La Cour suprême rejette le plaidoyer d’ONGC contre l’ordonnance de HC

La Cour suprême a rejeté mardi le plaidoyer de l’ONGC dirigé par l’État contre l’ordonnance de la Haute Cour de Delhi qui suspendait son avis d’appel d’offres (NIT) et l’enchère électronique qui en a résulté concernant la vente de 2,0 MMSCMD de gaz naturel de son bloc de Krishna. – Bassin de Godavari (KG) à Kakinada, Andhra Pradesh.

Un banc dirigé par le juge Vineet Saran a rejeté comme retiré le plaidoyer du PSU cherchant à annuler l’ordonnance du HC, mais lui a permis d’approcher le HC pour une élimination rapide.

Lorsque le solliciteur général Tushar Mehta a déclaré à la Chambre qu’il y avait urgence dans l’affaire, les juges ont déclaré: «Il n’ya guère d’urgence M. Mehta. S’il y avait eu urgence, l’Union aurait déposé son compteur entre le 3 et le 19 mai… C’est bien que vous ayez retiré l’affaire, sinon nous avions pensé vous imposer des frais élevés (Union de l’Inde).

Déclarant que le HC avait «par erreur accordé la suspension des enchères sans tenir compte des soumissions du gouvernement», ONGC a fait valoir que l’ordonnance du HC reposait sur la prémisse factuellement incorrecte donnée par les deux sociétés du groupe GMR – GMR Vemagiri Power Generation Ltd et GMR Rajamundhry Energy – que bien que la notification a été émise le 21 mars 2016, aucune offre n’a été sollicitée par le gouvernement avant le 4 avril 2021 soit pendant près de 60 mois.

Qualifiant la position du GMR de «factuellement inexacte», le SG a déclaré qu’en termes de notification de mars 2016, ONGC elle-même avait mené cinq enchères pour la vente de gaz naturel et attribué du gaz à divers acheteurs. “En fait, la vente aux enchères en cours de suspension est la troisième de ce type provenant du même champ Deepwater, à savoir le bloc KG-DWN-98/2, EOA Kakinada (Andhra Pradesh) et d’autres parties placées de manière similaire ont également mis aux enchères du gaz”, a déclaré l’ONGC dans son faire appel.

ONGC a déclaré que la commande de HC en suspendant la vente aux enchères en ligne interrompra ses efforts de monétiser la production de gaz. «Des enchères concurrentielles de gaz naturel ont lieu à partir d’autres champs et les acheteurs potentiels pourraient se déplacer vers d’autres producteurs sous différents PSC. Si cela se produit, le pétitionnaire perdra irrémédiablement le marché du gaz », a déclaré l’appel.

Le PSU a en outre déclaré qu’il avait un droit indépendant et sans restriction de vendre du gaz naturel découlant de son PSC avec le gouvernement indien. En outre, il est lié par les décisions politiques du ministère du pétrole et du gaz naturel (MoPNG), y compris la notification de mars 2016 (qui offre une liberté de commercialisation et de tarification pour ces champs), y compris les réformes de la politique du gaz naturel notifiées dans les circulaires du MoPNG du 15 octobre. et le 3 décembre 2020, selon lequel le gaz naturel de ces gisements doit être mis aux enchères à des tarifs commerciaux découverts dans le cadre d’un processus d’appel d’offres transparent et concurrentiel et doit être conduit par l’intermédiaire d’une agence gérée par la Direction générale des hydrocarbures (DGH), l’appel a déclaré .

Le tribunal de grande instance avait suspendu la semaine dernière «l’opération, la mise en œuvre, l’exécution et la finalisation de la NIT du 12 avril 2021 ainsi que le rectificatif à la NIT publié le 27 avril 2021 et l’enchère électronique qui en a résulté», jusqu’au 4 juin. prochaine date d’audience. Le CH a déclaré qu’une preuve prima facie avait été établie en faveur des deux sociétés du groupe GMR et que la finalisation de l’appel d’offres leur causerait une perte irréparable.

Les entreprises du groupe GMR avaient contesté la NIT et la notification du 21 mars 2016 du ministère du pétrole qui prévoit des enchères à terme, c’est-à-dire. le gaz serait attribué au plus offrant.

Tout en déclarant que cela serait également discriminatoire, ils ont en outre soutenu que le secteur de l’électricité est sous tension et que le résultat de l’enchère électronique serait que le gaz naturel sera fourni aux autres secteurs à un prix plus élevé, alors même que les deux entreprises a fait des investissements substantiels «1.000 crore sur l’assurance donnée par l’ONGC.

