandémie.

“C’est la cinquième fois que le tribunal rejette sommairement l’analyse du neuvième circuit des restrictions COVID de Californie sur l’exercice religieux”, ont-ils écrit.

La juge Elena Kagan a écrit la dissidence, affirmant que la majorité avait tort de comparer les réunions de prière à domicile avec d’autres activités laïques.

L’État n’a pas besoin de «traiter les rassemblements religieux à domicile de la même manière que les quincailleries et les salons de coiffure», a-t-elle soutenu.

