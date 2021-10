La Cour suprême peut accorder à la police une immunité encore plus large contre les poursuites

La Cour suprême a rendu un bref avis lundi estimant qu’un policier californien est à l’abri d’une poursuite alléguant qu’il a utilisé une force excessive tout en aidant à arrêter un suspect armé.

Bien que la décision de la Cour dans Rivas-Villegas c. Cortesluna soit assez simple – les juges ont estimé que l’agent Daniel Rivas-Villegas « n’avait pas violé une loi clairement établie » lorsqu’il a brièvement utilisé son genou pour maintenir un suspect armé d’un couteau et qui aurait menacé sa petite amie et ses deux enfants avec une tronçonneuse — il contient deux phrases qui devraient alarmer les réformateurs de la police. Les deux phrases suggèrent qu’il existe un soutien au moins parmi certains des juges pour étendre considérablement l’immunité des policiers contre les poursuites fédérales en matière de droits civils.

Les représentants du gouvernement accusés d’avoir violé la loi fédérale ont droit à une « immunité qualifiée », ce qui signifie qu’ils ne peuvent être poursuivis en justice à moins que leur conduite ne viole « des droits statutaires ou constitutionnels clairement établis dont une personne raisonnable aurait eu connaissance ».

Dans Harlow c. Fitzgerald (1982), la Cour a exposé plusieurs raisons pour lesquelles cette doctrine existe. L’immunité qualifiée protège les fonctionnaires contre les « frais de litige ». Il garantit que le stress des litiges ne détourne pas «l’énergie officielle des problèmes publics urgents» ou dissuade «les citoyens capables d’accepter une charge publique». Au moins selon Harlow, l’immunité qualifiée réduit également « le danger que la peur d’être poursuivi » atténue l’ardeur de tous, sauf des plus résolus ou des plus irresponsables. [public officials], dans l’exercice inébranlable de leurs fonctions.

Mais l’immunité qualifiée n’est pas censée être une immunité absolue. Encore une fois, les agents peuvent toujours être poursuivis pour violation d’une loi clairement établie.

En vertu des précédents existants, un officier peut toujours être poursuivi si ses actions violent clairement une règle juridique énoncée dans une décision de la Cour suprême qui n’a pas été annulée. Un agent n’a pas non plus droit à une immunité qualifiée si ses actions enfreignent clairement une règle juridique énoncée par la cour d’appel fédérale (également connue sous le nom de cour de «circuit») qui supervise la juridiction où l’agent est poursuivi.

Un passage dans la nouvelle décision de la Cour dans Rivas-Villegas, cependant, fait flotter une idée radicale : que les officiers peuvent avoir droit à une immunité qualifiée même s’ils violent les précédents clairement établis des tribunaux de circuit. L’avis n’était pas signé, ce qui est une pratique courante lorsque les juges tranchent une affaire dans une brève décision sans entendre les arguments sur l’affaire, nous ne savons donc pas qui a écrit l’opinion ou qui y a inséré les deux phrases importantes.

À deux reprises, l’opinion Rivas-Villegas utilise un langage presque identique – « même en supposant que le précédent du Circuit peut clairement établir la loi » et « même en supposant que le précédent du Circuit de contrôle établit clairement la loi » – que implique qu’il n’est pas certain qu’une décision de la cour de circuit soit suffisante pour surmonter l’immunité qualifiée. Ces lignes ouvrent la porte à un nouveau régime, où les victimes de violences policières ne peuvent plus s’appuyer sur les décisions de la cour d’appel pour violer l’immunité partielle d’un policier.

Au moins aussi récemment que Lane v. Franks (2014), une Cour suprême unanime a indiqué que les précédents des tribunaux de circuit peuvent surmonter l’immunité qualifiée. Six des juges qui ont rejoint la décision unanime de la juge Sonia Sotomayor dans Lane – Sotomayor, le juge en chef John Roberts et les juges Clarence Thomas, Stephen Breyer, Samuel Alito et Elena Kagan – siègent toujours à la Cour aujourd’hui.

Si les juges rejettent la position qu’ils ont prise à Lane, ce serait un changement majeur dans la loi qui étendrait considérablement l’immunité des policiers contre les litiges. En effet, les 13 tribunaux de circuit fédéraux traitent collectivement plus de 50 000 affaires par an, tandis que la Cour suprême ne tranche normalement que 60 à 80 affaires faisant jurisprudence au cours de la même période.

