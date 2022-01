La Cour suprême semble avoir plus peur de Joe Biden que de Covid-19

Benjamin Flowers est le solliciteur général de l’Ohio, et il était censé être à la Cour suprême vendredi pour demander aux juges d’annuler une règle de l’administration Biden exigeant que la plupart des travailleurs soient vaccinés contre Covid-19 ou soient régulièrement testés pour la maladie.

Mais Flowers a dû plaider sa cause au téléphone. La raison pour laquelle? Lui-même est atteint du Covid, et n’a donc pas pu pénétrer sur le lieu de travail des juges et risquer de les mettre en danger ainsi que leur personnel.

C’est une métaphore élégante du genre d’approche sans scrupule de Covid-19 que Flowers, et plusieurs autres avocats s’opposant aux politiques de l’administration du président Joe Biden, imposeraient à la nation. Flowers ferait en sorte que les juges bloquent l’un des efforts les plus importants de Biden pour mettre fin à une maladie potentiellement mortelle qui, comme le juge Stephen Breyer l’a noté à plusieurs reprises au cours des arguments de vendredi, infecte environ trois quarts de million d’Américains chaque jour cette semaine.

Et pourtant, si l’argument de vendredi dans National Federation of Independent Business v. Department of Labor est un signe, il y aura presque certainement cinq voix à la Cour suprême pour bloquer la règle Covid sur le lieu de travail, qui s’applique aux employeurs de 100 employés ou plus.

Pendant ce temps, dans une affaire distincte Biden c. Missouri, la Cour a examiné une règle exigeant que les prestataires de santé qui acceptent les fonds Medicare et Medicaid soient vaccinés. Cet argument oral était moins un bain de sang pour le gouvernement, et il semble possible que cette règle plus limitée pour les prestataires de santé soit maintenue.

Mais la plaidoirie dans la première affaire, NFIB, suggère que la majorité conservatrice 6-3 de la Cour est encline à rendre une décision très large – une décision qui ne fera pas qu’entraver de nombreux efforts de l’administration Biden pour réprimer une pandémie qui a tué près de 830 000 Américains, mais cela pourrait aussi retravailler en profondeur les rapports de force entre les élus fédéraux et une magistrature non élue.

L’affaire NFIB et l’affaire Missouri impliquent toutes deux des lois très larges, promulguées par le Congrès, qui confèrent aux agences fédérales un pouvoir étendu pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ou des patients de Medicare. Mais les six membres républicains de la Cour ont semblé mal à l’aise de laisser ces agences – et en particulier l’Administration fédérale de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) – exercer pleinement le pouvoir que le Congrès leur a donné.

Plusieurs juges semblaient désireux d’imposer de nouvelles restrictions à la capacité du Congrès de déléguer des pouvoirs aux agences fédérales. En effet, la Cour pourrait facilement se donner un nouveau pouvoir de veto sur les règlements des agences que la majorité des juges désapprouvent.

Une majorité de la Cour, en d’autres termes, a semblé beaucoup plus gênée par les implications de laisser l’administration Biden lutter contre la pandémie que par les nombreux décès causés par la pandémie elle-même.

Si la Cour finit par réduire considérablement l’autorité du gouvernement fédéral, ce ne sera pas vraiment une surprise. La Cour a signalé qu’elle était impatiente de transférer le pouvoir des agences fédérales au pouvoir judiciaire depuis peu de temps après que le président de l’époque, Donald Trump, a remplacé le juge relativement modéré Anthony Kennedy par le juge conservateur intransigeant Brett Kavanaugh.

Mais, alors que la Cour a préfiguré le résultat le plus probable dans l’affaire NFIB depuis un certain temps, cela ne signifie pas qu’une décision annulant la règle de vacciner ou de tester de l’OSHA serait moins profonde. La NFIB sera probablement un tournant dans les relations de la droite Roberts Court avec les branches élues – et cela pourrait désactiver de façon permanente la capacité du gouvernement fédéral à faire face à des crises comme la pandémie de Covid-19 à l’avenir.

Les juges nommés par les républicains ne veulent pas que l’administration Biden prenne des décisions importantes.

