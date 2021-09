La Cour suprême rejette le plaidoyer à titre gracieux, déclare que «les tribunaux ne peuvent pas présumer tous les décès au cours de la deuxième vague de COVID en raison de négligence»

in

La Cour suprême a noté mercredi que les tribunaux ne peuvent pas présumer que tous les décès au cours de la deuxième vague de COVID-19 sont dus à la négligence. Cette remarque est intervenue alors que la plus haute juridiction a refusé d’entendre un plaidoyer visant à obtenir une indemnisation pour les proches des victimes en le traitant comme une négligence médicale.

« Supposer que chaque décès dû à COVID-19 est dû à une négligence est trop. La deuxième vague a eu un tel impact à travers le pays qu’on ne peut présumer que tous les décès sont dus à la négligence. Les tribunaux ne peuvent pas présumer que tous les décès de Covid sont dus à une négligence médicale, ce que fait votre pétition », ont demandé les juges DY Chandrachud, Vikram Nath et Hima Kohli au pétitionnaire, Deepak Raj Singh a déclaré tout en demandant au pétitionnaire de contacter les autorités concernées avec son suggestions.

Le banc a fait référence à son ordonnance du 30 juin dans laquelle il a ordonné à l’Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA) de recommander des directives appropriées pour l’assistance à titre gracieux en raison de la perte de la vie des membres de la famille des personnes décédées des suites de COVID-19.

« Dans ce verdict, le tribunal a pris un point de vue sur l’humanité et non par négligence. Le gouvernement n’a pas encore présenté la politique. Si vous avez des suggestions concernant la mise en œuvre de cette politique, vous pouvez vous adresser à l’autorité compétente », a déclaré la magistrature.

L’avocat Sriram Parakat, représentant le pétitionnaire, a soutenu que la pétition est différente et met en évidence la négligence médicale et demande une indemnisation pour ceux qui ont perdu la vie à cause de cela.

A ce sujet, le tribunal a précisé que la requête avait été déposée en mai et que depuis ces nombreux développements ont eu lieu. Il a également déclaré au pétitionnaire qu’il prenait suo moto connaissance de la préparation au COVID et constituait également un groupe de travail national.

