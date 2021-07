La courbe d’apprentissage | Critique de livre – Skill It, Kill It: Up Your Game par Ronnie Screwvala

Screwvala admet très franchement qu’il n’était pas un grand succès dans les études, mais était déterminé à réussir et n’a jamais pris de revers négativement.

Skill It, Kill It, comme son titre l’indique, est un livre qui vous explique comment utiliser vos compétences pour faire avancer votre carrière et réussir dans la vie. Mais Screwvala a une tournure ici, car il parle de compétences générales qui sont nécessaires pour façonner votre carrière. C’est un point de vue intéressant car nous pensons rarement sérieusement à cette question. Souvent, nous aimons être connus comme étant les meilleurs dans la gestion d’une entreprise ou dans le démarrage d’une nouvelle entreprise ou comme un as dans le commerce. Mais sommes-nous bons dans ces compétences plus fines, qui nous donnent réellement un avantage ?

C’est ce que Screwvala explore à partir de ses expériences. Le livre est une bonne lecture, et vous devez vous poser les questions qu’il pose dans chaque chapitre. Suivez-vous les règles ou êtes-vous comme les autres ? Cela compte, car nous pouvons nous différencier en suivant ces conseils sur les compétences non techniques. Comme quand il nous dit qu’il ne faut jamais interrompre une personne qui parle – ce que nous faisons souvent car nous pensons savoir ce que la personne veut dire – car nous pourrions passer à côté de beaucoup de choses.

Un autre exemple intuitif donné est celui d’un entretien, où l’intervieweur demande à la fin si l’on a des questions. Nous avons tendance à nous préparer avec les requêtes, mais ceux qui ressortent sont ceux qui remettent en question le contenu de l’entretien, ce qui montre leur implication.

Ce sont ces compétences qu’il met dans ce livre qui le rendent intéressant. Issu des médias, il a visiblement du panache pour faire passer des idées. Il cite plusieurs dirigeants dans le livre, dont Sanjeev Mehta, Harsh Goenka, Kiran Mazumdar Shaw, Amitabh Kant, etc. Ils ont leur propre point de vue sur ces compétences et donnent plusieurs exemples de leur vie.

Une compétence qui se démarque est la communication. Ceci est très important dans la vie des affaires, et les compétences écrites et verbales doivent être perfectionnées. Il est important d’aller droit au but et de ne pas trop insister en parlant, étant donné que l’autre personne a besoin de savoir où nous voulons en venir. Certains leaders sont très bons dans l’exécution, mais ne sont pas capables de communiquer avec leurs équipes et, par conséquent, ne réussissent pas avec les gens, ce qui compte finalement le plus. Il guide sur la façon dont nous devons communiquer en groupe, que ce soit une petite équipe ou une mairie. Raconter des histoires est important pour garder les gens engagés car tout le monde aime entendre une bonne histoire pertinente. Les expériences personnelles aident beaucoup ici à faire comprendre le point.

Screwvala admet très franchement qu’il n’était pas un grand succès dans les études, mais était déterminé à réussir et n’a jamais pris de revers négativement. Perdre de l’argent lors de son premier concert de rock l’a en fait incité à se lancer dans d’autres entreprises, et ses expériences avec les chaînes de télévision, que nous connaissons tous, sont des réussites retentissantes. Il a de petites histoires pour nous dire pourquoi les gens qui réussissent ne se plaignent pas tout le temps et utilise l’exemple de Shah Rukh Khan. Alors qu’il tournait pour Swades, il a subi beaucoup d’inconfort physique en tirant dans un village. Demandez-vous à quelle fréquence nous continuons à cribler dans nos bureaux, au lieu de nous concentrer sur nos carrières. C’est ainsi que nous manquons plusieurs opportunités avec la négativité.

Il utilise l’exemple de Vijay Shekhar Sharma d’une personne non-métro qui a accompli autant que ses homologues urbains juste grâce à un travail acharné et à son dévouement à son objectif de vie. Le message est que nous n’avons pas besoin d’être anglophones et instruits dans un couvent ou une école publique pour exceller. Souvent, les employeurs préfèrent un candidat non urbain, toutes choses étant égales par ailleurs, car on pense qu’une personne qui a lutté contre des désavantages s’avérera être un travailleur plus efficace.

Une autre question intéressante qu’il aborde est l’équilibre travail-vie personnelle. C’est quelque chose qui revient régulièrement lorsque nous faisons une auto-évaluation. Ici, son point de vue est que vous devez vous demander si faire ce que vous faites vous coûte ou vous épuise. La réponse est alors à choisir. Si le travail vous passionne vraiment, vous n’aurez jamais l’impression qu’il y a quelque chose qui ne va pas, alors que si c’est nul, ce sera le cas. Cela a beaucoup de sens, et dans l’idéal, il ne faut pas compter des heures sur ce que l’on fait tant que l’on y prend du plaisir.

Oui, la vie change et à moins d’occuper un emploi dans le secteur public, on ne peut pas être sûr de la certitude. Dans ce monde, il faut continuellement se perfectionner et s’adapter aux changements et, par conséquent, l’apprentissage est un processus continu. C’est ce que nous devons faire, et cela dépend vraiment de nous. Ceux qui sont exclus sont ceux qui n’ont pas pu apprendre. Nous pouvons chercher des mentors pour nous guider, mais nous devons nous assurer qu’ils ne deviennent pas des béquilles.

C’est un livre très lisible auquel on peut s’identifier. Il est basé sur des expériences de première main et il n’y a pas de références, ce qui peut parfois devenir odieux. Ceci vient directement du cœur et doit être lu pour identifier les faiblesses de soi et les corriger. Vous ne trouvez cela dans aucun cours à l’école ou au collège, et ce livre vous guide bien.

Madan Sabnavis est économiste en chef, CARE Ratings

Skill It, Kill It : améliorez votre jeu

Ronnie Screwvala

Maison aléatoire de pingouin

Pp 165, Rs 299

