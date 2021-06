La Cour suprême rejette l’affaire contestant le processus de l’élection présidentielle du vainqueur en Californie ⋆ .

La Cour suprême a refusé d’entendre une action en justice concernant la constitutionnalité de la méthode californienne du gagnant-gagnant pour choisir les électeurs présidentiels.

“Les pétitionnaires sont deux républicains californiens et deux organisations à but non lucratif qui ont allégué que leurs votes pour le président et le vice-président sont dilués par l’utilisation par la Californie du soi-disant système gagnant-gagnant”, indique la pétition. “Ce système, par la loi, entraîne la nomination de membres d’un seul parti politique à la plus grande délégation du collège électoral de la nation.”

Parmi les pétitionnaires figurent l’acteur et comédien Paul Rodriguez et la Ligue des citoyens unis d’Amérique latine (LULAC).

Le Golden State est systématiquement passé au bleu lors de chaque élection présidentielle de 1992 à 2020. Avant cela, l’État était devenu rouge lors de chaque élection de 1968 à 1988.

