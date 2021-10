La Cour suprême s’en prend aux agriculteurs agités pour avoir demandé l’autorisation d’organiser un « Satyagraha » au Jantar Mantar de Delhi

Les agriculteurs protestent aux frontières de Delhi depuis plus d’un an contre les trois lois agricoles du Centre. (Photo/Fichier AP)

S’en prenant à l’organisation des agriculteurs qui protestaient pour avoir demandé l’autorisation de tenir « Satyagraha » au Jantar Mantar dans la capitale nationale, la Cour suprême a déclaré vendredi que « vous avez déjà étranglé la ville, bloqué les autoroutes et les routes, et voulez maintenant venir à l’intérieur.”

« Une fois que vous avez saisi les tribunaux pour contester les lois, à quoi bon continuer les manifestations ? Si vous avez confiance dans les tribunaux, poursuivez cela pour une audience urgente au lieu de protester », a déclaré un banc dirigé par le juge AM Khanwilkar à l’avocat de Kisan Mahapanchayat, Ajay Choudhary.

« Vous ne pouvez pas venir au tribunal et continuer à protester en même temps. Vous protestez contre le système judiciaire ? les juges ont dit au requérant qui a demandé l’autorisation de tenir ‘Satyagrah’.

Le tribunal, comprenant également le juge CT Ravikumar, a déclaré que bien que les pétitionnaires aient le droit de protester, « mais vous ne pouvez pas détruire de propriété. Cette affaire devrait s’arrêter. Vous chahutez également la personne de sécurité.

Le tribunal suprême a déclaré que les citoyens ont le même droit de se déplacer librement et sans crainte et que leurs propriétés sont endommagées lors de la manifestation. « Il doit y avoir une approche équilibrée », a-t-il déclaré.

Choudhary, cependant, a fait valoir que cela ne faisait pas partie de la manifestation qui bloquait les autoroutes, mais que c’était la police qui avait bloqué les autoroutes et non les agriculteurs. Il a demandé aux autorités de fournir un espace à au moins 200 agriculteurs ou manifestants au Jantar Mantar pour avoir organisé un « Satyagrah » pacifique et non violent.

Le banc a demandé au requérant de déposer un affidavit à cet égard et de soumettre la question à l’examen la semaine prochaine. Il a également permis à l’organisme des agriculteurs de signifier la copie de la pétition au bureau du procureur général.

Un banc séparé de la plus haute juridiction avait, le 12 janvier, tout en suspendant la mise en œuvre de trois lois agricoles, avait constitué un comité pour examiner la question. Le panel avait déjà remis son rapport le 19 mars après avoir consulté un grand nombre d’agriculteurs et plusieurs parties prenantes.

Les agriculteurs protestent aux frontières de Delhi depuis plus d’un an contre les trois lois agricoles du Centre.

Les groupes d’agriculteurs, qui ont commencé leurs protestations contre les trois lois depuis le 26 novembre 2020, continuent d’organiser leurs sit-in aux frontières de la capitale nationale.

