La Cour suprême rejette les affaires contestant la “ règle du bâillon ” de la planification familiale de l’administration Trump liée à l’avortement ⋆ .

La plus haute cour du pays a rejeté lundi les affaires qui repoussaient une règle émise sous l’administration Trump qui interdisait aux cliniques d’obtenir de l’argent du gouvernement pour les services de planification familiale de référer les femmes à des prestataires d’avortement.

Le limogeage intervient alors que l’administration du président Biden a l’intention de supprimer cette règle avant que la Cour suprême ne décide de la question.

«La règle proposée n’inclut pas les dispositions en cause dans ces affaires. Étant donné que HHS propose de remplacer la règle de 2019 et prévoit de finaliser toute nouvelle règle d’ici le début de l’automne – avant que la Cour ne statue sur ces affaires -, le gouvernement et les opposants à la règle de 2019 ont conjointement convenu de rejeter les affaires », la solliciteuse générale par intérim Elizabeth Prelogar a écrit au tribunal plus tôt en mai, selon le Washington Times.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a promulgué en 2019 la règle interdisant aux cliniques et aux prestataires qui reçoivent de l’argent du titre X de bénéficier de conseils concernant les services d’avortement, selon le point de vente, qui a signalé que la règle était appliquée aux États-Unis, à l’exception du Maryland jusqu’à ce que l’administration actuelle mette sa règle en action.

