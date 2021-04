La Cour suprême se prononce contre les règles du Covid-19 pour des motifs de liberté religieuse

Vendredi, la Cour suprême a bloqué les restrictions du Covid-19 de Californie sur les rassemblements religieux dans des maisons privées dans une ordonnance de fin de nuit, affirmant que la loi enfreignait les dispositions constitutionnelles. droits religieux dans un vote de 5-4.

La décision, dans laquelle le juge en chef John Roberts a voté avec les trois juges libéraux dissidents, marque la cinquième fois que la Cour suprême se range du côté des fidèles qui protestent contre les lois californiennes visant à ralentir la propagation du coronavirus. Et cela souligne comment le remplacement par la juge Amy Coney Barrett de la défunte juge Ruth Bader Ginsburg en novembre a poussé la Haute Cour à annuler les restrictions de l’État Covid-19 sur les services religieux.

L’opinion majoritaire non signée a fait valoir que la loi californienne – qui limite les rassemblements religieux et non religieux dans les foyers à pas plus de trois ménages – traite injustement les rassemblements religieux à la lumière des allocations pour les rassemblements dans les espaces commerciaux. “La Californie traite certaines activités laïques comparables plus favorablement que les exercices religieux à domicile, autorisant les salons de coiffure, les magasins de détail, les services de soins personnels, les cinémas, les suites privées lors d’événements sportifs et de concerts et les restaurants en salle”, selon l’opinion.

Mais dans sa dissidence, la juge Elena Kagan, rejointe par les juges Sonia Sotomayor et Stephen Breyer, a écrit que l’opinion majoritaire faisait la mauvaise comparaison en comparant des activités différentes: «Le premier amendement exige qu’un État traite la conduite religieuse aussi bien que l’État traite conduite laïque comparable. Parfois, trouver le bon analogue séculier peut soulever des questions difficiles. Mais pas aujourd’hui.”

Les tribunaux se sont divisés sur la façon dont la loi californienne traite les espaces commerciaux différemment des maisons privées

Dans sa dissidence, Kagan a expliqué que la loi californienne ne distingue pas les rassemblements religieux, mais traite simplement tous les rassemblements à domicile différemment des espaces commerciaux.

«La Californie limite les rassemblements religieux dans les maisons à trois ménages. Si l’État limite également tous les rassemblements laïques dans les foyers à trois ménages, il s’est conformé au premier amendement. Et l’État fait exactement cela: il a adopté une restriction générale sur les rassemblements à domicile de toutes sortes, religieux et laïques », a-t-elle écrit.

La raison des restrictions imposées aux ménages qui ne s’appliquent pas aux espaces commerciaux, a-t-elle écrit, est que les rassemblements dans des maisons privées sont considérés comme catégoriquement plus risqués en raison de la manière plus intime dont les gens s’y rassemblent.

Cet argument était conforme à l’opinion majoritaire de la 9e Circuit Court Of Appeals que la Cour suprême a finalement rejetée.

Dans cet avis, les juges Milan Smith Jr. et Bridget Bade ont écrit qu’il était logique que la loi californienne traite différemment les espaces commerciaux et non commerciaux: «L’État a raisonnablement conclu que lorsque les gens se rassemblent dans des contextes sociaux, leurs interactions sont susceptibles d’être plus longues. qu’ils ne le seraient dans un cadre commercial; que les participants à un rassemblement social sont plus susceptibles d’être impliqués dans des conversations prolongées; que les maisons privées sont généralement plus petites et moins ventilées que les établissements commerciaux; et que la distanciation sociale et le port de masque sont moins probables dans les milieux privés et que l’application de la loi est plus difficile. »

L’affaire qui a motivé la décision a été intentée par deux résidents du comté de Santa Clara qui ont déclaré que les restrictions de Covid-19 violaient leurs droits à la liberté d’expression en empêchant leurs sessions d’étude biblique et de prière avec 8 à 12 personnes.

Barrett a changé la vision de la Cour suprême sur les services religieux

La décision de la Cour suprême en leur faveur rappelle comment l’arrivée de Barrett a changé la composition idéologique de la cour et sa vision des affrontements entre les États et les partisans de la minimisation des restrictions de l’État Covid-19 sur les rassemblements religieux.

Comme le note l’analyste juridique Adam Liptak au New York Times, avant la mort de Ginsburg l’année dernière, la Cour suprême a autorisé la Californie et le Nevada à restreindre la fréquentation des services religieux, et Roberts, le juge en chef, se rangeait du côté de ce qui était alors un contingent libéral composé de quatre juges.

Mais ce schéma a changé après l’arrivée de Barrett l’automne dernier, et la Cour suprême a bloqué les restrictions de New York sur les services religieux.

Les militants conservateurs classés par les restrictions de Covid-19 ont salué la décision de la Cour suprême de vendredi comme une victoire pour le droit et la liberté de culte.

Que l’État de Californie pense qu’il devrait être en mesure de réglementer qui peut prier ensemble à l’intérieur des maisons privées est presque aussi épouvantable que le désir de tous les moutons Fauci qui adorent un lavage de cerveau pour des règles COVID autoritaires plus arbitraires pour les garder «en sécurité» https: // t .co / 55fy62CyHc – Buck Sexton (@BuckSexton) 10 avril 2021

Pendant ce temps, les commentateurs de gauche ont déclaré que le problème à résoudre n’était pas la liberté religieuse, mais plutôt une guerre culturelle émergente sur le statut de la religion dans la vie américaine. Écrivant dans The New Republic sur la tendance des décisions de la nouvelle majorité conservatrice sur Covid-19 et la religion, Katherine Stewart a écrit que les récentes interventions juridiques de la Cour suprême sont conçues pour «valider un faux récit sous-jacent de persécution religieuse» en Amérique.