La Cour suprême rend sa plus grosse affaire de liberté d’expression étudiante en 14 ans

La Cour suprême a statué mercredi qu’un lycée public avait violé le premier amendement en punissant un étudiant – la pom-pom girl maudite dont vous avez peut-être entendu parler – pour un message vulgaire qu’elle a publié en ligne alors qu’elle était hors du campus.

C’est, cependant, plus ou moins la seule chose que la Cour suprême a établie dans Mahanoy Area School District c. BL. L’opinion du juge Stephen Breyer pour la Cour est un hommage à la modestie, reconnaissant les nombreuses questions difficiles posées par cette affaire et refusant explicitement de résoudre la plupart d’entre eux. Il s’avère qu’il est difficile de décider comment le premier amendement devrait s’appliquer aux élèves du secondaire, et la Cour semble croire qu’elle a besoin de plus de temps pour réfléchir à la manière de le faire dans les affaires futures.

Les faits de BL sont assez simples. En 2017, Brandi Levy était une étudiante en deuxième année du secondaire (elle a obtenu son diplôme d’études secondaires pendant que son affaire faisait son chemin devant les tribunaux) qui a essayé pour l’équipe de pom-pom girls de son école. Elle n’a pas fait l’équipe et a été affectée à l’équipe universitaire junior. Peu de temps après, elle a posté un message de colère sur Snapchat qui comprenait une photo d’elle et d’un ami levant le majeur, ainsi que la légende « fuck school fuck softball fuck cheer fuck tout ».

Il est important de noter qu’elle a posté ce message sur Snapchat en dehors des heures de classe et alors qu’elle n’était pas sur le campus. Néanmoins, l’école l’a suspendue de l’équipe de pom-pom girls JV pendant un an à cause de son message sur Snapchat. La question devant la Cour était de savoir si son poste était protégé par le premier amendement – ​​et n’était donc pas quelque chose qu’elle pouvait être punie pour avoir dit.

La règle générale régissant le discours sur le campus par les élèves des écoles publiques a été énoncée dans Tinker v. Des Moines Independent Community School District (1969). Sous Tinker, les élèves conservent certains droits à la liberté d’expression pendant qu’ils sont à l’école, mais ces droits sont diminués. Une école peut sanctionner un discours qui « perturberait matériellement et substantiellement le travail et la discipline de l’école ».

Mais on ne sait pas du tout comment le premier amendement et Tinker s’appliquent au discours hors campus des étudiants, et les tribunaux fédéraux inférieurs se sont divisés au moins de quatre manières différentes sur cette question.

La question est d’ailleurs particulièrement compliquée en raison de l’essor d’internet et des réseaux sociaux. Les étudiants ont sans aucun doute éclaté de rage lorsqu’ils n’ont pas fait d’équipe universitaire depuis aussi longtemps qu’il y a eu des équipes universitaires, mais dans le passé, ces explosions de colère n’étaient entendues par personne qui n’était pas à proximité.

Désormais, si un étudiant s’en prend à son entraîneur de pom-pom girls – ou, d’ailleurs, s’il menace un enseignant ou un autre étudiant – il peut le faire en ligne dans un format qui peut être préservé pour toujours, ou au moins pendant de nombreuses heures. Comme je l’ai écrit plus tôt à propos de cette affaire, « dans un monde avec les médias sociaux. . . Les messages Snapchat de Levy pourraient potentiellement être lus par des centaines d’autres étudiants – certains d’entre eux les lisant sur leur téléphone tout en fréquentant l’école. La barrière entre la parole sur le campus et hors campus est devenue beaucoup plus poreuse, et cela a des implications très importantes sur la façon dont Tinker devrait s’appliquer. »

BL a offert aux juges l’occasion d’annoncer une règle unificatrice unique qui régirait tous les cas de liberté d’expression impliquant un discours hors campus par des élèves des écoles publiques. Mais la Cour a esquivé cette opportunité.

