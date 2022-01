La Cour suprême rendra probablement une décision «divisée» sur le mandat du vaccin Biden: Dhillon

Le PDG et avocat des droits civiques du Center for American Liberty, Harmeet Dhillon, a prédit une « décision partagée » de la Cour suprême dans l’affaire qui déterminera la constitutionnalité de la réglementation du président Biden sur le vaccin COVID-19 OSHA.

Vendredi, la Cour suprême a entendu près de quatre heures d’arguments oraux sur deux des mandats de vaccins de l’administration Biden – qui sont restés sous un examen juridique intense et ont été annulés lors de batailles devant les tribunaux fédéraux.

COUR SUPRÊME : SOTOMAYOR nie QUE LA RÈGLE BIDEN EST UN MANDAT SUR LE VACCIN, MALGRE LE LANGAGE CLAIR DE L’OSHA

Dhillon, qui représente personnellement un client dans cette affaire, a déclaré que les juges maintiendraient probablement le mandat exigeant que les travailleurs de la santé soient vaccinés tout en renversant la règle s’appliquant aux entreprises privées de plus de 100 employés.

« Je pense qu’il peut y avoir une décision partagée du tribunal. Je pense que sur l’affaire… contestant le mandat de l’important employeur, il me semble que nous avons cinq ou six voix pour interdire cette ordonnance », a-t-elle déclaré. « Mais en ce qui concerne les installations médicales, parce que l’ordonnance est liée au financement fédéral, je pense qu’il y a des arguments différents là-bas et les juges semblent plus susceptibles de confirmer ce mandat de l’OSHA sur les installations médicales. »

Brandon Trosclair, qui possède des épiceries en Louisiane et au Mississppi, pose pour des photos avec ses représentants légaux avant que la Cour suprême des États-Unis n’entende les arguments de son affaire contre les mandats nationaux de vaccin ou de test et de masque COVID-19 de l’administration Biden, à Washington , 7 janvier 2022. REUTERS/Jonathan Ernst (REUTERS/Jonathan Ernst)

La première phase du mandat de vaccin ou de test de Biden pour les employés des entreprises concernées est entrée en vigueur lundi malgré l’examen en cours de la Haute Cour.

« Aujourd’hui est le premier jour où la conformité est censée se produire et c’est vrai pour 80 millions d’employés à travers le pays », a déclaré Dhillon, « donc le fait que le tribunal siège toujours là-dessus et n’a pas encore statué produit d’énormes dépenses, une incertitude , le stress et les perturbations de l’économie américaine. J’espère vraiment pour le bien de tous ces employés, employeurs que le tribunal statue rapidement afin que nous puissions avancer et organiser nos affaires en conséquence. «

Si le tribunal choisit d’annuler les deux mandats, Dhillon a déclaré « qu’il y aura de nombreux États, probablement New York, la Californie et d’autres États, qui décideront qu’il est en leur pouvoir d’ordonner ce type de chose et nous aurons une nouvelle série de litiges sur ce.

« En attendant, nous savons tous que ce vaccin n’est pas particulièrement efficace contre la version actuelle du virus », a-t-elle déclaré, « donc tout cela sape vraiment à la fois la confiance des citoyens dans le pouvoir judiciaire et le législateur et dans la santé publique. C’est vraiment un mauvais situation pour l’avenir de la santé publique dans notre pays, la façon dont le gouvernement gère cette situation particulière. »