Si les demandeurs de droits civils ne peuvent plus se fonder sur les précédents des tribunaux de circuit pour montrer qu’une règle juridique particulière est «clairement établie», ils perdront un énorme corpus de lois qui peut actuellement être utilisé pour violer l’immunité qualifiée.

Comment le fait de ne pas tenir compte des tribunaux de circuit rendra plus difficile la responsabilisation de la police

Les plaignants qui cherchent à tenir les agents responsables de leur conduite illégale se heurtent déjà à d’énormes obstacles. Comme la Cour suprême l’a jugé dans Mullenix c. Luna (2015), ces plaignants ne peuvent surmonter l’immunité qualifiée à moins que leurs droits légaux ne soient clairement établis, et « un droit clairement établi est un droit qui est suffisamment clair pour que tout fonctionnaire raisonnable ait compris que ce que il fait viole ce droit.

À l’heure actuelle, ces plaignants peuvent s’appuyer sur plusieurs autorités juridiques, y compris les précédents des tribunaux de circuit, pour montrer qu’un droit particulier est « clairement établi ». Enlevez-leur la capacité de s’appuyer sur les décisions des tribunaux de circuit et ces plaignants perdront presque toute la jurisprudence qu’ils peuvent actuellement invoquer pour violer l’immunité qualifiée.

De plus, les cours de circuit n’entendent pas simplement beaucoup plus d’affaires que la Cour suprême – elles ont également tendance à entendre une plus grande diversité d’affaires. Une partie qui perd dans un tribunal de première instance fédéral a le droit de faire appel de cette décision devant les tribunaux de circuit fédéraux, qui ne sont pas autorisés à rejeter les affaires qu’ils jugent trop faciles ou trop inintéressantes.

La Cour suprême, en revanche, a le pouvoir discrétionnaire de trancher presque toutes les affaires qu’elle entend – et elle utilise ce pouvoir discrétionnaire assez impitoyablement. En règle générale, la Cour reçoit entre 7 000 et 8 000 requêtes lui demandant d’entendre une affaire, mais accorde généralement moins de 80 de ces requêtes. L’une des raisons les plus courantes pour lesquelles la Cour accepte d’entendre une affaire est si l’affaire présente une question juridique suffisamment difficile pour que deux cours de circuit ne soient pas d’accord sur la bonne réponse.

La Cour suprême, en d’autres termes, entend généralement les affaires les plus difficiles, tandis que les cours de circuit entendent des milliers d’affaires beaucoup plus faciles.

Mais cela signifie que, si un officier commet une violation de la loi si évidente que tout juge raisonnable conviendra que l’officier a violé la constitution ou une loi fédérale, le cas de cet officier ne sera probablement jamais entendu par la Cour suprême. Ainsi, si la Cour suprême décidait que les précédents de circuit ne peuvent pas être utilisés pour violer l’immunité qualifiée, les agents qui se livrent à des actions manifestement inconstitutionnelles pourraient ne jamais être tenus responsables car il n’y aura jamais de décision de la Cour suprême établissant clairement que leurs actions sont illégales.

De plus, de nombreux précédents de la Cour suprême régissant l’usage de la force par la police sont extraordinairement vagues. Comme la Cour le reconnaît dans Rivas-Villegas, les décisions fondatrices de force excessive rendues par les juges dans Tennessee v. Garner (1985) et Graham v. Connor (1989) annoncent des normes juridiques qui « sont « faites « à un niveau élevé de généralité ». »

Graham, par exemple, a soutenu que la question de savoir quand la conduite de la police franchit la ligne d’une force excessive « ne peut pas être définie avec précision ou application mécanique » et qu’elle implique des facteurs tels que « les faits et les circonstances de chaque cas particulier, y compris la gravité du crime en cause, si le suspect constitue une menace immédiate pour la sécurité des agents ou d’autres personnes, et s’il résiste activement à l’arrestation ou tente d’échapper à l’arrestation par avion.

Au cours des 32 années écoulées depuis la décision Graham, les tribunaux de circuit fédéraux ont placé une bonne quantité de viande sur ces os nus. Ces décisions des tribunaux inférieurs constituent l’essentiel de la loi répondant à des questions telles que la gravité d’un crime doit être pour justifier l’utilisation d’une force supplémentaire, ou quelle est une menace suffisante pour la sécurité des agents pour justifier une telle force.

