La Cour suprême permet au Karnataka de terminer l’admission en ingénierie, les autres cours au plus tard le 31 décembre

La Cour suprême révoquant sa propre ordonnance a maintenant autorisé l’admission d’étudiants aux études de premier cycle en ingénierie, agriculture, pharmacie et autres affaires au Karnataka. Conformément à l’ordonnance actuelle, l’attribution des places pour les cours d’ingénierie doit être achevée avant le 31 décembre. Le SC a pris la décision après que l’Autorité d’examen du Karnataka (KEA) a présenté un plaidoyer devant le tribunal pour autoriser l’admission jusqu’au 31 décembre. Le tribunal avait précédemment ordonné le l’achèvement du processus d’admission aux cours professionnels avant le 31 juillet de chaque année. La Cour suprême, lors de son audience, a ensuite fait droit au plaidoyer de KEA.

Le ministre de l’Enseignement supérieur du Karnataka, le Dr CN Ashwatha Narayana, a informé vendredi qu’au vu de l’ordonnance du tribunal suprême, un autre « rond de vacance occasionnelle » de conseil des sièges vacants pour l’architecture, l’ingénierie, la médecine vétérinaire, la science agricole, la pharmacie aura lieu après l’attribution des sièges pour cours de médecine. Au cours des années précédentes, l’attribution des places pour les cours de médecine et d’ingénierie a été effectuée simultanément, mais cette année, en raison d’une controverse liée à la limite de revenu des classes économiquement arriérées et des protestations ultérieures contre les places de catégorie réservées, a ordonné le tribunal. Rester sur l’admission pour les cours de médecine jusqu’à l’apurement du cas.

Le ministre de l’Éducation a en outre informé qu’un autre plaidoyer visant à autoriser l’attribution simultanée de sièges pour les cours d’ingénierie et de médecine sera lancé après consultation de tous les Conseils indiens pour l’enseignement technique et du Conseil médical de l’Inde. L’examen d’entrée au niveau de l’État a eu lieu les 28 et 29 août 2021 et les résultats de l’attribution des sièges au premier tour du KCET 2021 ont été rendus le 28 novembre. Les résultats de l’examen d’entrée ont été déclarés le 20 septembre et la liste d’attribution des sièges du KCET a été publiée. sur la base des choix remplis par les candidats. Le KCET est organisé pour les admissions à B.Tech, B.Pharma, BVSc, AH, Pharm.D et à d’autres cours professionnels.

