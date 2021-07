La Cour suprême refuse d’interférer avec l’ordonnance de la Haute Cour rejetant les plaidoyers d’outrage contre Lodha

in

La bataille juridique de deux décennies entre Birlas et les Lodhas pour le contrôle du domaine Birla de 5 000 crores de roupies réside dans le testament contesté de feu Priyamvada Devi Birla.

La Cour suprême a refusé lundi d’interférer avec l’ordonnance de la Haute Cour de Calcutta qui a rejeté les requêtes pour outrage déposées contre Harsh Vardhan Lodha pour avoir continué en tant qu’administrateur et président des sociétés du groupe MP Birla.

L’ordre de lundi permet à Lodha de continuer en tant que président de toutes les entreprises du groupe MP Birla jusqu’à ce que le HC décide enfin de la question.

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud, tout en refusant d’entendre l’appel au nom du groupe Birla, a demandé au HC de statuer rapidement sur l’affaire d’ici le 31 mars 2022. Le tribunal suprême a également précisé que le HC ne sera influencé par aucun constatation dans l’exercice de sa compétence en matière d’outrage.

“Le verdict de lundi démolit les accusations d’outrage au tribunal portées contre Lodha pour ne pas avoir démissionné de ses fonctions de président”, a déclaré Debanjan Mandal, partenaire de Fox & Mandal, dans un communiqué de presse. “Le verdict confirme notre foi dans le pouvoir judiciaire alors que nous continuons à neutraliser les tentatives répétées de perturber le fonctionnement des sociétés du groupe MP Birla”, a-t-il ajouté.

Contestant l’ordonnance du conseil de division du HC du 22 avril qui a rejeté ses requêtes pour outrage contre Lodha, l’avocat principal Kapil Sibal, représentant Arvind Kumar Newar (Birlas), a déclaré que Lodha a continué à agir en tant que directeur de ces sociétés et a présidé les réunions du conseil d’administration de Birla Corporation et câblodistributeurs cotés en bourse – Universal Cables, Vindhya Telelinks et Birla Cable malgré le fait qu’un juge unique l’ait empêché de le faire.

L’avocat principal Darius Khambata a déclaré au SC que Lodha est resté président de toutes les sociétés du groupe MP Birla et a présidé toutes les réunions du conseil d’administration car il a été reconduit dans ses fonctions avec une grande majorité d’au moins 97,98 % des voix en sa faveur.

La bataille juridique de deux décennies entre Birlas et les Lodhas pour le contrôle du domaine Birla de 5 000 crores de roupies réside dans le testament contesté de feu Priyamvada Devi Birla, qui a été exécuté en juillet 1982 après que le « prétendu testament » aurait transféré les actions de le MP Birla Group, collectivement appelé Birla Estate, en faveur de Rajendra Singh Lodha, le père de Harsh Vardhan. La bataille juridique a commencé après les testaments de juillet 1982 qui ont cédé tous les actifs à des œuvres de bienfaisance, mais un autre testament du 18 avril 1999 les a donnés à Rajendra Singh Lodha, actuellement poursuivi par son fils Harsh Vardhan Lodha et d’autres héritiers.

