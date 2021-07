La Cour suprême refuse d’annuler la caution de l’ex-PDG de Religare, Maninder Singh

in

Un banc dirigé par le juge AM Khanwilkar a rejeté l’appel déposé par RFL, qui est une société du groupe REL (auparavant promu par Malvinder et Shivinder) contre l’ordonnance de la Haute Cour de Delhi qui a accordé la liberté sous caution à l’ancien PDG, prétendument le principal conspirateur, en mai 5.

La Cour suprême a refusé lundi d’annuler la caution de l’ancien PDG de Religare Enterprises (REL) Maninder Singh, dans une affaire liée à un prétendu siphonnage d’argent à hauteur de Rs 2 397 crore de Religare Finvest (RFL).

Les anciens promoteurs de Fortis Healthcare Malvinder Mohan Singh et son frère Shivinder Mohan Singh, l’ancien CMD de REL Sunil Godhwani et l’ancien PDG de RFL Kavi Arora sont également derrière les barreaux depuis 2019 pour avoir prétendument détourné l’argent de RFL et investi dans d’autres sociétés. Les Singhs seraient les bénéficiaires du siphonnage des deniers publics selon l’accusation.

Il a été arrêté le 27 octobre 2020, pour avoir prétendument conspiré avec d’autres personnes accusées et escroqué 2 397 crores de roupies, causant ainsi une perte injustifiée au plaignant RFL et un gain injustifié pour eux-mêmes.

