La coureuse olympique Elle Purrier St. Pierre est prête à courir – WWD

En tant que Vermontoise de longue date dont les études ont commencé à l’aube en traire les vaches sur la ferme familiale, Elle Purrier St. Pierre incarne l’athlète d’une petite ville à la poursuite de la gloire olympique.

Aussi rockwellien que cela puisse paraître, en personne, elle se présente sans air, mais incontestablement déterminée, tranquillement assurée et axée sur l’équipe. Onze fois All-American, St. Pierre détient les records américains pour le mile indoor (4:16,85) et le deux miles indoor (9:10,28.) Pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo, le joueur de 26 ans a établi un record de la compétition et un record personnel au 1500 mètres avec un temps de 3:58.03.

La semaine dernière, la coureuse américaine est arrivée pour un entretien sans entrave et seule, après avoir conduit elle-même. Ne pesant que par un sac d’entraînement New Balance rempli de vêtements de course et de baskets, elle a poliment fait signe à une offre d’aide. Elle s’entraîne avec l’équipe New Balance sous la direction de l’entraîneur Mark Coogan, un ancien coureur olympique. Gardant les lunettes de soleil Vuarnet perchées sur sa tête blonde, elle était vêtue des couleurs de l’équipe – arborant un t-shirt pastel, un short de course bleu royal et 880 baskets de New Balance. Bronzé et musclé après tous ces kilomètres de course sous le soleil d’été, Saint-Pierre se dirige vers les Jeux olympiques comme l’un des favoris américains pour décrocher l’or. Comme beaucoup d’athlètes d’élite, elle n’est pas sur le point de parler d’objectifs d’avant-compétition.

Quant à ce à quoi elle aimerait que les gens pensent quand ils pensent à elle, St. Pierre a déclaré: «J’aimerais que les gens pensent à quelqu’un qui est comme eux, juste une personne normale. Mais j’aimerais qu’ils voient ma force. J’ai l’impression d’être un coureur très fort et c’est quelque chose qui est un élément essentiel de ma carrière. Je suppose que j’aimerais qu’ils voient ça.

Cela semblerait évident. Au cours d’une séance photo la semaine dernière alors que Saint-Pierre dévalait sans effort un sentier de course près de la rivière Charles à Boston, un ancien grisonnant vacillant sur un vélo à 10 vitesses a déclaré: “Pas mal”. Son commentaire a fait rire la photographe et cette journaliste, mais elle a gracieusement répondu : « Merci ! »

Comme beaucoup d’autres olympiens et plus de 11 000 en compétition à Tokyo, les restrictions liées au COVID-19 éloigneront Saint-Pierre de la cérémonie d’ouverture d’aujourd’hui au Japon. Plus que tout, la coureuse de l’équipe américaine a déclaré qu’elle attendait avec impatience l’opportunité «de rivaliser avec les meilleurs athlètes du monde, de représenter mon pays et de vivre l’expérience avec ma coéquipière Heather. [MacLean, another Team New Balance runner]. Représenter votre pays est le plus grand honneur.

Quant à la façon dont la discussion culturelle en cours sur ce que cela signifie d’être américain et l’humeur du pays joue dans sa motivation, elle a déclaré: «Je pense que l’Amérique a certains des meilleurs athlètes du monde. Notre [Olympic] Les épreuves sont sans aucun doute parmi les plus compétitives. J’ai l’impression qu’on parle beaucoup de nous, mais c’est juste un honneur de pouvoir porter « USA » sur ma poitrine et de faire de mon mieux. Je ressens la même chose que n’importe qui d’autre juste en compétition pour une place pour une médaille.

À son retour à Montgomery, Vermont — population actuelle 1 201 — après les essais olympiques, St. Pierre a été accueillie « par tant de gens » avec des banderoles dans sa rue et dans toute la ville. «Cela signifiait tellement pour moi. Je viens d’une petite communauté rurale et voir à quel point tout le monde est excité est tout simplement incroyable. C’est tellement humiliant. Cela me donne définitivement un peu plus de motivation et ce sera le cas en course. Je vais penser à eux.

Bien qu’elle s’entraîne à Flagstaff, en Arizona, à 7 000 mètres au-dessus du niveau de la mer pendant une partie de l’année, le Vermont la garde enracinée. Les visiteurs de sa ville natale sont accueillis par une pancarte indiquant : « Sourire, vous êtes à Montgomery ». Cabot Cheese est son plus récent commanditaire, mais la ferme familiale travaille avec l’entreprise depuis de nombreuses années. Et les gens qui travaillent dur et qui cultivent la terre sont avec elle d’autres manières. En discutant de la météo estivale, St. Pierre a mentionné comment les nouvelles de pluie au Vermont aideraient les agriculteurs après une sécheresse de deux mois. La vie à la campagne résonne également d’autres manières.

