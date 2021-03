La Cour suprême rejette la tentative de surveillance judiciaire de destituer Hillary Clinton ⋆ .

La Cour suprême des États-Unis a rejeté lundi la demande d’un groupe juridique conservateur de réexaminer si Hillary Clinton devrait être tenue de répondre à des questions sur son utilisation d’un serveur de messagerie privé pendant son mandat de secrétaire d’État.

Dans une ordonnance non signée émise sans commentaire, les juges ont refusé de prendre en charge la pétition de Judicial Watch découlant du procès de l’organisation concernant la réponse du gouvernement à une demande de la Freedom of Information Act (FOIA). Le groupe avait cherché à déposer Clinton et l’un de ses principaux collaborateurs, Cheryl Mills, via des communications électroniques dans le cadre de l’attaque de 2012 contre le consulat américain à Benghazi, en Libye.

Soulignant la «mauvaise gestion de l’affaire» par le Département d’État, un Ronald Reagan-nommé juge de la Cour de district des États-Unis en mars 2020, a initialement pris la décision inhabituelle d’ordonner la découverte dans le procès, y compris une stipulation exigeant que Clinton devait siéger pour une déposition.

Un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a annulé à l’unanimité cette décision en août, accordant un bref de mandamus pour empêcher la déposition ordonnée.

Rédaction pour la cour, juge de circuit américain Robert L. Wilkins, une Barack Obama nommé, a déclaré que les faits de l’affaire «soulignent à la fois le caractère inapproprié de l’ordonnance du tribunal de district et l’opportunité de tourner la page sur la question». Wilkins a en outre estimé que Judicial Watch était susceptible d’utiliser l’opportunité d’interroger Clinton sur des questions sans rapport avec ses e-mails.

«Surtout à la lumière de l’accès actuel de Judicial Watch à de nombreuses informations répondant à ses sujets de déposition proposés, la déposition de la secrétaire Clinton, si elle est autorisée à se poursuivre, semble au mieux susceptible de s’égarer dans des sujets totalement étrangers à la poursuite FOIA instantanée, et au pire pourrait être utilisé comme un véhicule pour le harcèlement ou la gêne », a écrit le juge.

En octobre, la demande de Judicial Watch visant à ce que le panel complet de juges de la cour de circuit répète l’affaire a été rejetée, aucun des 10 juges – dont certains Donald Trump personnes nommées – demander un vote sur la pétition.

Président de la Veille judiciaire Tom Fitton, qui était l’un des partisans les plus francs de la fausse affirmation selon laquelle Trump a vaincu Joe Biden aux élections de 2020 et pourrait être président pour un deuxième mandat si les républicains insistaient sur la question, n’était pas satisfait de la décision du tribunal. Il a dit que les juges «abandonnent[ped] la balle… encore »en n’obligeant pas Clinton à s’asseoir pour une déposition.

«Hillary Clinton a ignoré la loi mais a reçu une protection spéciale des tribunaux et des forces de l’ordre. Pour d’innombrables Américains, ce double standard de justice a détruit la confiance dans une administration équitable de la justice », a déclaré Fitton. «Les Américains n’auraient jamais été au courant du courrier électronique d’Hillary Clinton et des scandales liés à la rémunération des jeux sans la diligence de Judicial Watch. Nous nous attendons à ce que l’État de Biden et les départements de la justice continuent de la protéger et de dissimuler leur propre inconduite alors que nous insistons pour une responsabilité accrue devant les tribunaux. »

[image via Rune Hellestad/Getty Images]