La raison en est qu’il est assez difficile d’élaborer une règle aussi unificatrice. Bien que l’opinion de Breyer considère que l’école de Levy est allée trop loin lorsqu’elle l’a punie, il reconnaît également qu’il peut y avoir des exemples de discours hors campus qui devraient être punis par les écoles publiques – y compris des cas de « brimades ou de harcèlement graves ou graves ciblant des individus particuliers » ou « menaces visant les enseignants ou d’autres élèves ».

Pourtant, alors que la Cour n’essaie pas de répondre à la question de savoir quand les écoles pourraient intervenir dans chaque cas, BL est résolument favorable à la liberté d’expression. À tout le moins, la Cour estime que « les tribunaux doivent être plus sceptiques quant aux efforts d’une école pour réglementer le discours hors campus », de peur que chaque énoncé d’un élève d’une école publique ne soit soumis aux caprices des enseignants et des administrateurs scolaires.

La Cour énonce plusieurs raisons pour lesquelles la liberté d’expression des étudiants devrait être protégée

Comme Breyer l’indique clairement, Levy a une revendication inhabituellement forte du premier amendement, et la tentative de l’école de la discipliner repose sur un terrain particulièrement instable. En effet, Breyer écrit que « nous ne pouvons trouver aucune preuve dans le dossier du type de « perturbation substantielle » d’une activité scolaire ou d’une menace de préjudice aux droits d’autrui qui pourrait justifier l’action de l’école » contre Levy. Parfois, les élèves disent des choses grossières mais qui n’ont pas vraiment d’impact sur l’environnement scolaire.

Ainsi, même si la Cour avait jugé que la version réduite du premier amendement de Tinker s’appliquait à tous les discours des étudiants, que ce soit sur le campus ou en dehors, il semble probable que Levy aurait prévalu.

Mais la Cour ne dit pas que Tinker s’applique universellement à tous les discours hors campus. Au contraire, BL avertit les juridictions inférieures d’être très prudentes avant de permettre aux écoles de réglementer un tel discours. Et l’opinion de Breyer donne trois raisons imbriquées.

La première est que les responsables de l’école sont généralement considérés comme agissant in loco parentis pendant que l’école est en cours, ce qui signifie qu’ils se tiennent «à la place des parents des élèves dans des circonstances où les vrais parents des enfants ne peuvent pas les protéger, les guider et les discipliner». Mais lorsqu’un étudiant n’est pas sur le campus, les actions de cet étudiant “seront normalement du ressort des parents, plutôt que de la responsabilité scolaire”.

La Cour craint également qu’une école trop puissante ne tente d’empêcher les élèves d’exprimer des opinions politiques ou similaires impopulaires. « Lorsqu’il s’agit de discours politique ou religieux qui se déroule en dehors de l’école ou d’un programme ou d’une activité scolaire », écrit Breyer, « l’école aura un lourd fardeau pour justifier une intervention. »

Enfin, Breyer embrasse une vision de l’éducation où les écoles favorisent le débat, plutôt que de le contrôler. « L’école elle-même a intérêt à protéger l’expression impopulaire d’un étudiant, en particulier lorsque l’expression a lieu hors du campus », écrit-il, car « les écoles publiques américaines sont les pépinières de la démocratie ». Dans une « démocratie représentative », les élèves doivent apprendre à s’engager dans un « libre échange » d’une « opinion publique informée ».

Après avoir énoncé ces principes, la Cour s’arrête cependant à tenter d’établir une règle régissant tout discours hors campus. Breyer reconnaît toujours que l’intimidation, les menaces ou tout autre discours vraiment flagrant peuvent soumettre un étudiant à la discipline scolaire même si cela a lieu hors du campus. Et il laisse « pour les cas futurs » la tâche de déterminer « où, quand et comment. . . l’emplacement hors campus du conférencier fera la différence cruciale.

La décision BL, en d’autres termes, est un hommage à l’humilité judiciaire. Elle reconnaît que la Cour n’a pas toutes les réponses, et qu’il vaut parfois mieux reporter une question difficile que de la résoudre de manière maladroite.