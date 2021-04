La Cour suprême rejette le plaidoyer du gouvernement du Maharashtra contestant l’enquête de la CBI sur les allégations contre Anil Deshmukh

Anil Deshmukh

Anil Deshmukh vs CBI: Dans un revers majeur pour le gouvernement du Maharashtra, la Cour suprême a rejeté aujourd’hui les plaidoyers déposés par le gouvernement du Maharashtra et son ancien ministre de l’Intérieur Anil Deshmukh contestant l’ordonnance de la Haute Cour de Bombay dirigeant une enquête du CBI sur les allégations d’extorsion et de corruption lancées. contre lui par l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le juge Sanjay Kishan Kaul a déclaré que la nature des allégations et des personnes impliquées dans l’affaire «nécessite une enquête par une agence indépendante». «C’est une question de confiance du public. Nous ne sommes pas enclins à entretenir cela. Rejeté », a-t-il dit.

En comparaissant pour Anil Deshmukh, l’avocat principal Kapil Sibal a fait valoir que l’enquête CBI avait été ordonnée sans donner à son client l’occasion de se mettre à ses côtés. À cela, le juge Gupta a demandé: «Un accusé a-t-il le droit d’être entendu?» Sibal, cependant, a déclaré que la Haute Cour avait ordonné une enquête préliminaire et qu’à ce stade Deshmukh n’était ni un accusé ni un suspect. Sibal a également déclaré qu’une sonde ne peut pas être ordonnée sur la base d’une hérésie. Il a dit que les allégations de Param Bir Singh étaient fondées sur une conversation avec deux autres agents, mais que cela n’avait aucune valeur probante.

Le juge Kaul a fait remarquer qu’en examinant les personnes impliquées et la gravité des allégations, une enquête indépendante était nécessaire. «On ne peut pas dire que cela affecte la structure fédérale. Cela n’arrive pas tous les jours. Tous deux (Param Bir Singh et Anil Deshmukh) ont été responsables d’institutions où quelque chose ne va pas », a-t-il déclaré. Il a également déclaré que «les allégations sont extrêmement graves et cela devient curieux et curieux». « Dans ce scénario, n’est-ce pas un cas de sonde CBI? » il a demandé pendant l’audience. Il a ajouté que les deux personnes impliquées dans cette affaire travaillaient ensemble à moins qu’elles ne se séparent. «Maintenant, une agence d’enquête indépendante doit enquêter», a-t-il déclaré

