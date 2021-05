La Cour suprême met en place un groupe de travail national de 12 membres pour assurer l’approvisionnement en oxygène

Le gouvernement de l’Union devrait se prononcer sur les recommandations du groupe de travail, qui doit commencer à travailler immédiatement et se poursuivre pendant une période de six mois. Le groupe de travail est censé aborder et déterminer la «question urgente» des modalités de l’oxygène dans un délai d’une semaine.

La Cour suprême a mis en place un groupe de travail national (NTF) composé de 12 membres d’experts médicaux de haut niveau pour assurer une allocation «efficace et transparente» de l’oxygène médical aux États et aux territoires de l’Union afin de sauver la vie des patients atteints de Covid-19 et de faciliter la santé publique. réponse à la pandémie.

Un banc de juges DY Chandrachud et MR Shah a déclaré que «la raison d’être de la constitution d’un groupe de travail au niveau national est de faciliter la réponse de la santé publique à la pandémie sur la base de connaissances scientifiques et spécialisées.

La Cour a déclaré que des experts de premier plan s’associeront au groupe de travail, en tant que membres et personnes ressources, pour faciliter la formulation de stratégies scientifiques pour faire face à la réponse de santé publique, y compris l’approvisionnement en oxygène et en médicaments essentiels, sur la base des connaissances scientifiques et spécialisées du domaine. . Le NTF permettra aux décideurs d’avoir des contributions qui vont au-delà de la recherche de solutions ad hoc aux problèmes actuels, ont déclaré les juges dans une ordonnance de 24 pages publiée samedi.

«Nous espérons que les principaux experts du pays s’associeront aux travaux de l’Équipe spéciale en tant que membres et personnes ressources. Cela facilitera la rencontre des esprits et la formulation de stratégies scientifiques pour faire face à une crise humaine sans précédent », a expliqué le tribunal.

Selon la Chambre, la mise en place du NTF permettra aux décideurs d’avoir des contributions qui vont au-delà de la recherche de solutions ad hoc aux problèmes actuels.

«Cela garantira que les besoins futurs projetés pourront être cartographiés scientifiquement dans le présent et pourront être modulés à la lumière des expériences acquises. La mise en place du groupe de travail fournira au gouvernement de l’Union des contributions et des stratégies pour relever les défis de la pandémie sur une base transparente et professionnelle, dans le présent et dans le futur », indique l’ordonnance.

Le mandat du groupe de travail tel qu’établi par le CS comprend l’évaluation et la recommandation de la disponibilité et de la distribution de l’oxygène médical à travers le pays, la formulation d’une méthodologie pour sa distribution équitable, la recommandation de moyens d’augmenter l’approvisionnement en oxygène en fonction des demandes, faciliter les audits pour savoir si l’approvisionnement atteint sa destination dans les États, l’efficacité des réseaux de distribution, la distribution transparente des stocks d’oxygène disponibles, entre autres.

Le gouvernement de l’Union devrait se prononcer sur les recommandations du groupe de travail, qui doit commencer à travailler immédiatement et se poursuivre pendant une période de six mois. Le groupe de travail est censé aborder et déterminer la «question urgente» des modalités de l’oxygène dans un délai d’une semaine.

Les membres du groupe de travail sont Bhabatosh Biswas, ancien vice-chancelier, Université des sciences de la santé du Bengale occidental, Kolkata; Devender Singh Rana, président, conseil d’administration, hôpital Sir Ganga Ram, Delhi; Devi Prasad Shetty, président et directeur exécutif, Narayana Healthcare, Bengaluru; Gagandeep Kang, professeur, Christian Medical College, Vellore, Tamil Nadu; JV Peter, directeur, Christian Medical College, Vellore, Tamil Nadu; Naresh Trehan, président et directeur général, Medanta Hospital and Heart Institute, Gurugram; Rahul Pandit, directeur, Critical Care Medicine and ICU, Fortis Hospital, Mulund (Mumbai, Maharashtra) et Kalyan (Maharashtra); Saumitra Rawat, président et chef du service de gastro-entérologie chirurgicale et de transplantation hépatique, hôpital Sir Ganga Ram, Delhi; Shiv Kumar Sarin, professeur principal et chef du département d’hépatologie, directeur, Institut des sciences du foie et des biliaires (ILBS), Delhi; Zarir F. Udwadia, médecin spécialiste de la poitrine, hôpital Hinduja, hôpital Breach Candy et hôpital général Parsee, Mumbai; secrétaire, ministère de la santé et du bien-être de la famille, gouvernement indien (membre de droit); et l’organisateur du groupe de travail national, qui sera également membre, sera le secrétaire du cabinet du gouvernement central. Le secrétaire du cabinet peut nommer un officier non inférieur au rang de secrétaire supplémentaire pour le remplacer, si nécessaire.

Pour assurer une certaine responsabilité pour la bonne distribution des approvisionnements en oxygène mis à disposition par le Centre aux États / UT, les audits dans les États seraient effectués par des sous-groupes ou comités comprenant un secrétaire du gouvernement de l’État, un secrétaire supplémentaire / conjoint. au Centre, deux médecins de l’État / UT concerné dont au moins un avec une expérience administrative de la gestion des installations médicales d’un hôpital; un représentant de l’Organisation pour la sécurité des produits pétroliers et explosifs.

Pour Delhi, le sous-groupe d’audit serait composé de Randeep Guleria, professeur et chef du département de médecine pulmonaire et du sommeil, AIIMS; Sandeep Budhiraja, directeur clinique et directeur – médecine interne, Max Healthcare; et un agent de l’IAS, chacun issu du gouvernement de l’Union et du GNCTD, non inférieur au rang de secrétaire adjoint.

