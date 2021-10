La coureuse olympique kenyane Agnes Tirop retrouvée poignardée à mort à 25 ans [VIDEO]

Agnès Tirop via Twitter/.

* Coureur de fond kenyan Agnès Tirop, qui a terminé 4e aux Jeux olympiques de Tokyo, est décédée à l’âge de 25 ans. L’athlète a été retrouvée poignardée à mort à son domicile, selon une commission sportive kenyane.

Tirop a été « prétendument poignardée » chez elle à Iten, au Kenya, et son mari serait le principal suspect du meurtre. Tirop a subi des coups de couteau au cou et à l’abdomen, selon TMZ.

Selon certaines informations, le mari d’Agnès n’a pas été revu depuis sa mort. Athletics Kenya a déclaré qu’il « travaillait toujours pour découvrir plus de détails sur sa disparition ».

Le joueur de 25 ans a remporté des médailles de bronze au 10 000 m aux Championnats du monde 2017 et 2019 et a terminé 4e au 5 000 m aux Jeux de Tokyo. Le mois dernier, Tirop est entré dans l’histoire en retirant 28 secondes du record du monde de longue date réservé aux femmes sur 10 km lors de l’événement Adizero Road To Records en Allemagne. Tirop a terminé en 30:01, battant le précédent record de 30:29, établi par la Marocaine Asmae Leghzaoui en 2002.

Après la course, elle a déclaré : « Je suis tellement heureuse d’avoir battu le record du monde. Je sentais que le rythme était bon. Le cours était aussi très bon.

La BBC rapporte que le père d’Agnès a appelé la police mardi après qu’il n’ait pas pu joindre sa fille. Lorsque les flics sont arrivés chez elle, Agnès a été retrouvée alitée dans une mare de sang.

« Athletics Kenya est bouleversé d’apprendre le décès prématuré de la médaillée de bronze du 10 000 m du monde Agnes Tirop », a déclaré l’organisme national d’athlétisme dans un communiqué.

Tel que rapporté par CNN, le président kenyan Uhuru Kenyatta a rendu hommage, déclarant dans un communiqué : « Il est troublant, tout à fait malheureux et très triste que nous ayons perdu une jeune et prometteuse athlète qui, à l’âge de 25 ans, avait apporté tant de gloire à notre pays à travers ses exploits sur la scène mondiale de l’athlétisme, y compris aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, où elle faisait partie de l’équipe kenyane au Japon.

Le géant des vêtements de sport Adidas a également pesé sur la perte tragique.

« La famille Adidas est profondément attristée par la tragique nouvelle concernant Agnès Jebet Tirop. Agnès était une personne incroyable, une athlète qui a battu tous les records et un membre bien-aimé de notre famille. Elle nous manquera à tous et son héritage restera à jamais gravé dans notre mémoire », a tweeté le géant des vêtements de sport.