« J’ai définitivement appris une éthique de travail à la ferme, en grandissant et c’est quelque chose que je porte avec moi dans ma carrière tous les jours à l’entraînement et pendant que je fais de la compétition. Mais à ce niveau, vous savez que tout le monde sait travailler dur », a-t-elle déclaré en riant. “C’est donc là que j’ai appris mon éthique de travail, mais je ne dis pas nécessairement que je travaille plus dur que tout le monde.”

En grandissant, les journées à la ferme ont commencé vers 5 ou 6 heures du matin avec St. Pierre traire entre 30 et 40 vaches avant l’école. Alors que des millions de fans associent les Jeux olympiques au couronnement du podium, l’entraînement nécessaire pour y arriver est souvent négligé. « C’est juste un mode de vie. Nous allons nous entraîner tous les jours. Tout [that] nous devons réfléchir à la façon dont cela va nous affecter dans notre formation. Notre corps est notre outil. C’est définitivement dur. Vous vous poussez tous les jours vers des limites dont vous n’aviez probablement même pas l’habitude de rêver », a-t-elle déclaré. «Certaines des séances d’entraînement que j’ai effectuées à l’entraînement, je suis vraiment fière. Ce sont des PR [personal records] que je courais à l’université et maintenant je les fais en pratique. Mais j’ai mes coéquipiers pour m’y amener et mon entraîneur qui croit en moi.

Cela dit, il est vraiment difficile de parler de la difficulté de l’entraînement, a-t-elle déclaré. « C’est vraiment très progressif. Année après année, vous devenez de plus en plus fort. Toutes ces années s’ajoutent aux athlètes que nous sommes maintenant », a déclaré St. Pierre.

Pas du genre à devenir fou dans la salle de gym, la musculation n’est pas aussi difficile que les autres séances d’entraînement. Elle a déclaré: «Il y a certainement des séances d’entraînement de course à pied qui sont comme ‘Wow’. J’en ai dirigé un à Phoenix il y a quelques mois. J’ai couru un mile très rapide. Je pense qu’il était 16h30. Ensuite, j’ai fait du 4 x 400 au kilomètre, puis j’ai couru un autre kilomètre à 4h30. C’était probablement l’un de mes meilleurs entraînements de tous les temps.

Alors que de nombreux olympiens ont commencé à répéter leurs arcs médaillés lorsqu’ils étaient enfants, Saint-Pierre croyait seulement qu’il y a quelques années, participer aux Jeux était à portée de main. Devenir une coureuse professionnelle était quelque chose qu’elle n’avait jamais envisagé étant enfant. « Je suis allé aux Essais 2016, mais je n’étais pas un concurrent. Je serai honnête. Je faisais le steeple et tellement de choses ont changé. Je suis un athlète complètement différent de ce que j’étais. Il est devenu plus répandu il y a environ trois ans. Après les qualifications pour Doha [the 2019 Track and Field World Championships], j’ai compris : « OK, c’est le même processus. Si je peux le refaire, je peux y aller.

Sa motivation aux essais olympiques à Eugene, en Oregon, était davantage motivée par le cœur. Saint-Pierre a dédié la course au tout-petit d’un cousin, qui avait été tué dans un accident de voiture plus tôt cette année. “C’était juste un accident vraiment tragique qui s’était produit. J’ai pensé à eux avant. Il y a beaucoup de pression sur les athlètes. J’ai ressenti beaucoup de pression avant la course. Voir la force que ses parents ont montrée à tout le monde, après avoir perdu leur fille, m’a beaucoup remis les choses en perspective. J’avais l’impression que s’ils pouvaient passer par là, alors je pourrais passer par les essais olympiques. Cela donnait juste l’impression que cela n’était vraiment pas aussi important que tout par rapport à ce qu’ils ont vécu », a-t-elle déclaré.

L’arrêt de la pandémie a entraîné d’autres ajustements pour tout le monde, y compris des athlètes de premier plan comme Saint-Pierre, qui se sont retrouvés à s’entraîner en solo plus fréquemment après la suspension des entraînements de groupe. Tout ce temps seul peut être un avantage dans des stades en grande partie vides. St. Pierre a expliqué : « Nous avons beaucoup couru, toujours sans fans, alors nous sommes plutôt habitués à cela. Je ne suis pas si contrarié par la partie fans. Je suis plus contrarié que ma famille ne puisse pas y aller.

Soulignant que chaque JO est assez historique à sa manière, elle a déclaré : « Pensez à tous les autres Jeux olympiques qui ont eu lieu au cours d’une année où nous étions en guerre. Quand on y repense, ce furent des moments historiques. Je suis juste content d’y aller.

Son mari Jamie, ses amis et sa famille l’encourageront depuis les États-Unis. Conformément à la politique des prochains Jeux d’un invité par athlète, St. Pierre emmène son entraîneur, Coogan. De retour au pays de Bernie Sanders, les habitants de sa ville natale la chercheront lors d’une soirée d’observation au Phineas Swann Inn & Spa.

