La Cour suprême maintient l’Obamacare en vie en Californie contre Texas Vir 10z viral

La Cour suprême des États-Unis a rendu un avis très attendu dans un litige État contre État sur le sort d’Obamacare. Les juges ont statué 7-2 contre le Texas et d’autres plaignants de l’État sur la question de la qualité pour agir, laissant ouverte la question de la constitutionnalité globale ou de la divisibilité du mandat individuel de l’Affordable Care Act (ACA) qui oblige les Américains à souscrire une assurance maladie.

L’affaire, dénommée aux fins de la Cour suprême comme California v. Texas, impliquait un groupe de dix-huit États (dont le Texas) et deux individus (Neill Hurley et Jean-Nantz) en tant que demandeurs. Les défendeurs étaient les États-Unis, des fonctionnaires fédéraux du ministère de la Santé et des Services sociaux et de l’Internal Revenue Service, et plus d’une douzaine d’États, dont la Californie.

Les demandeurs espéraient convaincre la Cour que l’ensemble de l’ACA doit être invalidé car, à leur avis, le mandat individuel est inconstitutionnel. Les arguments oraux, cependant, se sont davantage concentrés sur la question de savoir si une partie incriminée de la loi pouvait être supprimée et «séparée» de l’ACA, laissant le reste de la loi intact.

Les juges ont essentiellement choisi de ne pas trancher les questions plus juteuses de constitutionnalité et de divisibilité. Au lieu de cela, ils ont simplement statué que les plaignants n’avaient tout simplement pas le droit de poursuivre. La Cour a statué que le Texas et les autres n’avaient pas qualité pour contester l’ACA en vertu de toute théorie de droit appropriée.

Le doyen des juges de la Cour, Stéphane Breyer, a rendu l’opinion majoritaire. En commençant par un déni pur et simple de qualité, Breyer a écrit que «[n]ni l’individu ni l’État plaignant ont montré que le préjudice qu’ils subiront ou ont subi est « assez attribuable » à la « conduite prétendument illégale » dont ils se plaignent. »

Le problème, a expliqué Breyer, est qu’il n’y a actuellement aucun mécanisme permettant au gouvernement de faire respecter le mandat individuel. L’ACA exige une assurance maladie pour les particuliers, mais la version actuelle de la loi – adoptée sous la direction des républicains – n’impose aucune pénalité pour ceux qui ne s’y conforment pas. Sous le président Obama, la loi obligeait ceux qui n’avaient pas d’assurance maladie à payer une pénalité fiscale.

Comme Breyer l’a noté, la disposition relative à la pénalité a été « remise à zéro ». Par conséquent, “il n’y a aucune action gouvernementale possible qui soit causalement liée au préjudice des plaignants – les coûts d’achat d’une assurance maladie”, a expliqué Breyer.

Non seulement les demandeurs individuels n’ont pas de demande de dommages-intérêts, mais ils n’ont pas non plus de demande d’injonction contre le mandat individuel.

“Il n’y a personne, et rien, à interdire”, a écrit Breyer. «Les plaignants individuels ne peuvent pas enjoindre le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, car il n’a pas le pouvoir d’appliquer le §5000A (a) contre eux. Et ils ne prétendent pas qu’ils pourraient enjoindre le Congrès », a-t-il poursuivi.

Sur la question des États eux-mêmes qui ont intenté une action, la Cour est parvenue à la même conclusion. Les États ont affirmé avoir subi un préjudice indirect en ce sens que l’ACA a entraîné une utilisation accrue des programmes d’assurance médicale gérés par l’État et entraîné une augmentation des dépenses administratives. SCOTUS ne croyait pas à cet argument. Breyer a souligné l’absence de lien entre le mandat individuel de l’ACA et les coûts réclamés par les États :

Sans surprise, les États n’ont pas démontré qu’un mandat inapplicable amènera leurs résidents à s’inscrire à des programmes d’avantages sociaux précieux auxquels ils renonceraient autrement. Il faudrait des preuves bien plus solides que celles que les États ont proposées ici pour étayer leur théorie contre-intuitive de la qualité pour agir.

Justice Clarence Thomas souscrit à l’arrêt, mais il a une vision nettement négative de la manière dont la Cour traite le mandat individuel en général.

« Cette Cour a fait de grands efforts pour sauver la loi de son propre texte », a écrit Thomas. « Il en va de même pour les défenseurs de la loi, qui ont fait valoir en premier lieu que le mandat de couverture individuelle est la clé de voûte de la loi, mais maintenant, dans une volte-face, soutiennent qu’il ne s’agit que d’une peine jetable. » Thomas a poursuivi en soulignant que la justice Samuel Alito (l’un des deux dissidents de l’opinion) est également gêné par un changement de narration qui « a transformé [the individual mandate] de la pierre angulaire de la loi à une disposition autonome.

Admettant que « quelle que soit l’histoire douteuse de la Loi devant cette Cour, nous devons évaluer la poursuite actuelle selon ses propres termes », Thomas a acquiescé que la poursuite devant la Cour n’est tout simplement pas le bon moyen de contester avec succès l’ACA.

Thomas a terminé son accord avec un mot critique pour la majorité avec lequel il était d’accord : « Bien que cette Cour se soit déjà trompée deux fois dans des affaires impliquant la Loi sur les soins abordables, elle ne se trompe pas aujourd’hui.

La longue dissidence du juge Alito (dans laquelle le juge Alito Neil Gorsuch joint) se réfère presque de manière ludique à l’affaire comme “le troisième volet de notre épique trilogie sur la loi sur les soins abordables” – dans laquelle “la Cour est confrontée au problème redoutable d’une” taxe “qui ne taxe pas”.

Alito a critiqué la majorité, écrivant que «[i]Au lieu de défendre la constitutionnalité du mandat individuel, la Cour esquive simplement la question et estime qu’aucun des challengers de la loi, y compris les 18 États qui pensent que la loi leur impose des coûts financiers énormes, n’a le droit de poursuivre.

Raisonnant que « l’ACA impose de nombreuses obligations lourdes aux États en leur qualité d’employeurs » et que «[e]même 1 $ de préjudice est suffisant pour justifier la qualité d’agir », Alito remet en question la cohérence de la décision de la majorité.

Alito a poursuivi en notant que dans un passé récent, les États ont été autorisés à intenter des poursuites pour les coûts liés aux exemptions des mandats contraceptifs ou aux coûts des réglementations environnementales – et que le Texas et les autres plaignants des États dans cette affaire auraient dû être autorisés à faire le même.

La décision de la Haute Cour signifie que l’ACA, y compris son mandat individuel, restera pleinement en vigueur.

