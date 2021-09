La Cour suprême refuse de renflouer le secteur de l’hôtellerie

in

Les restrictions contre les licenciements ont été mises en œuvre sans aucune compensation pour les dépenses engagées par le secteur pour rester à flot, a indiqué l’association.

La Cour suprême a refusé lundi d’accueillir une requête de la Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde demandant au gouvernement de supporter la charge financière – telle que la restructuration des prêts et la subvention des intérêts – sur tous les prêts jusqu’à ce que le secteur reprenne son fonctionnement normal après le pandémie.

Le plaidoyer indiquait également que le gouvernement devrait, entre autres mesures, mettre à disposition des sources de financement supplémentaires telles que des prêts bonifiés, des facilités de crédit de trésorerie à faible taux d’intérêt et de longues durées au secteur pour répondre à ses besoins de crédit de travail. En outre, l’association souhaitait également que le gouvernement restructure les prêts sans plafonnement de 50 crore sur l’exposition aux prêts et supprime la condition pour les établissements de crédit de conserver une provision de 10% de la dette résiduelle de l’emprunteur.

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a refusé d’examiner la pétition, affirmant que de telles recommandations relèvent du domaine de la politique et que l’organisme hôtelier devrait s’adresser au gouvernement approprié pour obtenir une aide.

L’avocat principal Mukul Rohtagi et l’avocat Sumit Goel ont fait valoir que bien que les blocages au cours de la première et de la deuxième vague de la pandémie aient été des restrictions raisonnables, ils devaient être associés à des mesures de secours adéquates pour aider les hôtels et les restaurants à surmonter leur impact admis.

Le ministère du Travail avait publié un avis le 30 mars de l’année dernière sollicitant la coopération des employeurs en ne licenciant pas les employés ou en réduisant les salaires. Peu de temps après, le gouvernement central avait émis une directive en vertu de la loi DMA, demandant à tous les employeurs de payer les salaires pendant la fermeture des établissements. Alors que le secteur hôtelier a été invité à fermer ses activités, le gouvernement lui a imposé le devoir de continuer à payer les salaires et traitements de son personnel, ont fait valoir les avocats.

Il a déclaré que le gouvernement avait proposé des programmes tels que des prêts supplémentaires aux hôtels et aux restaurants, qui sont insuffisants, et qu’aucun allégement n’a été accordé sur l’exposition aux prêts existants. “Cela reflète l’arbitraire dans les actions du gouvernement central”, a déclaré l’association dans son appel déposé par l’intermédiaire de Parekh and Company.

« Des programmes comme le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence, qui est un prêt de fonds de roulement supplémentaire basé sur l’exposition aux prêts existants, ne fournissent qu’un prêt supplémentaire qui doit être remboursé avec des intérêts, et imposent ainsi une charge de prêt supplémentaire au secteur. La restructuration du prêt est une facilité/fenêtre pour rechercher une résolution. Alors que les deux mesures sont utiles dans les circonstances données, mais ont un coût… Les calendriers de remboursement des deux régimes sont touchés par la deuxième vague », indique la pétition.

