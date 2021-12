La Cour suprême rejette le plaidoyer du gouvernement du Maharashtra demandant des instructions pour rendre publiques les données du recensement des castes de 2011

Aujourd’hui, le tribunal a également noté que le simple fait que le gouvernement du Maharashtra soit prêt à se conformer à l’exigence du triple test ne signifie pas que le gouvernement de l’Union peut être invité à partager les informations qu’il a lui-même classées comme inutilisables.

La Cour suprême a rejeté aujourd’hui une requête en bref déposée par le gouvernement du Maharashtra demandant au gouvernement central de rendre publique la date du recensement basé sur les castes effectué en 2011. Le gouvernement du Maharashtra a demandé le recensement socio-économique des castes (SECC) Données de 2011 pour la mise en œuvre de la réservation pour les autres classes descendantes (OBC) dans les sondages des organismes locaux. Le tribunal suprême a cependant annulé le plaidoyer du gouvernement de l’État au motif que le gouvernement central avait déjà fait valoir que les données étaient truffées d’erreurs inhérentes.

Rejetant le plaidoyer, la magistrature suprême des juges AM Khanwilkar et CT Ravikumar a noté que le gouvernement de l’Union a maintenu que le SECC-2011 n’était pas un exercice pour énumérer les données des classes arriérées. Le Centre a également fait valoir que le SECC-2011 n’était pas un exercice de recensement entrepris en vertu de la Loi sur le recensement de 1948. Le Centre avait fait valoir que le SECC de 2011 visait à énumérer le statut de caste des ménages pour la fourniture de prestations ciblées et l’exercice a été effectué sur les instructions du ministère concerné.

On peut se rappeler que le 6 décembre, le tribunal suprême avait suspendu de 27 % la disposition de réservation OBC promulguée par le gouvernement du Maharashtra pour les élections des organes locaux. Le quota avait été introduit par le gouvernement de l’État par une ordonnance il y a deux mois.

La décision de la Cour suprême de suspendre la réservation de l’OBC affecterait 567 sièges sur un total de 2 100 sièges. Il y a deux jours, le tribunal suprême avait pris une note sérieuse de la décision du gouvernement du Maharashtra de réserver le poste de président du panchayat Samiti à OBC. Le tribunal avait déclaré que la décision était une tentative d’aller plus loin que son jugement antérieur.

Aujourd’hui, le tribunal a également noté que le simple fait que le gouvernement du Maharashtra soit prêt à se conformer à l’exigence du triple test ne signifie pas que le gouvernement de l’Union peut être invité à partager les informations qu’il a lui-même classées comme inutilisables. Donnant au gouvernement de l’État la liberté d’exercer d’autres recours disponibles en droit pour leur réparation, la plus haute juridiction a également noté que le Maharashtra avait déjà constitué une commission pour collecter des données sur les castes à des fins de réservation dans les organes locaux, a rapporté LiveLaw.

