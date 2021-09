La Cour suprême suspend la décision du gouvernement du Kerala d’organiser des examens hors ligne pour la classe XI

in

Le tribunal suprême a affiché l’affaire pour la prochaine audience le 13 septembre.

Vendredi, la Cour suprême a suspendu pendant une semaine la décision du gouvernement du Kerala d’organiser des examens hors ligne pour la classe XI à partir du 6 septembre au milieu des cas croissants de COVID.

“Il y a une situation alarmante” dans l’État en raison de COVID-19, a observé le tribunal suprême ajoutant que “les cas au Kerala représentent environ 70% des cas du pays. Les enfants de cet âge ne peuvent pas être exposés à ce risque.

« À première vue, nous trouvons force dans la soumission faite par le pétitionnaire que le gouvernement de l’État n’a pas sérieusement examiné la situation actuelle avant de proposer un examen physique en septembre de cette année. Comme nous n’avons pas pu obtenir de réponse satisfaisante de l’avocat de l’État à cet égard, nous accordons une mesure provisoire en suspendant l’examen hors ligne jusqu’à la prochaine date d’audience », a déclaré un banc des juges AM Khanwilkar, Hrishikesh Roy et CT Ravikumar.

Le tribunal suprême a affiché l’affaire pour la prochaine audience le 13 septembre.

La Haute Cour du Kerala avait précédemment observé que la conduite d’un examen était une question de politique gouvernementale et qu’aucune ingérence n’était justifiée.

La cour suprême a adopté l’ordonnance suite à un appel déposé par l’avocat Rasoolshan A contestant une décision de la Haute Cour refusant d’interférer avec la décision d’organiser des examens hors ligne.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.