Si les demandeurs de droits civils ne peuvent pas se fier aux décisions des tribunaux de circuit pour répondre à de telles questions, d’innombrables poursuites qui auraient autrement prévalu sont vouées à l’échec.

Pourquoi quelques mots dans une décision plus longue devraient sonner l’alarme

Dans de nombreux cas, lorsque la Cour suprême utilise le genre de langage timide qu’elle a utilisé à Rivas-Villegas, impliquant que la bonne réponse à une question juridique est en suspens alors qu’elle est en fait bien établie, c’est parce qu’un ou plusieurs juges veulent déstabiliser la loi.

Un tel langage est un signal pas trop subtil aux avocats qu’ils devraient commencer à porter des affaires en faisant valoir un argument juridique particulier – dans ce cas, l’argument selon lequel les précédents des tribunaux de circuit ne peuvent pas être utilisés pour violer l’immunité qualifiée.

Juste au cas où il y aurait un doute : la loi actuelle indique que les décisions des tribunaux de circuit peuvent être utilisées pour violer l’immunité qualifiée.

Pendant plusieurs années dans les années 2000, à commencer par la décision de la Cour dans Saucier c. Katz (2001), les juges ont exigé des cours de circuit qu’elles suivent un processus en deux étapes dans les affaires impliquant une immunité qualifiée. Premièrement, le tribunal devait déterminer si l’agent avait effectivement enfreint la loi. Ensuite, si les actions de l’agent violaient la loi, la cour de circuit déterminerait s’il était « clairement établi » que la loi avait été violée.

Cette procédure, a expliqué Saucier, « permet aux tribunaux dans les cas appropriés d’élaborer le droit constitutionnel avec un plus grand degré de spécificité » – c’est-à-dire qu’il a permis aux tribunaux de circuit d’élargir l’univers des questions juridiques avec des réponses « clairement établies », et ainsi de réduire l’univers des cas où les agents pourraient revendiquer une immunité qualifiée.

Bien que la Cour ait abandonné ce cadre en deux étapes dans Pearson c. Callahan (2009), qui permettait aux juridictions inférieures d’examiner si un droit est clairement établi sans déterminer si ce droit avait réellement été violé dans un cas particulier, Pearson a largement enraciné sa décision dans préoccupations concernant l’efficacité judiciaire. Le processus en deux étapes de Saucier, a expliqué Pearson, « entraîne parfois une dépense substantielle de ressources judiciaires limitées sur des questions difficiles qui n’ont aucun effet sur l’issue de l’affaire ».

La décision de 2012 de la Cour dans Reichle v. Howards (2012) comprend une ligne suggérant que dans certaines circonstances, une décision de la cour de circuit peut ne pas suffire à violer l’immunité qualifiée – mais la Cour a précisé deux ans plus tard, dans Lane, que les cours de circuit peuvent créer une loi « clairement établie ». Lane comprend une discussion approfondie sur la question de savoir si une interprétation particulière du premier amendement a été «clairement établie» dans le 11e circuit – une discussion qui n’a de sens que si les décisions des tribunaux de circuit sont suffisantes pour surmonter une telle immunité.

Ainsi, le langage de Rivas-Villegas suggérant que les précédents des tribunaux de circuit ne peuvent pas être utilisés pour surmonter l’immunité qualifiée est assez étrange. Cela va à l’encontre d’une décision assez récente et unanime de la Cour suprême. Et cela laisserait de nombreuses victimes d’une force policière excessive sans recours.

Le langage étrange de Rivas-Villegas est également un peu surprenant car, il n’y a pas si longtemps, les avocats des droits civiques avaient de bonnes raisons d’espérer que la Cour pourrait s’éloigner d’une doctrine étendue d’immunité qualifiée. Dans un avis de 2017, le juge Clarence Thomas – sans doute le membre le plus conservateur de la Cour – a écrit que sa Cour devrait « reconsidérer notre jurisprudence en matière d’immunité qualifiée ». Il a fait suivre cette déclaration d’un avis de 2020 affirmant qu’il « n’y a probablement aucune base pour l’enquête objective sur le droit clairement établi que nos cas modernes prescrivent ».

Maintenant, cependant, la Cour suprême propose un changement de cap – un changement qui élargirait considérablement l’immunité.