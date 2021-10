La Cour suprême se prononce contre l’exemption de vaccin pour les objecteurs religieux

Vendredi soir, la Cour suprême a rendu une brève ordonnance – il ne s’agit littéralement que d’une phrase – refusant l’aide à un groupe de travailleurs de la santé du Maine qui s’opposent au vaccin Covid-19 pour des raisons religieuses. Cela signifie que presque tous les travailleurs des établissements de santé agréés par l’État doivent être vaccinés afin de conserver leur emploi.

Pourtant, bien que cette ordonnance, qui s’accompagne également d’une opinion concordante d’un paragraphe de la juge Amy Coney Barrett et d’une dissidence plus longue du juge Neil Gorsuch, soit assez brève, elle est significative car elle suggère qu’il peut y avoir une certaine limite au la sollicitude de la majorité pour les conservateurs religieux.

Plus tôt dans la pandémie, la Cour a rendu deux décisions qui ont révolutionné son approche des affaires de liberté religieuse et accordé aux églises et autres lieux de culte de larges exemptions des ordonnances de santé publique visant à contrôler la propagation de Covid-19. La décision de la Cour du vendredi soir dans Does v. Mills, en revanche, semble avoir été décidée sur la base des motifs les plus étroits possibles. Bien que ce soit une perte pour la droite religieuse, ce n’est pas une perte particulièrement importante.

Le Maine exige que presque tous les travailleurs de la santé soient vaccinés contre Covid-19. Il fait valoir que cette exigence est nécessaire parce que ces travailleurs sont exceptionnellement susceptibles d’interagir avec des patients vulnérables à la maladie, et parce que le système de santé de l’État pourrait potentiellement être désactivé si trop de travailleurs de la santé sont infectés. L’État exempte cependant une tranche très étroite de travailleurs de la santé: ceux qui risquent des conséquences néfastes pour la santé s’ils sont vaccinés, comme les personnes souffrant d’allergies graves au vaccin.

Les plaignants ont fait valoir que les objecteurs religieux doivent être exemptés de cette exigence parce que l’État a également accordé une exemption aux personnes qui pourraient subir des conséquences sur leur santé si elles sont vaccinées – un argument qui est, au moins, plausible en vertu des récentes décisions de la Cour sur la religion. Ils ont été soutenus dans un mémoire d’amicus par le Becket Fund for Religious Liberty, sans doute le cabinet d’avocats le plus sophistiqué du pays représentant les causes des droits religieux.

Dans une dissidence rejointe par les juges Clarence Thomas et Samuel Alito, Gorsuch est essentiellement d’accord avec les plaignants, plaidant pour l’octroi d’une exemption religieuse au mandat de vaccin de l’État. Citant Tandon c. Newsom (2021), l’une des deux décisions récentes de la Cour accordant aux lieux de culte une exemption de certaines règles de santé publique, Gorsuch affirme qu’une loi est constitutionnellement suspecte « si elle traite « toute activité laïque comparable plus favorablement que l’exercice religieux .’”

Ainsi, selon l’approche de Gorsuch, l’État doit exempter les objecteurs religieux car il dispose d’une seule exemption – encore une fois, pour les personnes qui pourraient subir de graves conséquences pour la santé si elles recevaient le vaccin.

Si l’approche de Gorsuch avait prévalu, il est probable que les objecteurs religieux seraient exemptés de presque toutes les lois. Les limites de vitesse, par exemple, exemptent généralement la police, les ambulances et les autres véhicules d’urgence qui interviennent en cas d’urgence. Même les lois interdisant l’homicide contiennent généralement des exemptions pour la légitime défense. (Bien que, en toute justice, Gorsuch concède qu’une exemption religieuse est inappropriée lorsque « la loi contestée sert un intérêt impérieux et représente le moyen le moins restrictif pour le faire ».

En tout état de cause, le point de vue de Gorsuch n’a pas prévalu – bien qu’il soit loin d’être clair qu’il ne recevra pas cinq voix dans une affaire future. Bien que la juge Barrett se soit jointe à la majorité de la Cour pour permettre au mandat de vaccination du Maine de prendre effet, son opinion (qui est rejointe par la juge Brett Kavanaugh) précise qu’elle l’a fait pour des motifs extrêmement étroits.

Essentiellement, Barrett soutient que la Cour suprême a le pouvoir discrétionnaire de décider quelles affaires elle veut entendre. Et son opinion suggère qu’elle exercerait son pouvoir discrétionnaire pour ne pas entendre ce cas particulier.

Cela correspond à une approche qu’elle a présentée dans un essai de 2017, où elle a fait valoir que les juges de la Cour suprême qui rencontrent un argument qu’ils pensent être juridiquement valable mais qui conduirait à des résultats désastreux devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre une affaire soulevant cet argument.

Pour l’instant, au moins, l’essentiel est que le mandat de vaccination du Maine est en vigueur. Les travailleurs de la santé en contact avec le public devront recevoir le vaccin Covid-19, sauf s’ils ont une excuse médicale.

Encore une fois, ce n’est pas une perte énorme pour la droite religieuse. Mais la décision dans Does suggère qu’il y a, au moins, une certaine limite à la volonté de la Cour d’accorder des exemptions légales aux conservateurs religieux.