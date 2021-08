La Cour suprême refuse de bloquer la réintégration ⋆ 10z viral

Le bâtiment de la Cour suprême à Washington DC, le 5 août 2021 (Brent Buterbaugh/National Review)

La Cour suprême a refusé mardi de bloquer une décision d’un tribunal inférieur qui obligera l’administration Biden à rétablir la politique de «Rester au Mexique» de l’ère Trump pour les demandeurs d’asile à la frontière américaine.

Les trois juges libéraux du tribunal ont exprimé leur dissidence, affirmant qu’ils auraient accédé à la demande de l’administration de suspendre l’ordonnance du tribunal inférieur.

L’administration avait cherché à mettre fin à la politique, officiellement connue sous le nom de protocoles de protection des migrants, qui oblige les migrants à attendre leurs dates de comparution devant le tribunal américain de l’immigration au Mexique. Le programme a été suspendu pour la première fois lorsque Biden a pris ses fonctions et a ensuite été officiellement résilié.

Cependant, le Texas et le Missouri ont intenté une action en justice pour contester la décision de l’administration Biden de mettre fin au programme.

Le juge de district américain Matthew Kacsmaryk a statué plus tôt ce mois-ci que l’administration avait violé l’Administrative Procedure Act lorsqu’elle a décidé de mettre fin au programme.

Le tribunal inférieur a statué que l’administration doit faire un « effort de bonne foi » pour réimplémenter le programme.

La semaine dernière, l’administration Biden a fait valoir dans une requête qu’elle a déposée auprès de la Cour suprême que le rétablissement du programme entraînerait un “dommage irréparable”.

“Le MPP a été abrogé pendant 2,5 mois, suspendu pendant 8 mois et largement inactif pendant près de 16 mois”, a déclaré l’administration. « Le mandat du tribunal de district de réimposer et de maintenir brusquement ce programme sous contrôle judiciaire porterait préjudice aux relations des États-Unis avec des partenaires régionaux vitaux, perturberait gravement ses opérations à la frontière sud et menacerait de créer une crise diplomatique et humanitaire. »

Dans une ordonnance non signée mardi, la Haute Cour a cité son opinion de l’année dernière lorsqu’elle a nié les tentatives de l’administration Trump de mettre fin au programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA). Le tribunal a déclaré dans cette affaire que la décision de mettre fin à la DACA était «arbitraire et capricieuse», en violation de la loi fédérale.

Mardi, le tribunal a écrit que l’administration Biden n’avait “pas montré de probabilité de succès sur l’affirmation selon laquelle le mémorandum abrogeant les protocoles de protection des migrants n’était pas arbitraire et capricieux”.

