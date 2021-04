La Cour suprême semble avoir écouté l’avertissement d’Alito dans les affaires d’armes à feu ⋆ .

La Cour suprême des États-Unis a entendu mardi des plaidoiries dans des affaires connexes concernant la possession illégale d’armes à feu et les retombées d’un récent précédent SCOTUS. Les affaires sont Greer c. États-Unis (en appel du onzième circuit) et États-Unis c. Gary (en appel du quatrième circuit).

Les deux affaires demandent aux juges de clarifier l’impact de l’affaire historique de 2019 Hamid Rehaif c.États-Unis. Dans Rehaif, la Cour a statué 7-2 en faveur d’un immigrant pris illégalement en possession d’une arme de poing. En vertu de la loi fédérale sur les armes à feu, Hamid Rehaif n’aurait été coupable que s’il avait «violé sciemment» les lois sur les armes à feu. L’affaire portait sur la question de savoir si la loi exigeait que Rehaif sache que sa possession d’armes à feu était illégale [Rehaif had been using a gun at a firing range, ostensibly believing that he was entitled to do so].

Justice Stephen Breyer a écrit pour la Cour, en faisant remarquer: «En supposant que les conditions d’octroi de licences ordinaires soient respectées, la possession d’une arme à feu peut être totalement innocente.» Les juges Samuel Alito et Clarence Thomas, cependant, en désaccord. Dans la dissidence d’Alito, il a averti que la décision de la Cour promet des effets pratiques qui «auront une grande portée et ne peuvent être ignorés». Selon les dissidents, «des dizaines de milliers de prisonniers» auraient désormais des raisons de faire appel de leur condamnation, même si beaucoup d’entre eux ont plaidé coupable.

Grégory Greer et Michael Andrew Gary peut être juste deux de ces «dizaines de milliers». Les deux affaires impliquent des faits sensiblement différents de ceux de Rehaif, mais ce que ces différences signifient pour ces accusés reste à voir.

Greer, cinq fois criminel, avait fui des officiers devant une chambre d’hôtel. Il a sprinté, lançant un objet lourd dans un palier de cage d’escalier. Les flics ont plus tard trouvé un pistolet de calibre .45 Colt, puis ont capturé Greer, qui avait un étui en nylon vide dans sa ceinture. Il a été reconnu coupable de possession illégale d’armes à feu; en appel, la Circuit Court a appliqué un critère de «l’erreur manifeste» et a conclu qu’il n’était pas clair que des erreurs dans l’acte d’accusation ou le procès de Greer le privaient de tout droit substantiel. Greer soutient maintenant que le onzième circuit a incorrectement fondé sa décision sur un examen d’un rapport préalable à la condamnation – qui n’avait pas été présenté lors du procès de Greer.

Gary a plaidé coupable au crime fédéral de possession d’une arme à feu; à l’audience, il a admis qu’il savait qu’il était mal qu’il ait une arme à feu. Cependant, Gary n’avait pas été spécifiquement informé que le gouvernement devait prouver sa connaissance spécifique de la possession illicite.

Greer et Gary soutiennent tous deux que la décision de SCOTUS dans Rehaif les autorise à annuler leurs condamnations.

Les juges étaient ouvertement sceptiques quant à l’argument de la défense dans Greer, comme l’a expliqué le défenseur fédéral adjoint. M. Allison Guagliardo. Répondant à l’argument de Guagliardo selon lequel le onzième circuit s’est appuyé sur des informations inappropriées pour statuer contre Greer, le juge Thomas a demandé: «Avez-vous un doute dans cette affaire que le gouvernement aurait préféré présenter les preuves qui, selon vous, font défaut ici?»

Thomas est allé encore plus loin en critiquant la logique sous-jacente de l’argumentation de Guagliardo et en faisant remarquer: «Votre approche mettrait quelqu’un qui stipule dans une meilleure position que quelqu’un qui a effectivement été jugé.»

Le juge Breyer, auteur de l’opinion Rehaif, semblait chercher un moyen de limiter les retombées. Breyer a insisté auprès de l’avocat de Greer sur son argument selon lequel la cour d’appel n’aurait pas dû considérer des faits en dehors du dossier du procès. «Pourquoi ne regarder que le compte rendu du procès?» il a demandé, avant de poser un certain nombre d’hypothèses. «Il aurait pu se produire quelque chose avant le procès [that is] une erreur », a noté le juge. «Il pourrait y avoir quelque chose sur la liste des témoins, il pourrait y avoir une limite à ce qui est demandé», a poursuivi Breyer. “Les possibilités sont infinies. Alors d’où vient cette idée, vous ne pouvez regarder que certaines choses? » Il a demandé. «Je suis totalement en mer pour savoir pourquoi ou comment tracer une ligne», a-t-il déclaré à Guagliardo.

