La Cour suprême REJETTE la demande de bloquer le mandat Vax du Maine

Vendredi, la Cour suprême des États-Unis a refusé d’accorder une injonction aux plaignants cherchant à contourner le mandat du Maine sur le vaccin Covid-19 pour les travailleurs de la santé. Dans le Maine, les travailleurs de la santé doivent être vaccinés contre un éventail de maladies. En vertu d’une loi de 2019, l’État a interdit les exemptions religieuses.

Juge en chef John Roberts, et les juges Amy Coney Barrett et Brett Kavanaugh voté avec la minorité libérale par 6-3.

Ni Roberts ni aucun des trois juges libéraux n’ont rédigé d’opinion. Rejointe par Kavanaugh, Coney Barrett a écrit qu’elle avait décidé de ne pas accorder d’injonction sur le vaccin en partie parce que la demande provenait du « dossier d’urgence ».

Le dossier d’urgence auquel Coney Barrett fait référence est de plus en plus appelé « dossier fantôme », ainsi appelé parce que les requêtes d’urgence sont entendues sans arguments et que le tribunal n’a pas besoin d’expliquer pourquoi ils ont accordé ou refusé une réparation. Coney Barrett a écrit que l’émission d’une injonction « sur une mèche courte sans bénéficier d’un briefing complet et d’une plaidoirie orale » ne serait pas appropriée dans ce cas. Ses propos suggèrent qu’elle pourrait être ouverte à l’idée de se prononcer contre le mandat s’il venait à la cour par le biais de son rôle régulier.

Juges Samuel Alito, Neil Gorsuch, et Clarence Thomas dissident. Gorsuch a écrit que «les travailleurs de la santé qui ont servi en première ligne d’une pandémie au cours des 18 derniers mois sont maintenant licenciés et leurs pratiques fermées. Tout cela pour avoir adhéré à leurs croyances religieuses protégées par la Constitution.

Le terme « shadow docket » a été inventé en 2015 par Guillaume Baude, professeur à la faculté de droit de l’Université de Chicago. Parlant de la Haute Cour, il a écrit : « Dans les affaires importantes, elle a accordé des suspensions et des injonctions à la fois discutables et mystérieuses. La Cour n’a pas expliqué leur base juridique et il n’est même pas clair dans quelle mesure les juges individuels sont d’accord avec ces décisions… Alors que la liste des ordonnances prend de l’importance, comprendre la Cour nous oblige à comprendre son travail non fondé – son dossier fantôme.

