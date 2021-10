La Cour suprême rejette le remboursement de la TPS de 923 crores de roupies à Bharti Airtel

Le banc SC a convenu avec le département des impôts que toute indulgence contraire au mandat statutaire serait non seulement une illégalité, mais en réalité conduirait simplement à l’effondrement de l’administration fiscale de l’Union, des États et des territoires de l’Union.

La Cour suprême a rejeté la demande de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) de Bharti Airtel, dirigée par Sunil Bharti, de 923 crores de roupies, affirmant que ces remboursements, basés sur la rectification «unilatérale» des déclarations déposées par voie électronique par un contribuable sur la base d’une auto-évaluation conduirait à une « situation chaotique » et aurait un effet en cascade sur les parties prenantes de la chaîne de transaction concernée.

Un banc dirigé par le juge AM Khanwilkar, en appel du département des impôts, a annulé l’ordonnance de mai 2020 de la Haute Cour de Delhi qui autorisait Bharti à rectifier le formulaire GSTR-3B de juillet à septembre 2017, affirmant que de telles instructions « ne peuvent être maintenues ».

Alors que les autorités fiscales avaient refusé tout remboursement alléguant que la société avait sous-déclaré le crédit de taxe sur les intrants au cours de la période, la société a affirmé qu’elle avait payé un excédent de taxe de 923 crores de roupies sur les intrants sur la base d’estimations, car le formulaire GSTR-2A n’était pas opérationnel pendant la période d’erreur.

Le tribunal suprême a déclaré que la loi permet la rectification des erreurs et des omissions uniquement aux étapes initiales des formulaires GSTR-1 et GSTR-3 de la manière spécifiée.

Le banc SC a convenu avec le département fiscal que toute indulgence contraire au mandat statutaire serait non seulement une illégalité, mais en réalité conduirait simplement à l’effondrement de l’administration fiscale de l’Union, des États et des territoires de l’Union.

La juridiction supérieure a en outre déclaré qu’en dépit d’un mécanisme exprès prévu par l’article 39(9) lu avec la règle 61, il n’était pas loisible à la Haute Cour de partir du principe que le seul recours pouvant permettre à la personne évaluée de bénéficier de la l’utilisation transparente du crédit de taxe sur les intrants s’est faite par voie de rectification de sa déclaration soumise dans le formulaire GSTR3B pour la période pertinente au cours de laquelle l’erreur s’était produite.

Le ministère de la TPS avait déclaré que la conclusion du HC selon laquelle il n’existe aucune disposition légale permettant de rectifier les erreurs uniquement dans la déclaration en ce qui concerne le mois au cours duquel une telle erreur est constatée et non dans la déclaration en ce qui concerne le mois au cours duquel l’erreur est se rapporte, ignore et contrevient directement aux termes exprès de l’article 39(9) de la Loi de 2017 sur la taxe centrale sur les produits et services.

« Le formulaire GSTR2A n’est qu’un facilitateur pour prendre une décision éclairée lors d’une telle auto-évaluation. La non-exécution ou la non-opérabilité du formulaire GSTR2A ou d’ailleurs d’autres formulaires ne sera d’aucune utilité car la dérogation stipulée à l’époque obligeait la personne enregistrée à soumettre manuellement des déclarations sur la base de cette auto-évaluation dans le formulaire GSTR3B. sur plateforme électronique. La disposition contenue à l’article 39 (9) de la loi de 2017 et à la règle 61 des règles qui en découlent, telles qu’applicables au moment pertinent, s’appliquent avec toute la vigueur aux déclarations produites par la personne inscrite dans le formulaire GSTR3B », ont déclaré les juges dans son jugement de 52 pages.

Il a en outre déclaré qu’Airtel ne s’était pas vu refuser la possibilité de rectifier une omission ou des informations incorrectes, ce que l’évalué pouvait faire dans la déclaration à fournir pour le mois ou le trimestre au cours duquel une telle omission ou des informations incorrectes sont constatées. « Ainsi, il ne s’agit pas d’un cas de refus d’accès à l’ITC en tant que tel. Le cas échéant, il ne s’agit que d’un report de l’utilisation du crédit de taxe sur les intrants (CTI). Le montant de l’ITC reste intact dans le registre des crédits électroniques, qui peut être utilisé dans les déclarations ultérieures, y compris l’exercice suivant.

Bharti, tout en demandant le remboursement de « l’excès d’impôt » de 923 crores de roupies, a voulu corriger l’anomalie en octobre 2018, car il avait sous-déclaré sa demande de crédit. Mais la personne évaluée a été empêchée de le faire car la circulaire du gouvernement de décembre 2017 interdisait aux entreprises d’effectuer des rectifications en vertu de la circulaire précédente de septembre 2017.

