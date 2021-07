La Cour suprême suspend le gouvernement du Kerala sur les assouplissements de Bakrid et lui demande de suivre les ordres de Kanwar Yatra

in

Le jugement de la plus haute juridiction est intervenu le troisième et dernier jour des assouplissements qui ont commencé le 18 juillet et se terminent aujourd’hui. (PTI)

La Cour suprême de l’Inde a arrêté aujourd’hui le gouvernement du Kerala au sujet des assouplissements de trois jours des restrictions de Covid-19 dans l’État en raison de Bakrid au milieu d’une augmentation du nombre de cas. Le tribunal suprême a qualifié cette décision de “totalement injustifiée” tout en demandant au gouvernement de Pinarayi Vijayan de suivre les ordres émis dans l’affaire Kanwar Yatra. Le jugement de la plus haute juridiction est intervenu le troisième et dernier jour des assouplissements qui ont commencé le 18 juillet et se terminent aujourd’hui.

“Nous demandons à l’État du Kerala de tenir compte de l’article 21 lu avec l’article 144 de la Constitution indienne et de suivre nos ordres donnés dans l’affaire Kanwar Yatra”, a déclaré la plus haute juridiction tout en observant que la pression de quelque manière que ce soit ne peut enfreindre la plupart des précieux droit à la vie pour les citoyens indiens. Il a déclaré que si un incident fâcheux se produisait, toute personne du public pouvait le signaler à la plus haute juridiction et des mesures seraient prises en conséquence.

Notamment, le gouvernement du Kerala a justifié les assouplissements accordés dans le cadre du verrouillage de COVID-19 en invoquant la frustration des commerçants. Le gouvernement a affirmé que les commerçants avaient déclaré qu’ils ouvriraient des magasins et bafoueraient les règles si des assouplissements n’étaient pas annoncés.

L’avocat principal Vikas Singh, qui a représenté le demandeur PKD Nambiar qui a déposé le plaidoyer devant le CS, a qualifié l’affirmation du gouvernement du Kerala d’absurde. « Je ne sais pas où va le pays. Notre nombre est de 30 000 de toute l’Inde uniquement parce que 15 000 d’entre eux viennent du Kerala. Ils disent que les propriétaires de magasins voulaient ouvrir des magasins partout et c’est pourquoi ils ont assoupli les assouplissements… C’est choquant… Le ministre en chef dit qu’une personne ayant reçu une injection de vaccin peut se rendre dans les magasins. Ils ont un taux de positivité de 10% et UP a un taux de positivité de 0,2% », a déclaré Singh.

Apparaissant pour le gouvernement du Kerala, l’avocat principal Ranjit Kumar a déclaré que l’État avait classé les zones entre un taux de positivité inférieur à 5%, supérieur et supérieur à 10% tout en annonçant les assouplissements.

Entendant l’affaire, le juge Nariman a déclaré que l’état actuel des choses révèle que le gouvernement de l’État a cédé à l’association des commerçants et que l’État a enregistré aveuglément que les magasins suivront les protocoles Covid. Le juge Nariman a également qualifié la décision du gouvernement du Kerala d’autoriser une journée complète de détente dans les zones de catégorie D où le taux d’infection était supérieur à 15% comme “extrêmement alarmante”.

« Cet état de fait alarmant. Céder aux moyens de pression pour que les citoyens indiens face à une pandémie à l’échelle nationale révèlent un triste état de choses. L’utilisation de “dans la mesure du possible” et les assurances des commerçants n’inspirent aucune confiance au peuple indien », a déclaré le juge Nariman.

Le SC, cependant, a refusé d’annuler la notification du gouvernement du Kerala.

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, avait autorisé l’ouverture les 18, 19 et 20 juillet des magasins de textiles, de chaussures, de bijoux, de magasins de fantaisie, de magasins vendant des appareils électroménagers et d’articles électroniques, de tous types de magasins de réparation et de magasins vendant des articles essentiels en vue de Bakrid malgré la état enregistrant environ 15 000 cas chaque jour.

