La Cour suprême rejette le plaidoyer d’Anil Deshmukh demandant l’annulation du CBI FIR contre lui

La Cour suprême a déclaré qu’aucun cas d’ingérence dans le verdict de la Haute Cour n’avait été établi et a observé qu’il n’y avait aucune erreur dans le jugement de Bombay HC.

Dans un nouveau revers pour le leader du PCN et ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh, la Cour suprême a rejeté aujourd’hui son plaidoyer visant à annuler le FIR déposé contre lui par la CBI dans l’affaire de corruption. Entendant le plaidoyer, un banc des juges DY Chandrachud et MR Shah a rejeté l’appel contre l’ordonnance du 22 juillet de la Haute Cour de Bombay. Le tribunal a déclaré qu’aucun cas d’interférence avec le verdict de la Haute Cour n’avait été établi et a observé qu’il n’y avait aucune erreur dans le jugement de Bombay HC.

La Haute Cour de Bombay avait refusé d’annuler le FIR enregistré contre Deshmukh le 22 juillet, affirmant que l’enquête du CBI était en cours et que toute ingérence du tribunal à ce stade était injustifiée.

La Cour suprême a également rejeté un plaidoyer du gouvernement du Maharashtra qui cherchait à faire annuler deux paragraphes du FIR de la CBI contre Deshmukh concernant le transfert et l’affectation de policiers par lui.

La cour suprême a déclaré qu’elle ne pouvait pas diluer la direction d’une cour constitutionnelle ordonnant une enquête du Bureau central d’enquête (CBI) en traçant une ligne pour l’agence sur quel aspect l’enquête devrait être menée.

La cour suprême a également noté qu’une impression est créée que le gouvernement du Maharashtra essaie de protéger l’ancien ministre de l’Intérieur. L’affaire est liée au transfert et à l’affectation de divers policiers, y compris la réintégration de l’inspecteur de police supplémentaire Sachin Waze, désormais licencié.

La cour suprême a également observé que le gouvernement du Maharashtra devrait permettre une enquête libre et équitable par la CBI.

Notamment, Sachin Waze est détenu par la NIA dans l’affaire liée au stationnement d’un véhicule chargé d’explosifs devant la maison de Mukesh Ambani et au meurtre présumé du propriétaire du véhicule Mansukh Hiren. Waze avait écrit une lettre à la NIA alléguant que Deshmukh lui avait demandé de collecter Rs 100 crore chaque mois dans les bars et restaurants de Mumbai. La même affirmation a été faite par l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, dans une lettre au ministre en chef Uddhav Thackeray.

Deshmukh avait démissionné du cabinet après que le HC a ordonné au CBI de mener une enquête sur les allégations de corruption et d’inconduite portées contre lui.

