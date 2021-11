La Cour suprême tente de nettoyer un énorme gâchis de peine de mort qu’elle a créé

Dunn v. Ray (2019) est le genre de décision de la Cour suprême qu’un super-vilain de la bande dessinée pourrait écrire. Largement dénoncé, même par d’éminents conservateurs, lorsqu’il a été rendu, Ray a estimé qu’un détenu musulman en Alabama pouvait être exécuté sans la présence de son imam – même si l’État autorisait les détenus chrétiens à avoir un conseiller spirituel présent lors de leur exécution.

Comme l’a écrit la juge Elena Kagan dans sa dissidence, l’un des « commandements les plus clairs de la Constitution[s]» est que « une confession religieuse ne peut pas être officiellement préférée à une autre ». Mais c’est exactement ce que la Cour a autorisé dans Ray.

Après avoir été témoin de la réaction bipartite à cette décision – David French du National Review conservateur l’a qualifiée de « grave violation du premier amendement » – la Cour a finalement commencé à s’en éloigner. Dans Murphy v. Collier (2019), a décidé quelques mois seulement après Ray, la Cour a temporairement bloqué l’exécution d’un détenu bouddhiste au Texas – à moins que cet État « autorise le conseiller spirituel bouddhiste de Murphy ou un autre révérend bouddhiste de l’État à choisir d’accompagner Murphy dans la chambre d’exécution pendant l’exécution.

Plus récemment, dans Dunn v. Smith (2021), la Cour a semblé suggérer que toutes les personnes exécutées, quelle que soit leur foi, doivent être autorisées à avoir un conseiller spirituel présent. Bien qu’il n’y ait pas eu d’opinion majoritaire à Smith, même certains des juges dissidents ont reconnu qu’ils avaient été battus. « Il semble évident que les États qui veulent éviter des mois ou des années de retards dans les litiges », a écrit le juge Brett Kavanaugh dans une brève opinion dissidente, « devraient trouver un moyen d’autoriser les conseillers spirituels dans la salle d’exécution ».

Et pourtant, alors que le traitement réservé par la Cour à Domineque Ray, le détenu de Ray, semble être discrédité, la Cour n’a pas encore réglé plusieurs points laissés en suspens par cette décision, y compris des questions sur les barrières procédurales qui peuvent être érigées entre les condamnés à mort. et leurs conseillers spirituels, et des questions sur ce que ces conseillers peuvent faire pour réconforter un prisonnier mourant.

Ces questions sont au centre de l’affaire Ramirez c. Collier, qui sera débattue devant les juges mardi. Le Texas autorise John Ramirez, le condamné à mort au centre de cette affaire, à ce que son pasteur soit présent lors de son exécution. Mais l’État ne permet ni au pasteur d’imposer les mains sur Ramirez ni de prier audiblement sur lui.

La question fondamentale dans Ramirez, en d’autres termes, est de savoir si un condamné à mort est autorisé à recevoir un réconfort spirituel pendant son exécution – ou si le pasteur de Ramirez doit simplement rester là, faisant peu pour soulager les derniers instants d’un mourant.

Ramirez veut que ce soit une affaire de liberté religieuse. Le Texas veut que ce soit une affaire de processus.

Les juges fédéraux ont un devoir macabre. Chaque fois qu’une exécution approche, les juges sont inondés de requêtes d’avocats de la défense de la capitale essayant de sauver la vie de leur client – ou du moins de s’assurer que l’exécution est effectuée aussi humainement que possible.

Parce que la Cour suprême est le tribunal de dernier recours du pays, bon nombre de ces différends finissent par atteindre les juges. Et donc, les juges doivent faire face à un flux constant d’affaires d’urgence relatives à la peine de mort, souvent avec seulement quelques heures pour les examiner.

Le fardeau de passer des années à décider qui vit et qui meurt pèse différemment sur les différents juges. Certains proclament, comme l’a fait le juge Harry Blackmun quelques mois avant sa retraite en 1994, qu’ils « ne doivent plus bricoler avec la machinerie de la mort ». Blackmun – et plus récemment, les juges Ruth Bader Ginsburg et Stephen Breyer – ont conclu, après des décennies d’audition d’appels capitaux de dernière minute, que la peine de mort est inconstitutionnelle.

« Les erreurs factuelles, juridiques et morales nous donnent un système qui, nous le savons, doit tuer à tort certains accusés », a écrit Blackmun.

Dans Ray, cinq juges conservateurs ont adopté une approche totalement opposée. Ils ont tenté de réprimer le raz-de-marée des motions d’urgence relatives à la peine de mort en empêchant de nombreux détenus de les déposer en premier lieu. L’erreur de Dominique Ray, selon ces juges, était d’avoir attendu trop longtemps pour intenter une action en justice insistant pour que son imam soit présent lors de son exécution.

C’était une affirmation singulièrement peu convaincante – si peu convaincante que de nombreux observateurs ont accusé la Cour d’offrir une excuse prétexte pour refuser l’aide à un musulman. Ray avait déposé son procès cinq jours seulement après qu’un gardien de prison ait formellement rejeté la demande de Ray d’être réconforté par son imam pendant son exécution. L’explication de la Cour pour sa décision était littéralement incroyable.

Sans aucun doute, en gardant à l’esprit la décision de la Cour dans Ray, le Texas passe la part du lion de son mémoire à Ramirez accusant Ramirez d’avoir commis des erreurs de procédure mineures qui sont censées condamner son cas. Le mémoire consacre un paragraphe entier, par exemple, à faire valoir que Ramirez devrait perdre parce que, lorsqu’il a déposé un grief demandant que son pasteur soit présent à son exécution, il n’a pas spécifiquement déclaré que le pasteur devrait être autorisé à parler.

