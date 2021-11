La courbe des rendements continue de s’aplatir, un aperçu de la chute des rendements du Black Friday Covid-19

Voici quelques graphiques qui montrent la chute des rendements du Trésor américain face à la nouvelle menace Omicron Covid-19.

Menace Covid-19 d’Omicron

La réponse était due aux blocages mondiaux dans au moins 9 pays sur une nouvelle variante de Covid-19 étiquetée Omicron.

Rendements du Trésor 1er octobre vs 26 novembre

Variation du rendement de la trésorerie depuis le 1er octobre

Remarques sur les modifications

La courbe des taux s’aplatit depuis fin septembre ou début octobre. J’ai utilisé le 1er octobre comme point de départ dans les comparaisons précédentes et je m’en tiens à cette date. Depuis le 1er octobre, les rendements à 30 et 20 ans ont baissé. Le rendement à 10 ans est plat et tout le reste est en hausse. Comme lors des mises à jour précédentes, le billet à 3 ans reste le spot le plus sensible aux hausses de taux attendues. Le taux à 30 ans est en baisse de 21 points de base et le taux à 3 ans est en hausse de 32 points de base. Cela représente 53 points de base de resserrement relatif.

Remarques sur l’inversion

L’inversion se produit lorsque les bons du Trésor à long terme ont un rendement inférieur à celui des bons du Trésor à court terme. La trésorerie à 30 ans (1,83 %) et la trésorerie à 20 ans (1,89 %) sont inversées de 6 points de base. Cela dure depuis des semaines. Il n’y a que 8 points de base de différence entre les notes à 7 ans et à 10 ans. Je pense que ce sera le prochain endroit à inverser. L’inversion est un signal de récession mais les inversions ne sont pas encore assez profondes pour signaler quoi que ce soit

Le plongeon de la courbe des taux était attendu dans ce coin, mais je n’avais aucune idée à l’avance de la nouvelle variante de covid-19.

Au contraire, les hausses de taux attendues se produisent rarement et je sentais que beaucoup trop étaient pris en compte.

Voir Crash des cotes de hausse des taux d’intérêt sur les préoccupations renouvelées de Covid-19 pour discussion.