Comme mentionné ci-dessus, le Congrès a promulgué plusieurs dispositions législatives qui confèrent à certains organismes fédéraux une large autorité pour protéger la santé publique. L’Occupational Safety and Health Act de 1970 (OSH Act) permet à l’OSHA d’émettre des règles contraignantes qui fournissent « des critères médicaux qui garantiront, dans la mesure du possible, qu’aucun employé ne souffrira d’une diminution de sa santé, de sa capacité fonctionnelle ou de son espérance de vie en raison de son expérience professionnelle. . »

En règle générale, l’OSHA doit suivre un processus lent pour le faire, mais une disposition distincte lui permet d’émettre une « norme temporaire d’urgence » si l’agence détermine que « les employés sont exposés à un grave danger du fait de l’exposition à des substances ou des agents jugés toxiques ou physiquement nuisibles » et qu’une telle norme est « nécessaire pour protéger les employés d’un tel danger ».

Pendant ce temps, une loi distincte prévoit que les prestataires de santé qui acceptent les fonds Medicare ou Medicaid sont liés par des règles que le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux « juge nécessaires dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des personnes qui reçoivent des services dans l’institution ».

Ces types de délégations législatives du pouvoir d’élaboration des politiques à des agences sont très courantes, à la fois aux États-Unis et dans d’autres démocraties modernes. Comme la Cour l’a expliqué dans Mistretta c. États-Unis (1989), « dans notre société de plus en plus complexe, pleine de problèmes en constante évolution et de plus en plus techniques, le Congrès ne peut tout simplement pas faire son travail sans la capacité de déléguer le pouvoir en vertu de larges directives générales ».

Bien que les plaignants dans les deux cas aient fait valoir qu’aucun texte de loi n’autorisait les règles de vaccination particulières mises en œuvre par l’OSHA et le secrétaire, l’argument de la NFIB s’est beaucoup moins concentré sur la bonne façon d’analyser la loi sur la SST, et bien plus sur la question de savoir si le Congrès est même autorisé à donner un pouvoir aussi étendu à un organisme fédéral.

Et la majorité conservatrice de la Cour a semblé convenir qu’il n’est pas autorisé à le faire. Plusieurs juges, par exemple, ont évoqué la « Doctrine des questions majeures », une doctrine créée judiciairement qui n’apparaît dans aucune loi et qui n’est mentionnée nulle part dans la Constitution, mais que la Cour utilise parfois pour justifier l’annulation de réglementations particulièrement ambitieuses promulguées par les agences fédérales. .

En vertu de celui-ci, la Cour a demandé au Congrès de « s’exprimer clairement s’il souhaite attribuer à une agence des décisions d’une grande « importance économique et politique » », dans un principe énoncé dans Utility Air Regulatory Group v. EPA (2014). Comme l’a noté la juge Elena Kagan, cette doctrine a toujours été utilisée pour aider la Cour à comprendre les lois qu’elle juge ambiguës ou vagues.

Mais il semble maintenant probable que la Cour étendra considérablement cette doctrine des questions majeures, estimant qu’elle limite le pouvoir du Congrès de déléguer de larges étendues de pouvoir à une agence fédérale – même si le Congrès le fait sans ambiguïté.

Le juge en chef John Roberts, par exemple, a laissé entendre que le pouvoir d’une agence fédérale de répondre à Covid pourrait être en effet assez limité, à moins que le Congrès n’autorise spécifiquement cette agence à faire face à une pandémie. Bien que Roberts ait semblé admettre que le texte de la loi sur la SST donne beaucoup d’autorité à l’agence, il a noté que cette loi a plus de 50 ans, avant de plaisanter en disant que lorsque le Congrès a promulgué la loi sur la SST, « je ne pense pas que cela ait Covid en tête. »

Le juge Brett Kavanaugh a avancé un argument similaire, faisant référence à un discours prononcé par le président George W. Bush en 2005, qui prédisait l’émergence d’une pandémie mondiale mortelle. Et pourtant, a noté Kavanaugh, le Congrès n’a pas adopté de nouvelle loi répondant aux préoccupations de Bush. L’implication des remarques de Kavanaugh était que les lois antérieures à 2005, telles que la loi sur l’OSH, sont insuffisantes pour justifier les actions de l’OSHA.

La juge Amy Coney Barrett, quant à elle, a suggéré qu’elle pourrait soutenir une règle de vaccination qui cible les lieux de travail où il y a un risque particulièrement élevé que les travailleurs soient infectés par Covid, comme une usine de conditionnement de viande ou un cabinet dentaire, mais elle a également suggéré que la règle de l’OSHA est trop large. Le « problème ici est sa portée », a-t-elle déclaré à propos de la règle de l’OSHA. Et elle a suggéré que l’OSHA devrait effectuer une «analyse plus ciblée industrie par industrie» s’il souhaite encourager la vaccination dans les lieux de travail individuels.

