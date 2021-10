La Cour suprême refuse de bloquer le mandat de vaccin COVID-19 du Maine pour les travailleurs de la santé

La Cour suprême des États-Unis a rejeté un appel d’urgence des travailleurs de la santé du Maine pour suspendre un mandat de vaccin COVID-19 qui est entré en vigueur vendredi.

Les travailleurs de la santé des hôpitaux et des maisons de soins infirmiers de tout l’État risquent de perdre leur emploi s’ils ne sont pas vaccinés et s’ils ne bénéficient pas d’exemptions religieuses.

Le candidat à la Cour suprême, Neil Gorsuch, écoute une question du sénateur Mazie Hirono, D-Hawaii, à Capitol Hill à Washington, le mercredi 22 mars 2017, lors de son audience de confirmation devant le comité judiciaire du Sénat. (AP Photo/Susan Walsh) (AP)

Trois juges – Neil Gorsuch, Clarence Thomas et Samuel Alito – ont signé une dissidence écrite par Gorsuch, qui a suggéré qu’ils auraient adhéré à la demande des travailleurs de la santé du Maine.

« Cette affaire présente une question constitutionnelle importante, une erreur grave et un préjudice irréparable », a écrit Gorsuch. « Là où de nombreux autres États ont adopté des exemptions religieuses, le Maine a tracé une voie différente. Là-bas, les travailleurs de la santé qui ont servi en première ligne d’une pandémie au cours des 18 derniers mois sont maintenant licenciés et leurs pratiques fermées. Tout cela pour avoir adhéré à leurs croyances religieuses protégées par la Constitution.

Assis de gauche à droite : les juges Samuel A. Alito, Jr. et Clarence Thomas, le juge en chef John G. Roberts, Jr. et les juges Stephen G. Breyer et Sonia Sotomayor. Debout de gauche à droite : les juges Brett M. Kavanaugh, Elena Kagan, Neil M. Gorsuch et Amy Coney Barrett. (Photographie de Fred Schilling, Collection de la Cour suprême des États-Unis) (Cour suprême des États-Unis)

« Leur sort mérite notre attention », a ajouté Gorsuch. « J’accorderais un soulagement. »

Dans une déclaration d’accord avec la réticence du tribunal à s’impliquer dans l’affaire, la juge Amy Coney Barrett, qui a été rejointe par le juge Brett Kavanaugh, a déclaré que le tribunal avait un « jugement discrétionnaire » sur l’opportunité de prendre des appels d’urgence comme celui-ci et a affirmé que le tribunal était en train d’être a demandé « d’accorder un soulagement extraordinaire ».

La candidate à la Cour suprême Amy Coney Barrett prête serment lors d’une audience de confirmation devant le Comité judiciaire du Sénat, le lundi 12 octobre 2020, à Capitol Hill. (AP Photo/Patrick Semansky, Piscine) (AP)

Le gouverneur démocrate Janet Mills a ordonné l’exigence de vaccins du Maine. Un juge fédéral du Maine a refusé d’arrêter le mandat, concluant qu’un procès avait peu de chances de réussir. La décision du 13 octobre a provoqué une vague d’appels qui ont atterri, pour la deuxième fois, devant la Cour suprême.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Liberty Counsel, qui a déposé la plainte, a affirmé représenter plus de 2 000 travailleurs de la santé qui ne veulent pas être vaccinés de force.

En août, Barrett a rejeté un appel d’étudiants de l’Université de l’Indiana pour bloquer le mandat de vaccination de l’école.