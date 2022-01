La Cour suprême nommera une commission d’enquête indépendante dirigée par un ancien juge de la SC pour enquêter sur une violation de la sécurité du PM

Violation de la sécurité du Premier ministre : le gouvernement du Pendjab et le gouvernement central avaient constitué des équipes d’enquête distinctes pour enquêter sur l’affaire.

La Cour suprême de l’Inde a accepté aujourd’hui la demande du Pendjab de nommer un comité indépendant pour enquêter sur le cas d’atteinte à la sécurité du Premier ministre Narendra Modi lors de sa récente visite à Ferozepur au Pendjab. Le tribunal suprême a déclaré que le comité sera dirigé par un juge à la retraite de la Cour suprême tandis que le DG NIA et le directeur général supplémentaire du Bureau du renseignement de la police du Pendjab en feront partie. Le tribunal a entendu un plaidoyer demandant une enquête surveillée par le tribunal sur la violation présumée de la sécurité lors de la visite du Premier ministre Modi à Ferozpur, au Pendjab.

Comparaissant pour le gouvernement du Pendjab plus tôt dans la journée, l’avocat général DS Patwalia a exhorté le tribunal à mettre en place un comité indépendant pour enquêter sur la question et a également informé la Cour que les détails du voyage du Premier ministre avaient été enregistrés par le registraire général du Pendjab et de l’Haryana. Cour suprême. Il a également soulevé la question de sept avis de justification délivrés à des policiers et à d’autres autorités de l’État par le gouvernement central pour affirmer qu’il n’avait aucun espoir d’obtenir justice de l’équipe d’enquête nommée par le Centre.

Plus de détails sont attendus.