Diplômée de l’Université du New Hampshire avec une double spécialisation en nutrition : bien-être et éco-gastronomie, ce programme d’études a considérablement profité à sa formation en termes de ce dont elle a besoin en tant qu’athlète pour s’entraîner à ce niveau. En grandissant, elle a longtemps pensé devenir infirmière, mais elle pensait aussi qu’elle serait aussi à la ferme. « Évidemment, j’ai choisi la nutrition juste pour étudier. Je pensais que j’aurais aussi une carrière dans ce domaine quelque part. Quand vous êtes plus jeune, vous ne savez pas ce que vous allez faire jusqu’à ce que vous vieillissiez et que vous fassiez l’expérience du monde », a déclaré St. Pierre.

Avant de s’inscrire avec Team New Balance Boston en 2018, la coureuse a réfléchi à la décision de la même manière qu’elle avait décidé d’un collège. «Je suis juste allé avec mon instinct. Quand j’ai rendu visite à New Balance et à l’équipe, j’ai senti que c’était juste », a-t-elle déclaré.

En plus de l’accueil de l’entreprise, l’expertise de Coogan dans l’entraînement des femmes – auparavant au Dartmouth College et à New Balance – a été un facteur décisif. Son expérience en tant qu’ancien marathonien olympique et coureur sponsorisé par New Balance a permis de mieux comprendre. « Il est déjà allé aux Jeux olympiques [in 1996] et fait ceci. Il comprend tellement mieux entraîner un athlète à ce niveau, parce qu’il l’a fait. Et il a tellement confiance en ses athlètes. Il dit que la dynamique d’équipe est très axée sur la famille et ne me considère pas seulement comme un coureur, mais comme une personne », a déclaré St. Pierre. « Et New Balance est génial. J’adore leurs chaussures. J’adore leurs vêtements.

New Balance est sa marque de prédilection avec le short bien nommé « Accelerate » et les crop tops « Relentless » et « Achiever Remix » faisant partie de ses pièces incontournables. Le t-shirt carré « Field Day » de NB Essentials, le short « Q Speed ​​Fuel » en UV Glo et le t-shirt Sport Style Optiks Gradient Spray sont d’autres favoris. Les 880 (version 11) et les Beacons de la marque sont les chaussures de course dans lesquelles elle s’entraîne. Levant un pied pour montrer une paire de 880 noir et blanc, elle a dit : « Ce sont celles-ci. J’y ai couru sans arrêt.

Lorsqu’il ne court pas, St. Pierre privilégie les t-shirts New Balance et les chaussures lifestyle avec un short en jean. “J’aime vraiment le combo Levi’s et New Balance”, a-t-elle déclaré.

Plus réticent à propos de la récente décision du conseil d’administration de la NCAA d’autoriser les athlètes universitaires à gagner de l’argent grâce à leurs noms, images et ressemblances, St. Pierre a décrit cela comme assez controversé. «Je ne sais pas comment je me situe là-dessus pour être honnête. Il y a tellement de sports et de scénarios différents. Cela dépend vraiment… J’ai été vraiment surpris de voir ça.

La question de savoir si les médias sportifs seront plus respectueux de la vie privée des athlètes à la lumière de la demande de la star du tennis Naomi Osaka de le faire était une autre question que Saint-Pierre a délicatement contournée. « C’est vraiment difficile à dire. Je ne sais pas vraiment », a-t-elle déclaré.

Quant à l’interdiction du qualifié olympique Sha’Carri Richardson en raison d’un test positif à la marijuana lors des essais d’athlétisme du mois dernier, Saint-Pierre a refusé de commenter. Lorsqu’on lui a demandé si elle idolâtrait des athlètes, St. Pierre a répondu : « Bien sûr. [Fellow runner] Jenny Simpson est l’une de mes plus grandes idoles. J’ai suivi sa carrière pendant longtemps et c’est quelqu’un que j’admire depuis longtemps. Je me sens tellement chanceuse d’avoir pu courir à côté d’elle dans quelques scénarios », ajoutant que la paire a cohabité à Doha.

Les préférences musicales de St. Pierre sont variées, Eric Church étant un favori. « Je ne sais pas à quoi je pense quand je cours. Ce n’est certainement pas de la musique », a-t-elle déclaré en riant.

Lorsqu’elle ne s’entraîne pas, ne voyage pas ou ne fait pas de compétition, elle savoure la vie simple : passer du temps à la maison avec son mari, être à la ferme et faire des choses en ville. St. Pierre a déclaré: «Nous aimons conduire notre véhicule à quatre roues et passer du temps avec mon chien sur le porche. C’est une berger allemand.

Avec les Jeux olympiques à ses portes et tout cet entraînement derrière elle, Saint-Pierre espère faire une pause quelque temps après Tokyo. Rien de concret n’est encore prévu pour le moment. “Je le prends au jour le jour en ce moment”, a-t-elle expliqué.