Enfin, manifestant sa préoccupation pour le type de déluge d’appels dont Alito a mis en garde à Rehaif, Breyer a conclu ses remarques en disant: «Je crains que nous commencions à entrer dans l’élaboration des règles dans ce domaine… Voyez-vous de quoi j’ai peur ? Un gâchis.”

Même la justice Sonia Sotomayor, qui est souvent réceptif aux arguments de la défense pénale, n’a pas semblé convaincu par l’argument de Greer. Le juge a commencé ses questions en disant: «Maître, je pense que le juge Scalia aurait été d’accord avec vous» – un signe certain qu’elle penserait différemment.

Revenant aux faits de l’affaire Greer et à l’exigence selon laquelle il savait qu’il avait violé le statut, Sotomayor a déclaré: «Votre accusé vient d’être libéré de prison six mois avant d’être arrêté pour cette accusation et il a purgé 20 ou 36 mois. . Il est impossible de croire qu’il y a un doute raisonnable qu’il aurait pu mettre ses connaissances en conflit.

Assistant du solliciteur général Benjamin Snyder a plaidé au nom du ministère de la Justice, et les juges ont reçu ses arguments avec nettement moins de scepticisme. Les juges ont tiré plusieurs hypothèses sur Snyder, soulevant la question de savoir quand il pourrait être approprié pour une cour d’appel de regarder au-delà du dossier du procès dans des affaires comme Greer.

Snyder a conclu ses remarques à la Cour par une déclaration brutale de son cas: «Notre règle permettrait aux tribunaux d’évaluer toutes les preuves disponibles et d’accorder une réparation spécifique à chaque cas chaque fois que cela serait véritablement injuste.» En revanche, Snyder a terminé, «si [Greer] avait un argument plausible sur les raisons pour lesquelles cette preuve de détermination de la peine n’était pas fiable ou ne racontait pas toute l’histoire, il serait libre de faire valoir cet argument, mais il n’a pas le droit de demander à un tribunal de prétendre que la preuve n’existe pas.

L’avocat de Gary, Jeffrey L. Fisher, a fait valoir que l’affaire nécessitait une annulation automatique parce que le fait de ne pas informer le défendeur des accusations complètes portées contre lui le prive de la capacité de faire «sciemment et intelligemment» le «choix grave» entre aller au procès et choisir d’accepter un accord de plaidoyer et de se rendre sa liberté.

“En effet, cela foulerait aux pieds la vision du libre arbitre des auteurs de faire valoir un plaidoyer de culpabilité lorsque les seuls faits admis ne constituent même pas un crime et où après avoir été informé de la vraie nature de l’accusation que le défendeur veut continuer”, a déclaré Fisher dans ses remarques liminaires.

Les juges semblaient également sceptiques à l’égard du cas de Fisher, beaucoup soulignant que cela pourrait avoir des effets étendus sur les condamnations existantes.

Parlant de la proposition selon laquelle le statut de crime d’un individu «n’est pas le genre de chose que l’on oublie», Justice Brett Kavanaugh a déclaré «à partir de cette prémisse, il semble étrange de rejeter toutes les condamnations» et a demandé à Fisher s’il croyait que cette prémisse était vraie.

«La question ne devrait pas être de savoir si les défendeurs sont généralement conscients de l’élément ou si l’élément est généralement satisfait, la question devrait être de savoir si le défendeur lorsqu’il plaide coupable a compris que cela faisait partie de l’accusation et a donc eu la possibilité d’exercer son action. de son plein gré », a répondu Fisher.

Fisher a conclu en disant que l’affaire impliquait «les principes les plus fondamentaux et les pratiques les plus délicates: une condamnation sans procès».

Avocat du DOJ Jonathan Ellis a réfuté Fisher, affirmant que ce qu’il demandait était soit «une règle hautement gerrymander dans ce cas, soit une règle qui affecterait un changement radical».

[Image via Alex Wong_Getty Images]

