La Cour suprême refuse d’entendre l’appel du gouvernement de Delhi contre la décision du Bureau de la pollution

“Delhi connaît une urgence sanitaire sans précédent en raison de l’augmentation des niveaux de pollution atmosphérique, dont les principaux contributeurs sont les 10 centrales électriques au charbon qui fonctionnent dans le rayon de 300 km de la région de la capitale”, a-t-il déclaré, ajoutant qu'”un grand nombre de décès sont attribués aux émissions des centrales thermiques.

Vendredi, la Cour suprême a refusé d’accueillir la pétition du gouvernement de Delhi demandant des instructions à 10 centrales thermiques au charbon prétendument polluantes dans l’Uttar Pradesh, le Pendjab et l’Haryana pour arrêter immédiatement leurs opérations jusqu’à ce que la technologie de désulfuration des gaz de combustion (FGD) soit installée pour réduire les émissions nocives.

« Nous trouvons très amusant qu’un État soit entré avec un PIL contre l’Union de l’Inde », a déclaré une magistrature dirigée par le juge Navin Sinha, forçant ainsi le gouvernement de Delhi à retirer sa pétition. Le moyen visait également l’annulation et l’annulation d’une ordonnance rendue par l’Ordonnance du Central Pollution Control Board qui prorogeait le délai d’installation du FGD dans les centrales thermiques.

L’avocat principal Colin Gonsalves, représentant le gouvernement de Delhi, a déclaré que le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote sont les “gaz tueurs” et que la question concerne la santé des citoyens touchés par la pollution. La date limite pour se conformer aux normes d’émission devrait être rapprochée car le problème de la pollution s’aggrave, a-t-il soutenu tout en demandant l’annulation de la notification du 31 mars émise par le ministère de l’Environnement et des Forêts de l’Union modifiant/prolongeant les délais de conformité aux normes d’émission en centrales électriques à charbon.

La pétition affirmait également que ces centrales électriques contribuaient à environ 5 % à la pollution de l’air à Delhi et que peu de progrès avaient été réalisés malgré les nombreuses instructions émises par le tribunal suprême et le National Green Tribunal.

Il a cité le rapport 2016 de l’IIT Kanpur – « Etude complète sur la pollution de l’air et les gaz à effet de serre à Delhi » – pour souligner que 13 centrales électriques dans un rayon de 300 km de Delhi, qui comprend également ces 10 centrales thermiques au charbon, sont attendues. contribuer de manière significative à la pollution de l’air dans la ville.

Le plaidoyer visait également à demander aux exploitants de centrales électriques et aux autorités de réglementation, comme le Central Pollution Control Board (CPCB) et les State Pollution Control Boards, de fournir des données de surveillance continue des émissions en ligne dans le domaine public.

