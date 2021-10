La couronne de l’homme des Spurs doit simplement aller au “génie” d’Arsenal – Notre point de vue

in



Quel mois de septembre a été pour Arsenal.

Trois matchs, trois victoires, cinq buts marqués et un seul encaissé.

Après avoir perdu chaque match en août, les Gunners ont rebondi, et maintenant que le mois est terminé, il est temps que certains prix soient décernés.

Il y a quelques prétendants sérieux au poste de Manager du mois en Premier League. Jurgen Klopp a propulsé Liverpool au sommet du classement, Graham Potter a fait surpasser toutes les attentes de Brighton, tandis que Manchester City de Pep Guardiola a été aussi brillant que jamais.

Cependant, à notre avis, Mikel Arteta est le seul véritable candidat à ce prix.

Pour commencer, il a le meilleur bilan de tous les managers de la liste restreinte – Arsenal est la seule équipe à avoir remporté chaque match en septembre, mais c’est la façon dont il l’a fait qui est la plus époustouflante.

Klopp et Guardiola gagner avec Liverpool et City n’est pas si spectaculaire. Après tout, ils sont les deux meilleures équipes d’Angleterre depuis des années à ce stade, mais pour Arteta, il devait apporter des changements radicaux à Arsenal ce mois-ci pour les sortir de leur marasme, et il l’a fait.

Kieran Tierney a un jour décrit Arteta comme un « génie » et nous commençons maintenant à comprendre pourquoi.

Non seulement Arsenal a obtenu des résultats, mais sa performance contre Tottenham dimanche était également parmi les meilleures que nous ayons vues en Premier League cette saison. Nous avons vu un football rapide, fluide et offensif – il y a certainement du style pour accompagner la substance à Arsenal en ce moment.

Arteta va-t-il continuer? Seul le temps nous le dira, mais il est juste de dire que le mois de septembre 2021 restera comme un point lumineux de l’ère Arteta.

Nuno Espirito Santo est peut-être le manager en titre du mois de Premier League, mais il est peut-être temps pour le patron des Spurs de remettre sa couronne à l’un de ses plus grands rivaux.

