La Cour suprême suspend toutes les procédures de Delhi HC dans le cadre de l’accord Future-RIL: Sebi, CCI et NCLT ont dit de ne rendre aucune ordonnance pendant 4 semaines

Le juge avait également demandé la saisie des avoirs de Biyani et d’autres administrateurs, et leur avait demandé pourquoi ils ne devraient pas être envoyés en prison pour violation de l’ordonnance provisoire de l’EA.

Jeudi, la Cour suprême a suspendu toutes les procédures devant la Haute Cour de Delhi pendant une période de quatre semaines concernant la question de l’exécution de la sentence provisoire de l’arbitre d’urgence de Singapour qui avait empêché Future Retail (FRL) de poursuivre son accord de fusion de 24 713 crores de roupies. avec Reliance Retail.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana, tout en adressant un avis à Amazon, a rendu une ordonnance sur consentement suspendant toutes les procédures pendantes devant le HC de Delhi, qui devait entendre l’affaire le 16 septembre, qui impliquait la saisie des actifs du promoteur de Future Group Kishore Biyani. , d’autres administrateurs et sociétés du groupe, y compris Future Coupons (FCPL) et FRL.

Par conséquent, cela constitue un énorme soulagement pour Future Group et Kishore Biyani, car les ordonnances du juge unique du HC les 2 février et 18 mars, en plus d’ordonner à FRL de ne pas conclure l’accord, lui avaient également ordonné de rappeler toutes les approbations accordées par les autorités de réglementation. et de déposer Rs 20 lakh à titre de frais pour violation de l’ordonnance de suspension provisoire de l’EA du 25 octobre 2020.

Alors qu’il y avait un soulagement pour Future Retail, même Amazon, qui s’était opposé à l’accord avec Reliance Retail et avait déplacé le tribunal d’arbitrage à Singapour, a obtenu ce qu’il voulait. Le SC a ordonné aux autorités de régulation, y compris le régulateur des marchés Securities and Exchange Board of India, la Commission indienne de la concurrence et le Tribunal national du droit des sociétés, de ne pas émettre d’ordonnance définitive sur l’approbation de l’accord pendant quatre semaines. C’est ce qu’Amazon cherchait depuis le début.

Les deux instructions du SC sont intervenues alors que le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) a terminé ses audiences dans l’affaire qui implique un différend entre FRL et Amazon et devrait prononcer sa sentence finale dans les quatre semaines. En conséquence, le tribunal a fixé l’affaire pour une nouvelle audience après quatre semaines.

Au cours de l’audience, le CJI a également observé que le juge unique n’aurait pas pu rendre une ordonnance de saisie des actifs et imposer une sanction au Future Group tout en garantissant les intérêts d’Amazon.

L’ordonnance du SC jeudi a été adoptée sur les appels déposés par Future Coupons (FCPL) et FRL.

Plus tôt, le 6 août, un banc de la SC dirigé par le juge RF Nariman avait jugé qu’une sentence d’une EA est exécutoire en vertu de la loi indienne sur l’arbitrage et la conciliation, tout en rejetant l’argument avancé par FRL selon lequel une EA n’est pas un arbitre en vertu de la loi indienne. loi car le terme ne trouve aucune mention dans la loi. Cela avait cependant bloqué l’accord FRL-Reliance Retail, mais avait laissé la porte ouverte à l’exécution de l’ordonnance du HC de Delhi concernant la saisie des avoirs de Biyani et d’autres pour avoir violé ses instructions.

Le conflit entre Future Group et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’EA de Singapour a adopté une ordonnance provisoire interdisant à FRL de poursuivre son accord avec Reliance Retail. Amazon, qui avait acquis une participation minoritaire indirecte dans Future Group en 2019, a allégué que la vente par Future de ses activités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage à Reliance Retail avait violé son contrat préexistant, qui comprenait un droit de première offre et un clause de non-concurrence.

