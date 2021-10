La Cour suprême se prononce en faveur du plan de Trump d’utiliser 3,6 milliards de dollars pour le mur frontalier

Publicité

L’administration Biden a subi une autre défaite dans sa tentative de défaire une politique de l’ère Trump.

La Cour suprême des États-Unis a renvoyé une affaire devant une juridiction inférieure concernant une reprise du financement du mur frontalier.

« La détention provisoire remet en cause le mur frontalier du Sierra Club, de l’American Civil Liberties Union (ACLU) et d’autres qui ont déjà remporté des victoires judiciaires en déterminant que Trump a désigné de manière inappropriée un financement militaire pour la construction du mur », a rapporté The Hill.

« La Haute Cour a annulé les décisions antérieures » à la lumière du changement de circonstances dans cette affaire « , se rangeant du côté d’une demande de l’administration Biden qui notait que le président le jour de son investiture avait signé une ordonnance interdisant la construction d’un mur frontalier », ajoute le rapport. «Le problème dans cette affaire concernait un financement d’environ 3,6 milliards de dollars que l’administration Biden a depuis désigné pour 66 projets de construction militaire différents qui avaient été reportés. Des groupes avaient contesté l’utilisation par Trump d’une déclaration d’urgence pour détourner les fonds – ce qu’un tribunal de district et la cour d’appel du 9e circuit ont jugé inapproprié.

« La Cour suprême a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel des États-Unis pour le 9e circuit » avec des instructions pour ordonner au tribunal de district d’annuler ses jugements « , a écrit la Cour suprême dans son ordonnance de lundi », a rapporté Newsweek.

Un panel du 9e circuit de la Cour d’appel des États-Unis a maintenu la décision d’un tribunal inférieur en écrivant : Le Nouveau-Mexique n’a pas été autorisé en vertu de la loi de 2019 sur les crédits du ministère de la Défense. »

La cour d’appel a également fondé sa décision sur les revendications environnementales formulées par la Californie et le Nouveau-Mexique dans l’affirmation du tribunal inférieur de juin 2020 :

En ce qui concerne l’élément de préjudice de fait de la qualité pour agir, le tribunal a statué que la Californie et le Nouveau-Mexique alléguaient que les actions des défendeurs fédéraux causeraient des préjudices particuliers et concrets à l’environnement et à la faune de leurs États respectifs ainsi qu’à leurs intérêts souverains dans l’application de leurs lois environnementales.

Premièrement, le groupe spécial a jugé que la Californie et le Nouveau-Mexique avaient chacun fourni des preuves suffisantes, si elles étaient considérées comme vraies, qui permettraient à un enquêteur raisonnable de conclure que les deux États subiraient en fait des dommages à leurs intérêts environnementaux, et en particulier, pour protéger les espèces menacées espèces à l’intérieur de leurs frontières.

Deuxièmement, le groupe spécial a également jugé que la Californie et le Nouveau-Mexique avaient démontré que la construction de murs frontaliers portait atteinte à leurs intérêts quasi-souverains en les empêchant d’appliquer leurs lois environnementales.

« L’administration Biden avait fait valoir que la Cour suprême n’avait pas besoin de se prononcer sur l’affaire du financement du mur frontalier car le projet a été fermé par la nouvelle administration », a ajouté Newsweek.