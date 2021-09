La Cour suprême suspend l’ordonnance de fermeture du conseil de contrôle de la pollution du Tamil Nadu concernant Arkay Energy

Un banc dirigé par le juge Hemant Gupta a suspendu l’ordonnance de fermeture du TNPCB du 24 août émise en vertu de l’article 33-A de la loi sur l’eau (prévention et contrôle de la pollution) et de la loi sur l’air (prévention et contrôle de la pollution). Il a également affiché l’affaire pour une nouvelle audience après deux semaines.

La Cour suprême a suspendu l’ordonnance du Conseil de contrôle de la pollution du Tamil Nadu qui avait ordonné la fermeture d’Arkay Energy (Rameswaram) pour des lacunes dans l’élimination des déchets dangereux de catégorie 5.2 – le coton imbibé d’huile et pour ne pas avoir de cellule de gestion environnementale. Le conseil avait également ordonné la déconnexion de l’alimentation électrique de l’usine d’Arkay.

Le producteur d’électricité indépendant basé au Tamil-Nadu, Arkay, avait contesté le jugement de la Haute Cour de Madras le 6 septembre qui demandait à la société de saisir le National Green Tribunal contre une ordonnance composite de fermeture émise par le Conseil.

La société a déclaré qu’elle était la cible du TNPCB et d’autres membres du gouvernement TN comme la Tamil Nadu Transmission Corporation et la Tamil Nadu Generation and Distribution Company (Tangedco) car elle avait formulé des allégations de mauvaise foi à leur encontre.

Alors qu’Arkay a déclaré avoir pris toutes les mesures pour se conformer aux manquements spécifiés dans les avis de justification émis par le Conseil le 12 août, il a indiqué au SC que les ordres de fermeture étaient de nature extrêmement drastique et entraîneraient le fonctionnement de son unité de production d’électricité captive à l’arrêt, tout comme le service à environ 111 clients et l’emploi d’une main-d’œuvre importante.

Il n’y a aucune cause d’action pour que TNPCB ordonne la fermeture ou toute autre mesure restrictive car Arkay s’est conformé à toutes les lois applicables depuis sa création et a toutes les autorisations des autorités concernées, l’avocat principal S Krishnana et l’avocat Anirudh Krishnana ont fait valoir, ajoutant que son environnement et la Cellule de Gestion et l’infrastructure du laboratoire déjà opérationnelle depuis le 17 septembre.

En ce qui concerne la catégorie de déchets dangereux 5.2 (déchets de coton imbibés d’huile), la société a précisé que ces déchets ne sont pas générés dans son usine et que les déchets mentionnés dans les avis de justification font référence au coton utilisé pour essuyer ou nettoyer le moteur. lors de l’entretien du moteur.

Ils alléguaient que les actions des intimés visaient uniquement à perturber les activités d’Arkay.

Alors qu’Arkay fournissait de l’électricité à Tangedco depuis janvier 2009, cette dernière n’avait pas payé des milliers de crores pour les frais d’électricité, forçant ainsi la première, ses sociétés sœurs et d’autres sociétés d’électricité à engager de multiples procédures de recouvrement et d’insolvabilité à son encontre, y compris des procédures pour outrage. , devant différentes instances, dont le Tribunal national du droit des sociétés.

“L’effet de tous les litiges et en particulier de la procédure pour outrage a été que l’intimé a complètement cessé d’effectuer des paiements… La poursuite agressive de recours juridiques pour demander le paiement de ses cotisations légitimes a entraîné une réaction de Tangedco”, a déclaré Arkay dans son appel déposé par l’intermédiaire d’un avocat. Balaji Srinivasan.

Arkay avait également demandé au HC d’empêcher les intimés de l’empêcher de quelque manière que ce soit d’évacuer l’électricité à sa pleine capacité en attendant le règlement de la requête. Il avait également demandé aux intimés de l’indemniser à un taux d’environ 1,35 crore par jour pour les pertes causées au requérant par l’action arbitraire.