Bien que Roberts, Kavanaugh et Barrett soient tous des juges extraordinairement conservateurs, ils représentent le milieu de la Cour actuelle, avec ses six personnes nommées par les républicains. Donc, si aucun de ces trois juges n’est enclin à faire respecter la règle de l’OSHA, il est presque impossible d’imaginer que la règle survivra.

Il convient de noter que plusieurs juges ont également suggéré que la règle de vaccination de l’OSHA est suspecte car elle est sans précédent, soulignant que l’OSHA n’a pas historiquement imposé d’exigences en matière de vaccination.

Mais il y a deux très bonnes réponses à cette préoccupation, toutes deux apportées par les avocats du ministère de la Justice chargés de défendre les deux règles de vaccination. La première est que les États-Unis encouragent généralement la vaccination en exigeant des vaccins pour les écoliers et les immigrants. Cela signifie qu’au moment où un adulte entre sur le marché du travail américain, il a généralement déjà été vacciné contre un éventail de maladies.

Mais Covid est apparu en 2019 et les vaccins ne sont devenus largement disponibles qu’en 2021. Ainsi, la plupart des travailleurs n’ont pas intégré le marché du travail avec la même protection contre Covid que contre, disons, la diphtérie.

Le deuxième problème avec l’argument selon lequel la règle de l’OSHA est invalide parce qu’elle est sans précédent est qu’elle constitue également une réponse à une crise sans précédent. Selon l’administration Biden, le Covid est la maladie la plus mortelle de l’histoire américaine. Il s’agit certainement de la pire crise de santé publique depuis la grande pandémie de grippe de 1918.

Mais, indépendamment de savoir si la règle de l’OSHA peut être sage, la Cour semble susceptible de l’annuler de toute façon.

Le mandat de vaccination des agents de santé pourrait survivre

Cela dit, il apparaît après l’argument dans l’affaire du Missouri que la règle ciblant les prestataires de santé pourrait survivre. La question de Barrett sur les mandats de vaccins qui ciblent des industries spécifiques, par exemple, suggère que son vote est en jeu dans le cas du Missouri.

De même, le juge en chef Roberts a noté que la règle pour les fournisseurs de soins de santé est différente de la règle de l’OSHA en ce qu’elle ne s’applique qu’aux hôpitaux et autres institutions qui acceptent un financement fédéral. C’est une chose, a-t-il semblé suggérer, que le gouvernement demande à de larges groupes d’employeurs de faire quelque chose, et une autre chose entièrement que le gouvernement paie effectivement ces employeurs pour encourager la vaccination.

Kavanaugh a également posé des questions difficiles à Jesus Osete, l’avocat de l’État du Missouri qui s’est opposé à la règle du fournisseur de soins de santé. Entre autres choses, Kavanaugh a noté que les principaux employeurs de la santé et les organisations professionnelles liées à la santé soutiennent généralement les exigences de vaccination. Il a également demandé pourquoi une exigence de vaccination est différente d’une manière juridiquement significative des autres exigences que Medicare et Medicaid imposent aux prestataires de santé, telles que des règles les obligeant à porter des gants et à se laver les mains, afin d’arrêter la propagation des maladies transmissibles.

Ainsi, la Cour pourrait potentiellement rendre des décisions partagées à la NFIB et au Missouri, annulant la règle de l’OSHA et confirmant la règle des prestataires de soins de santé. La majorité des juges semblaient plus à l’aise avec le pouvoir limité exercé par l’administration Biden dans l’affaire du Missouri qu’avec le pouvoir plus large qu’elle exerçait dans la NFIB.

Cela peut être un réconfort pour quiconque ne veut pas attraper Covid de son médecin, mais cela ne devrait pas réconforter quiconque pense que les juges non élus ne devraient pas avoir un pouvoir de veto illimité sur la politique fédérale. L’essentiel reste que le Congrès a écrit un langage étendu lorsqu’il a adopté la loi sur la SST, et l’OSHA s’est appuyé sur son expertise lorsqu’il a adopté une règle générale de vaccination ou de test.

Mais ni la volonté du Congrès ni le jugement réfléchi d’une agence d’experts ne semblent avoir d’importance lorsque cinq juges s’opposent à une règle.