En effet, le Texas ne consacre qu’une douzaine de pages d’un mémoire de 62 pages affirmant que sa politique consistant à interdire au conseiller spirituel d’un condamné à mort de parler ou de toucher le détenu peut être justifiée en vertu de la loi fédérale sur les droits civiques.

La loi spécifique en cause dans cette affaire est la loi sur l’utilisation des terres à des fins religieuses et les personnes institutionnalisées. Il interdit aux prisons d’imposer un « fardeau substantiel » à la foi d’un détenu, à moins que ce fardeau ne soit « en faveur d’un intérêt gouvernemental impérieux » et que la prison utilise « les moyens les moins restrictifs de promouvoir cet intérêt gouvernemental impérieux ».

Cela devrait être un fardeau difficile à porter pour le Texas dans cette affaire. Entre autres choses, comme le soutiennent les avocats de Ramirez dans son mémoire, jusqu’à assez récemment, le Texas autorisait les pasteurs à toucher et à parler aux condamnés à mort pendant leur exécution. Il cite même un livre, écrit par un ancien responsable de la justice pénale du Texas, qui raconte des exécutions passées où des aumôniers ont posé leurs mains sur le genou du mourant. Il est donc difficile pour le Texas de prétendre que sa politique actuelle utilise la méthode « la moins restrictive » d’exécution des détenus, alors qu’il avait une politique moins restrictive.

Dans la mesure où le Texas essaie même de défendre sa politique actuelle, une grande partie de sa défense repose sur des scénarios improbables qui ne pourraient se produire que si la propre chambre de la mort du Texas était dirigée par des incompétents de rang. Le Texas fait valoir, par exemple, que le pasteur de Ramirez ne doit pas être autorisé à le toucher « au cas où le détenu échapperait à ses contraintes, introduisit une arme en contrebande ou deviendrait autrement une menace dans la chambre ». La crainte est qu’« un conseiller spirituel se tenant suffisamment près pour toucher le détenu soit en danger ou en mesure d’aider le détenu ».

Le Texas, en d’autres termes, n’offre qu’une faible défense de sa politique actuelle. L’essentiel de son argumentation repose sur l’espoir qu’une majorité de juges répéteront leur performance dans Ray et s’appuieront sur un motif procédural pour refuser à Ramirez le redressement qu’il demande.

Alors, comment cette affaire est-elle susceptible de sortir?

Le cas du pessimisme, si vous êtes les avocats de Ramirez, est assez simple. À Smith, seuls les trois libéraux, plus la juge conservatrice Amy Coney Barrett, ont pris une position claire en faveur de la liberté religieuse dans le couloir de la mort. Roberts, Thomas et Kavanaugh étaient tous dissidents. Cela signifie que le juge Samuel Alito ou le juge Neil Gorsuch (ou peut-être les deux) ont voté silencieusement en faveur du détenu de Smith.

Mais Alito et Gorsuch sont tous deux des partisans inconditionnels de la peine de mort. Si vous êtes un avocat de la défense en capital et que vous comptez sur leur vote, vous êtes normalement en difficulté.

Cela dit, les avocats de Ramirez ont également quelques raisons d’être optimistes quant à leur capacité à obtenir cinq voix.

Une différence notable entre Ramirez et Ray est que Ray est apparu sur le dossier fantôme de la Cour, un mélange de requêtes d’urgence et d’autres demandes accélérées qui sont généralement décidées rapidement sans briefing complet ni plaidoirie orale. Ramirez, en revanche, sera entendu au rôle régulier de la Cour et recevra une plaidoirie orale.

Cette distinction est importante parce que la Cour suprême réserve habituellement un exposé complet et des arguments complets aux affaires qui ont divisé les juges des tribunaux inférieurs ou qui impliquent des questions de droit fédéral exceptionnellement importantes. Il est peu probable que la Cour aurait accepté d’entendre l’affaire Ramirez si elle pensait que la bonne réponse reposait sur une erreur de procédure mineure qui est unique à cette seule affaire.

Bien que Smith n’ait pas produit d’opinion majoritaire, quatre juges – dont Barrett – ont rejoint une opinion de Kagan qui présente une voie possible à suivre pour Ramirez. Kagan a fait valoir que les États ayant des politiques restrictives régissant les conseillers spirituels peuvent simplement adopter les pratiques utilisées dans d’autres États. « Au cours de la dernière année, le gouvernement fédéral a procédé à plus de 10 exécutions en présence du clergé de choix du prisonnier », a noté Kagan – l’implication étant que les États pourraient copier les procédures du gouvernement fédéral et faire de même.

Un État qui craint qu’un membre particulier du clergé puisse présenter un risque pour la sécurité « peut vérifier les antécédents du ministre ; il peut l’interviewer lui et ses associés [and] il peut demander un engagement assorti d’une pénalité qu’il obéira à toutes les règles », a écrit Kagan. Mais il ne peut pas enraciner sa politique dans des craintes spéculatives qu’un pasteur puisse aider un détenu à organiser une évasion audacieuse au milieu de son exécution.

Ainsi, bien que l’issue de ce procès ne soit pas entièrement certaine, Ramirez a de bonnes raisons d’espérer que, dans ses derniers instants, il recevra un réconfort spirituel.