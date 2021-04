La Cour suprême se fout encore une fois ⋆ .

Nous avertissons depuis longtemps que la prétendue majorité conservatrice 6-3 de la Cour suprême est… excessivement alléguée.

Les juges de la Cour suprême sont censés être des juges – et non des diseurs de bonne aventure La Neuvième Cour de Circuit est-elle plus conservatrice et constitutionnelle que la Cour suprême?

Et le juge en chef conservateur présumé John Roberts est… extraordinairement allégué.

Le juge en chef de la Cour suprême Roberts a été… très déconcertant Deviner SCOTUS: les décisions dépendent-elles de ce que Roberts a pour le petit-déjeuner chaque jour?

Eh bien, le repas d’hier a dû être horrible. Pour Roberts – et cinq de ses collègues. Y compris les deux personnes nommées par Donald Trump qui ont participé (la troisième, la juge Amy Coney Barrett, n’était pas encore à la Cour lorsque l’affaire a été entendue).

Seuls les juges Clarence Thomas et Samuel Alito ont apprécié leur repas – et la Constitution.

La Cour prétendument conservatrice a rendu une fois de plus une décision définitivement délétère. Ce qui n’a absolument rien à voir avec la Constitution, le conservatisme – ou la conservation de l’apogée par excellence de notre économie de plus en plus numérique: la propriété intellectuelle (PI).

En bref, la Cour nous a maintenant foutus pour les générations à venir.

La Cour suprême aux côtés de Google dans un différend de 8 milliards de dollars pour droits d’auteur avec Oracle: «La Cour suprême s’est rangée du côté de Google lundi dans un différend de droit d’auteur de 8 milliards de dollars avec Oracle sur la création par la société Internet du système d’exploitation Android utilisé sur la plupart des smartphones dans le monde. «Pour créer Android, sorti en 2007, Google… a utilisé 11 330 lignes de code et une organisation qui fait partie de la plate-forme Java d’Oracle. « Google avait fait valoir que ce qu’il faisait était une pratique courante et établie de longue date dans l’industrie, une pratique qui a été bonne pour le progrès technique. Et il a dit qu’il n’y avait pas de protection du droit d’auteur pour le code informatique purement fonctionnel et non créatif qu’il utilisait…. »

Voici la Constitution protégeant expressément la propriété intellectuelle – dans ce que l’on appelle familièrement la clause du droit d’auteur:

«Le Congrès aura le pouvoir… de promouvoir le progrès de la science et des arts utiles, en garantissant pour une durée limitée aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs….»

Le Java d’Oracle est protégé par le droit d’auteur – conformément à la Constitution. Et Google l’a volé.

Les actions pré-vol de Google – ont définitivement démontré qu’ils savaient qu’ils ne pouvaient pas simplement prendre le code Java d’Oracle.

L’e-mail où Google admet avoir volé la propriété intellectuelle pour créer Android: « Le courrier électronique que Google ne veut vraiment pas voir un jury: «Les avocats qui défendent Google contre un procès en matière de brevets et de droits d’auteur intenté par Oracle essaient désespérément de garder les e-mails d’un ingénieur en particulier hors de la vue du public, mais il semble qu’ils ne réussiront probablement pas. «’L’e-mail, de l’ingénieur de Google Tim Lindholm au chef de la division Android de Google, Andy Rubin, recommande à Google de négocier une licence pour Java plutôt que de choisir un système alternatif…. « ‘Le deuxième paragraphe de l’e-mail se lit comme suit: « ‘ » Ce que Larry nous a demandé de faire [Page] et Sergey [Brin] (Les fondateurs de Google) est d’examiner quelles alternatives techniques existent à Java pour Android et Chrome. “’“ Nous avons été sur un tas de ceux-ci et nous pensons qu’ils sont tous nuls. Nous concluons que nous devons négocier une licence pour Java selon les conditions dont nous avons besoin. » « Sauf que Google n’a jamais négocié pour Android » une licence pour Java selon les conditions dont nous avons besoin « . «Mais ils ont quand même sorti Android. «Ce n’est pas légal.»

En fait, ce n’est pas le cas. Mais cela n’a pas arrêté Google. Et cela n’a pas empêché la Cour suprême de prétendre que c’était le cas.

Presque tout ce que Google a affirmé devant la Cour – est exactement le contraire de la vérité.

Oui, malheureusement, la marque de vol de propriété intellectuelle de Google est «une pratique courante et établie de longue date dans l’industrie».

Les États-Unis ont institutionnalisé le vol de propriété intellectuelle des grandes technologies Ce n’est pas parce qu’il est plus facile de voler que cela ne veut pas dire que ce n’est pas voler

Google lui-même a élevé le vol de propriété intellectuelle institutionnelle à une forme d’art.

Le modèle commercial de Google – C’est le vol Voici: une avalanche de gros titres chroniquant le vol systémique de Google Le plus grand nombre d’employés américains de Google est probablement ses avocats

Mais Google a ensuite affirmé que ce vol continu et continu était «bon pour le progrès technique». Ceci est de toute évidence contraire à la nature humaine – et donc manifestement absurde.

Google: « Si vous ne nous laissez pas voler, les gens cesseront de fabriquer des choses pour que nous volions »

Supposons que vous consacriez des milliers d’heures et des milliards de dollars à la conception et au développement de certains logiciels.

Et puis Google parachute et vous le vole.

Et puis la Cour suprême autorise le vol de Google.

Quelle est la probabilité que vous passiez à nouveau des milliers d’heures et des milliards de dollars à la conception et au développement de logiciels? Vous ne le ferez absolument pas. Parce que la nature humaine.

Et tous les autres qui consacrent des milliers d’heures et des milliards de dollars à développer des logiciels?

Ils auront surveillé de près le vol de propriété intellectuelle de Google – et le terrible sort que vous avez subi par la suite à la Cour suprême.

Et eux aussi cesseront de consacrer des milliers d’heures et des milliards de dollars à la conception et au développement de logiciels. Parce que la nature humaine.

Ce qui laisse les États-Unis sans que personne ne passe des milliers d’heures et des milliards de dollars à développer des logiciels.

Ce qui, dans cette économie de plus en plus numérique, sape l’intégralité de l’efficacité économique des États-Unis pour les générations à venir.

Tout cela grâce à une décision sans foi ni loi de notre Cour suprême prétendument conservatrice.

Merci encore une fois, mesdames et messieurs du juriste.